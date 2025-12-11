Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Кисловодске, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе
На машине
7 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
3200 ₽ за человека
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
На машине
10 часов
78 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Заповедный уголок Кавказа на северном склоне Эльбруса. Водопады, термальные источники и скалы ждут вас на высоте 2500 метров
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4200 ₽ за человека
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Джиппинг
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Путешествие в сердце Кавказа с дегустацией местных блюд и захватывающими видами гор. Уникальная возможность узнать культуру через гастрономию
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гумбаши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
3700 ₽ за человека

