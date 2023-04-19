Куртатинское, Фиагдонское, Даргавское и Кармадонское — эти ущелья, через которые мы проедем, кроют в себе удивительные истории. Вы насладитесь не только мощной природой, но и древними постройками, а также современными арт-объектами. Кто и когда построил некрополь в Даргавсе? Что произошло в одном из ущелий в 2002 году? Отправляемся в путешествие по загадочной Осетии!

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Описание

Что вас ожидает

Нам предстоит долгий путь — 3 часа дороги из Кисловодска. Но за любованием видами и рассказами гида время пролетит незаметно. Плюс мы сделаем несколько остановок, в т. ч. на завтрак в станице Змейской — что может быть лучше, чем начать день с вкуснейших осетинских пирогов?

📍Северная Осетия встретит вас скульптурой Уастырджи — героя местного эпоса. Он будто вырывается из скалы на коне!

📍В Куртатинском ущелье обязательно остановимся у теснины Кадаргаван. Это настоящее чудо природы: река Фиагдон проделала в горе щель, ширина которой — всего 2–3 м, а вот глубина — 60 м. Здесь проложена «Тропа чудес» и есть смотровой мостик, откуда открывается захватывающий вид.

📍В селении Дзивгис вы увидите святилище, посвящённое всё тому же Уастырдже, а также Дзивгисскую крепость 13–14 веков. Здесь же вы побываете у старинного некрополя — на словах, возможно, это не так увлекательно, но в реальности все эти места очень живописные!

📍За посёлком Фиагдон располагается мужской Аланский монастырь. Вы посетите эту самую высокогорную обитель России на отметке 2000 м н. у. м.

📍Далее через Какадурский перевал отправимся в долину реки Гизельдон, к древнему комплексу мавзолеев Даргавс. «Город мёртвых» состоит из 95 сооружений — вы прогуляетесь среди них и погрузитесь в особую атмосферу этого невероятного некрополя.

📍Миновав перевал Зелёный, мы окажемся в печально известном Кармадонском ущелье, где в 2002 г. сорвался ледник Колка. Несколько лет назад дорога в ущелье была восстановлена — вы сможете оценить суровую красоту Кармадона, его грандиозные скалы из доломита.

📍После насыщенного дня мы снова наведаемся в станицу Змейскую, на ужин, после чего отправимся обратно в Кисловодск.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

При себе необходимо иметь паспорт

Обратите внимание: если в горах будет сильный снегопад/дождь, то в Даргавс мы не заезжаем

Дополнительные расходы