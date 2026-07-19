Описание экскурсии
В этот день мы отправимся к медовым водопадам.
Одна их первых остановок гора кольцо, сквозное отверстие в скале диаметром 8 метров. Красота созданная самой природой и овеянная легендами и историями. Необычная форма Кольцо-горы и открывающиеся виды никого не оставляют равнодушным. Даже Михаил Лермонтов неоднократно поднимался на гору и описывал ее в письмах к друзьям.
Проехав вдоль Боргустанского хребтам, мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее мы спускаемся к самим водопадам, где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины или попробовать местное вино. Прогуляться по стеклянному мосту над ущельем или посетить ферму альпак и лемуров.
После водопадов посетим в уютный чайный домик, в котором можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья, включая очень экзотичные, и чая, конскую колбасу, балхан, урбеч и др), а желающие могут совершить небольшую прогулку на лошадях по горному плато (по желанию, за доплату на месте) или прокатиться на квадроциклах.
Посетим кафе национальной кухни, с одним из самых колоритных интерьеров востока и очень вкусной кухни, где можно попробовать разнообразные блюда кавказской кухни.
Завершим наше путешествие на высокой точке Ставропольского края - Боргустанском хребте. Во время заката там особенно красивы виды на долины и хребты нашего горного края!
- закат на высотах боргустанского хребта
- горные качели над пропастью
- самый длинный зиплайн
- медовые водопады
- ферма альпак
- прогулка на лошадях по горному плато
- чайный домик с местными деликатессами
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд и экскурсионное обслуживание на комфортабельном внедорожнике в сопровождении гида-водителя
- Посещение всех локаций, указанных в программе
- Интересный рассказ о крае и достопримечательностях
Что не входит в цену
- Входные билеты на медовые водопады
- Полет на зиплайне (по желанию)
- Катание на лошадях
- По желанию
- Ферма альпак или лемуров (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Учитывая что время заката меняется в зависимости от времени года, время начала поездки, может быть изменено.