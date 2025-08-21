Описание фото-прогулки
Скала Замок коварства и любви
Начало маршрута — у живописной скалы, напоминающей очертания средневекового замка. Здесь легко воочию вообразить старую легенду, давшую ей название. Место открытое, с хорошим обзором: отсюда видно и ущелье, и реку, и тропу, по которой предстоит идти.
Аликоновское ущелье
Дальше тропинка ведёт вдоль правого берега реки Аликоновки. Она то взбирается на каменные выступы, то выходит на открытые участки, приближаясь к воде и снова отдаляясь от неё. Маршрут лёгкий — без резких подъёмов и спусков. Шум реки — естественный спутник на пути. Иногда можно увидеть, как над ущельем парят крупные птицы.
Медовые водопады
На финальном отрезке тропа начинает подниматься. Отсюда открывается вид на пройденное ущелье — хороший момент, чтобы остановиться и оглядеться. Медовые водопады встречают шумом и прохладой. Здесь можно сделать паузу, отдохнуть в кафе и перекусить перед обратной дорогой.
Особенности походного формата
- Протяжённость маршрута — около 7 км
- Фотопрогулка подойдёт для людей со средней физической подготовкой
- Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую обувь и удобную прочную одежду
- Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход
Организационные детали
- К точке старта и обратно едем на такси, его оплата включена в стоимость
- За доплату можно организовать путешествие для большего количества участников или во внеурочное время — уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается вход на территорию водопадов — 200 ₽ за чел.
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- В течение 3 дней после прогулки вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище
Отзывы и рейтинг
Не только с точки зрения съёмки (которая, к слову, получилась просто великолепной — живые репортажные кадры,
Маршрут интересен всем - и лес и река и горы и животный мир, очень красивые виды! И фото получились отличные!