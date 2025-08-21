Мои заказы

Фотопутешествие к Медовым водопадам

Треккинг по живописным окрестностям Кисловодска в компании профессионального фотографа
Я предлагаю фотопоход по одному из самых живописных маршрутов Кавминвод: от легендарного Замка коварства и любви вдоль реки, через каменные уступы и смотровые точки — к Медовым водопадам. Без спешки и усталости, с потрясающими видами вокруг. Пейзажи, свет, фактура — здесь будет всё, чтобы сделать сильные кадры. А в финале — кофе и отдых у воды.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание фото-прогулки

Скала Замок коварства и любви

Начало маршрута — у живописной скалы, напоминающей очертания средневекового замка. Здесь легко воочию вообразить старую легенду, давшую ей название. Место открытое, с хорошим обзором: отсюда видно и ущелье, и реку, и тропу, по которой предстоит идти.

Аликоновское ущелье

Дальше тропинка ведёт вдоль правого берега реки Аликоновки. Она то взбирается на каменные выступы, то выходит на открытые участки, приближаясь к воде и снова отдаляясь от неё. Маршрут лёгкий — без резких подъёмов и спусков. Шум реки — естественный спутник на пути. Иногда можно увидеть, как над ущельем парят крупные птицы.

Медовые водопады

На финальном отрезке тропа начинает подниматься. Отсюда открывается вид на пройденное ущелье — хороший момент, чтобы остановиться и оглядеться. Медовые водопады встречают шумом и прохладой. Здесь можно сделать паузу, отдохнуть в кафе и перекусить перед обратной дорогой.

Особенности походного формата

  • Протяжённость маршрута — около 7 км
  • Фотопрогулка подойдёт для людей со средней физической подготовкой
  • Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую обувь и удобную прочную одежду
  • Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход

Организационные детали

  • К точке старта и обратно едем на такси, его оплата включена в стоимость
  • За доплату можно организовать путешествие для большего количества участников или во внеурочное время — уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию водопадов — 200 ₽ за чел.
  • Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
  • В течение 3 дней после прогулки вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Кисловодска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг

А
Алексей
21 авг 2025
Все отлично! Большое спасибо!
Ю
Юрий
28 июл 2025
Отличный маршрут с прекрасными пейзажами, фотографии получаются очень красивые!
Кононова
Кононова
14 июл 2025
Недавно с мужем побывали в фототуре с Александром — и это было настоящее удовольствие! 🌿📸
Не только с точки зрения съёмки (которая, к слову, получилась просто великолепной — живые репортажные кадры,
атмосферные портреты, каждый кадр как открытка), но и по настроению, атмосфере, компании.
Александр — не просто профессионал с тонким вкусом и чутким взглядом, но ещё и человек, с которым приятно проводить время. Всё происходило легко, без напряжения, с настоящим интересом к людям и месту. Уехали с чувством вдохновения, с кучей эмоций и, конечно, с невероятными фотографиями, которые хочется пересматривать снова и снова.
Очень рекомендуем — это не просто фототур, а настоящее приключение, где можно рассчитывать не только на красивые кадры, но и на душевную компанию.

Т
Татьяна
6 июл 2025
С Александром были на пешеходной прогулке уже не в первый раз. Так было комфортно и легко, как будто со старым знакомым.
Маршрут интересен всем - и лес и река и горы и животный мир, очень красивые виды! И фото получились отличные!

