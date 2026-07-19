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Медовые водопады и закат на Боргустанском хребте

В этот день мы отправимся к Медовым водопадам
Медовые водопады и закат на Боргустанском хребтеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Медовые водопады и закат на Боргустанском хребтеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Медовые водопады и закат на Боргустанском хребтеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

В этот день мы отправимся к медовым водопадам.

Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал ее в письмах к друзьям.

Проехав вдоль Боргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины или попробовать местное вино. Прогуляться по стеклянному мосту над ущельем или посетить ферму альпак и лемуров.

После водопадов посетим в уютный чайный домик, в котором можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях по горному плато (по желанию, за доплату на месте) или прокатиться на квадроциклах.

Посетим кафе национальной кухни, с одним из самых колоритных интерьеров востока и очень вкусной кухни, где можно попробовать разнообразные блюда кавказской кухни.

Завершим наше путешествие на высокой точке Ставропольского края - Боргустанском хребте. Во время заката там особенно красивы виды на долины и хребты нашего горного края!

  • закат на высотах боргустанского хребта
  • горные качели над пропастью
  • самый длинный зиплайн
  • медовые водопады
  • ферма альпак
  • прогулка на лошадях по горному плато
  • чайный домик с местными деликатессами

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд и экскурсионное обслуживание на комфортабельном внедорожнике в сопровождении гида-водителя
  • Посещение всех локаций, указанных в программе
  • Интересный рассказ о крае и достопримечательностях
Что не входит в цену
  • Входные билеты на медовые водопады
  • Полет на зиплайне (по желанию)
  • Катание на лошадях
  • По желанию
  • Ферма альпак или лемуров (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Учитывая что время заката меняется в зависимости от времени года, время начала поездки, может быть изменено.

Пожелания к путешественнику
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

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