Это путешествие туда, где царит величие гор, живёт тайна Шамбалы и бьёт ключом целебный нарзан. Джилы-Су у подножия Эльбруса — место силы, загадок и невероятных видов. Именно сюда, по легенде, стремились экспедиции Третьего рейха, и именно здесь открываются самые захватывающие пейзажи Кавказа.

Описание экскурсии

Выезд из Кисловодска. Начало экскурсии — в утренние часы. Гид познакомит вас с маршрутом и историей города-курорта.

Плато Шаджатмаз. Через 1,5 часа пути — обзорная точка с видами на Эльбрус и Восточный Кавказ. Время на остановке — 15–20 мин.

Смотровая площадка на Эльбрус. Через 40 мин. пути — идеальное место для фото (15–20 мин.).

Скалы «Аватары» и кафе с балкарской кухней. Через 40 мин. пути — смотровая на ущелье реки Харбаз и перекус в кафе с хычинами (30–45 мин.).

Фотолокация с дорогой и видом на Эльбрус. Через 30 мин. пути — знаковое место для фото (10–15 мин.).

Ущелье реки Малка и треккинг к водопаду Каракая-Су. Через 30 мин. пути — прогулка к водопаду без набора высоты (1–1,5 часа).

Урочище Джилы-Су. Через 30 мин. пути — водопады Султан и Эмир, целебный нарзан (1 часа).

Кафе «Вдали от жён». Через 1 час пути от Джилы-Су — национальная кухня, обед и отдых (около 1 часа).

Возвращение в Кисловодск. Дорога займёт около 2 часов.

Темы, которые мы обсудим:

мистические легенды Джилы-Су и Эльбруса

зачем Третий рейх искал вход в Шамбалу

жизнь и традиции республик Северного Кавказа

история Кавказских Минеральных Вод

природные феномены и сила мест

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном Toyota Land Cruiser

Уровень физической подготовки — средний (можно убрать треккинг из программы)

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается: