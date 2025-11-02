Путешествие через ущелья Северной Осетии обещает незабываемые виды и истории. Узнайте о древних постройках и трагических событиях, которые скрывают эти места
Путешествие через Куртатинское, Фиагдонское, Даргавское и Кармадонское ущелья обещает массу впечатлений.
Туристы смогут увидеть скульптуру Уастырджи, прогуляться по теснине Кадаргаван и посетить Дзивгисскую крепость. Также запланированы визиты в Аланский монастырь и Даргавский некрополь. Экскурсия завершается в Кармадонском ущелье, где ледник Колка оставил свой след. Путешествие включает завтрак и ужин в станице Змейской
Лучшее время для посещения Северной Осетии и её живописных ущелий - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают яркими красками. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но могут быть прохладнее, особенно в горах. В октябре и апреле возможно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и более прохладным условиям. Зимой и ранней весной, несмотря на суровость климата, у вас всё же будет возможность увидеть уникальные виды, если вы готовы к холодам и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скульптура Уастырджи
Теснина Кадаргаван
Дзивгисская крепость
Аланский монастырь
Комплекс мавзолеев Даргавс
Описание экскурсии
Нам предстоит долгий путь — 3 часа дороги из Кисловодска. Но за любованием видами и рассказами гида время пролетит незаметно. Плюс мы сделаем несколько остановок, в т. ч. на завтрак в станице Змейской — что может быть лучше, чем начать день с вкуснейших осетинских пирогов?
📍Северная Осетия встретит вас скульптурой Уастырджи — героя местного эпоса. Он будто вырывается из скалы на коне!
📍В Куртатинском ущелье обязательно остановимся у теснины Кадаргаван. Это настоящее чудо природы: река Фиагдон проделала в горе щель, ширина которой — всего 2–3 м, а вот глубина — 60 м. Здесь проложена «Тропа чудес» и есть смотровой мостик, откуда открывается захватывающий вид.
📍В селении Дзивгис вы увидите святилище, посвящённое всё тому же Уастырджи, а также Дзивгисскую крепость 13–14 веков. Здесь же вы побываете у старинного некрополя — на словах, возможно, это не так увлекательно, но в реальности все эти места очень живописные!
📍За посёлком Фиагдон вы посетите самую высокогорную обитель России — мужской Аланский монастырь на отметке 2000 метров н. у. м.
📍Далее через Какадурский перевал отправимся в долину реки Гизельдон, к древнему комплексу мавзолеев Даргавс. «Город мёртвых» состоит из 95 сооружений — вы прогуляетесь среди них и погрузитесь в особую атмосферу этого невероятного некрополя.
📍Миновав перевал Зелёный, мы окажемся в печально известном Кармадонском ущелье, где в 2002 г. сорвался ледник Колка. Несколько лет назад дорога в ущелье была восстановлена — вы сможете оценить суровую красоту Кармадона, его грандиозные скалы из доломита.
📍После насыщенного дня мы снова наведаемся в станицу Змейскую на ужин, после чего отправимся обратно в Кисловодск.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Если группа небольшая, возможна замена автобуса на легковой автомобиль
При себе необходимо иметь паспорт
Обратите внимание: если в горах будет сильный снегопад/дождь, то в Даргавс мы не заезжаем
Дополнительные расходы
Музей в Даргавском ущелье — 150 ₽/чел.
Подъём на перевал в Даргавское ущелье к «Городу мёртвых» — 600 ₽/чел.
Завтрак, обед и ужин
в воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Дети до 14 лет
4700 ₽
Пенсионеры
4700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1893 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
–
3
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2
–
1
–
Н
Наталья
Дата посещения: 2 ноя 2025
Все понравилось… спасибо!
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Д
Дмитрий
Понравилось всё, единственное поправьте что дополнительно за Кармадонское ущелье ещё берут по 450 р с человека. В описании этого не указано
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Руслан
Хорошая экскурсия. Места очень красивые. Особенно понравилось Кармадонское ущелье. Город мёртвых тоже зашёл. Что мне нравится в таких экскурсиях, что даже во время маршрута между точками экскурсии можно созерцать природу. А горы очень красивые, я думал они в Осетии меньше. В общем плюс
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Е
Евгения
Супер поездка! Всё понравилось❗️ Однозначно,рекомендую к посещению❗️
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О
Ольга
Места очень красивые.
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Н
Наталья
Были на экскурсии 08.10 водитель Альберт и экскурсовод Александр большие профессионалы. Большое спасибо,все очень понравилось
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