Мини-группа
до 8 чел.
Горное путешествие в ущелье Хасаут в мини-группе из Кисловодска
Приключение в Кисловодске: горное путешествие с уникальными находками и альпаками в ущелье Хасаут
Начало: У памятника Ленину напротив Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Заповедный уголок Кавказа на северном склоне Эльбруса. Водопады, термальные источники и скалы ждут вас на высоте 2500 метров
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Путешествие в сердце Кавказа с дегустацией местных блюд и захватывающими видами гор. Уникальная возможность узнать культуру через гастрономию
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В Домбай по Аланскому коридору
Поездка в мини-группе к легендарным горам с заездом на Гумбаши, к Сырным скалам и озеру Кара-Кёль
Начало: От адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 дек в 07:00
3700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 3200 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год для иностранцев, 138 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль