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Описание экскурсии

В этот день мы отправимся к медовым водопадам.

Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал ее в письмах к друзьям.

Проехав вдоль Боргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины или попробовать местное вино. Прогуляться по стеклянному мосту над ущельем или посетить ферму альпак и лемуров.

После водопадов посетим в уютный чайный домик, в котором можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях по горному плато (по желанию, за доплату на месте) или прокатиться на квадроциклах.

Посетим кафе национальной кухни, с одним из самых колоритных интерьеров востока и очень вкусной кухни, где можно попробовать разнообразные блюда кавказской кухни.

Завершим наше путешествие на высокой точке Ставропольского края - Боргустанском хребте. Во время заката там особенно красивы виды на долины и хребты нашего горного края!