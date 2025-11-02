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Северная Осетия и её живописные ущелья

Путешествие через ущелья Северной Осетии обещает незабываемые виды и истории. Узнайте о древних постройках и трагических событиях, которые скрывают эти места
Путешествие через Куртатинское, Фиагдонское, Даргавское и Кармадонское ущелья обещает массу впечатлений.

Туристы смогут увидеть скульптуру Уастырджи, прогуляться по теснине Кадаргаван и посетить Дзивгисскую крепость. Также запланированы визиты в Аланский монастырь и Даргавский некрополь. Экскурсия завершается в Кармадонском ущелье, где ледник Колка оставил свой след. Путешествие включает завтрак и ужин в станице Змейской
5
39 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторические памятники
  • ⛪ Высокогорный монастырь
  • 🗿 Скульптура Уастырджи
  • 🍽️ Вкусные осетинские пироги

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Северной Осетии и её живописных ущелий - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В октябре и апреле возможно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным условиям. Зимой и ранней весной, несмотря на суровость климата, у вас всё же будет возможность увидеть уникальные виды, если вы готовы к холодам и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Северная Осетия и её живописные ущелья
Северная Осетия и её живописные ущелья
Северная Осетия и её живописные ущелья

Что можно увидеть

  • Скульптура Уастырджи
  • Теснина Кадаргаван
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский монастырь
  • Комплекс мавзолеев Даргавс

Описание экскурсии

Нам предстоит долгий путь — 3 часа дороги из Кисловодска. Но за любованием видами и рассказами гида время пролетит незаметно. Плюс мы сделаем несколько остановок, в т. ч. на завтрак в станице Змейской — что может быть лучше, чем начать день с вкуснейших осетинских пирогов?

📍Северная Осетия встретит вас скульптурой Уастырджи — героя местного эпоса. Он будто вырывается из скалы на коне!

📍В Куртатинском ущелье обязательно остановимся у теснины Кадаргаван. Это настоящее чудо природы: река Фиагдон проделала в горе щель, ширина которой — всего 2–3 м, а вот глубина — 60 м. Здесь проложена «Тропа чудес» и есть смотровой мостик, откуда открывается захватывающий вид.

📍В селении Дзивгис вы увидите святилище, посвящённое всё тому же Уастырджи, а также Дзивгисскую крепость 13–14 веков. Здесь же вы побываете у старинного некрополя — на словах, возможно, это не так увлекательно, но в реальности все эти места очень живописные!

📍За посёлком Фиагдон вы посетите самую высокогорную обитель России — мужской Аланский монастырь на отметке 2000 метров н. у. м.

📍Далее через Какадурский перевал отправимся в долину реки Гизельдон, к древнему комплексу мавзолеев Даргавс. «Город мёртвых» состоит из 95 сооружений — вы прогуляетесь среди них и погрузитесь в особую атмосферу этого невероятного некрополя.

📍Миновав перевал Зелёный, мы окажемся в печально известном Кармадонском ущелье, где в 2002 г. сорвался ледник Колка. Несколько лет назад дорога в ущелье была восстановлена — вы сможете оценить суровую красоту Кармадона, его грандиозные скалы из доломита.

📍После насыщенного дня мы снова наведаемся в станицу Змейскую на ужин, после чего отправимся обратно в Кисловодск.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Если группа небольшая, возможна замена автобуса на легковой автомобиль
  • При себе необходимо иметь паспорт
  • Обратите внимание: если в горах будет сильный снегопад/дождь, то в Даргавс мы не заезжаем

Дополнительные расходы

  • Музей в Даргавском ущелье — 150 ₽/чел.
  • Подъём на перевал в Даргавское ущелье к «Городу мёртвых» — 600 ₽/чел.
  • Завтрак, обед и ужин

в воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Дети до 14 лет4700 ₽
Пенсионеры4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1893 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
1
Н
Дата посещения: 2 ноя 2025
Все понравилось… спасибо!
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Д
Понравилось всё, единственное поправьте что дополнительно за Кармадонское ущелье ещё берут по 450 р с человека. В описании этого не указано
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Руслан
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится в таких экскурсиях, что даже во время маршрута между точками экскурсии можно созерцать природу.
А горы очень красивые, я думал они в Осетии меньше.
В общем плюс
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится
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Е
Супер поездка! Всё понравилось❗️ Однозначно,рекомендую к посещению❗️
Супер поездка! Всё понравилось❗️ Однозначно,рекомендую к посещению❗️
Супер поездка! Всё понравилось❗️ Однозначно,рекомендую к посещению❗️
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О
Места очень красивые.
Места очень красивые.
Места очень красивые.
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Н
Были на экскурсии 08.10 водитель Альберт и экскурсовод Александр большие профессионалы. Большое спасибо,все очень понравилось
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Входит в следующие категории Кисловодска

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