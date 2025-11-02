Лучшее время для посещения Северной Осетии и её живописных ущелий - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В октябре и апреле возможно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным условиям. Зимой и ранней весной, несмотря на суровость климата, у вас всё же будет возможность увидеть уникальные виды, если вы готовы к холодам и снежным условиям.

Путешествие через Куртатинское, Фиагдонское, Даргавское и Кармадонское ущелья обещает массу впечатлений. Туристы смогут увидеть скульптуру Уастырджи, прогуляться по теснине Кадаргаван и посетить Дзивгисскую крепость. Также запланированы визиты в Аланский монастырь и Даргавский некрополь. Экскурсия завершается в Кармадонском ущелье, где ледник Колка оставил свой след. Путешествие включает завтрак и ужин в станице Змейской

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Нам предстоит долгий путь — 3 часа дороги из Кисловодска. Но за любованием видами и рассказами гида время пролетит незаметно. Плюс мы сделаем несколько остановок, в т. ч. на завтрак в станице Змейской — что может быть лучше, чем начать день с вкуснейших осетинских пирогов?

📍Северная Осетия встретит вас скульптурой Уастырджи — героя местного эпоса. Он будто вырывается из скалы на коне!

📍В Куртатинском ущелье обязательно остановимся у теснины Кадаргаван. Это настоящее чудо природы: река Фиагдон проделала в горе щель, ширина которой — всего 2–3 м, а вот глубина — 60 м. Здесь проложена «Тропа чудес» и есть смотровой мостик, откуда открывается захватывающий вид.

📍В селении Дзивгис вы увидите святилище, посвящённое всё тому же Уастырджи, а также Дзивгисскую крепость 13–14 веков. Здесь же вы побываете у старинного некрополя — на словах, возможно, это не так увлекательно, но в реальности все эти места очень живописные!

📍За посёлком Фиагдон вы посетите самую высокогорную обитель России — мужской Аланский монастырь на отметке 2000 метров н. у. м.

📍Далее через Какадурский перевал отправимся в долину реки Гизельдон, к древнему комплексу мавзолеев Даргавс. «Город мёртвых» состоит из 95 сооружений — вы прогуляетесь среди них и погрузитесь в особую атмосферу этого невероятного некрополя.

📍Миновав перевал Зелёный, мы окажемся в печально известном Кармадонском ущелье, где в 2002 г. сорвался ледник Колка. Несколько лет назад дорога в ущелье была восстановлена — вы сможете оценить суровую красоту Кармадона, его грандиозные скалы из доломита.

📍После насыщенного дня мы снова наведаемся в станицу Змейскую на ужин, после чего отправимся обратно в Кисловодск.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Если группа небольшая, возможна замена автобуса на легковой автомобиль

При себе необходимо иметь паспорт

Обратите внимание: если в горах будет сильный снегопад/дождь, то в Даргавс мы не заезжаем

Дополнительные расходы