Я предлагаю фотопоход по одному из самых живописных маршрутов Кавминвод: от легендарного Замка коварства и любви вдоль реки, через каменные уступы и смотровые точки — к Медовым водопадам. Без спешки и усталости, с потрясающими видами вокруг. Пейзажи, свет, фактура — здесь будет всё, чтобы сделать сильные кадры. А в финале — кофе и отдых у воды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Скала Замок коварства и любви

Начало маршрута — у живописной скалы, напоминающей очертания средневекового замка. Здесь легко воочию вообразить старую легенду, давшую ей название. Место открытое, с хорошим обзором: отсюда видно и ущелье, и реку, и тропу, по которой предстоит идти.

Аликоновское ущелье

Дальше тропинка ведёт вдоль правого берега реки Аликоновки. Она то взбирается на каменные выступы, то выходит на открытые участки, приближаясь к воде и снова отдаляясь от неё. Маршрут лёгкий — без резких подъёмов и спусков. Шум реки — естественный спутник на пути. Иногда можно увидеть, как над ущельем парят крупные птицы.

Медовые водопады

На финальном отрезке тропа начинает подниматься. Отсюда открывается вид на пройденное ущелье — хороший момент, чтобы остановиться и оглядеться. Медовые водопады встречают шумом и прохладой. Здесь можно сделать паузу, отдохнуть в кафе и перекусить перед обратной дорогой.

Особенности походного формата

Протяжённость маршрута — около 7 км

Фотопрогулка подойдёт для людей со средней физической подготовкой

Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую обувь и удобную прочную одежду

Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход

Организационные детали