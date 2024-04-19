Экскурсии по бюветам Кисловодска

Найдено 4 экскурсии в категории «Бюветы» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
«Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Очаровательные Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    19 апреля 2024
    Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
    Уже не первый раз беру экскурсии у Ольги. Всегда с удовольствием слушаю рассказ от Ольги. Нравится, что в ее материале
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    есть индивидуальность, трепетное отношение к истории, легкая подача материала. Вот и эта экскурсия не разочаровала. Рекомендую для тех путешественников, кто хочет часик прогуляться с интересным собеседником.

  • А
    Анастасия
    15 апреля 2024
    Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
    Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно рассказывает и отлично владеет материалом. Рассказ длился даже дольше, за что огромное спасибо!
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
  • P
    Polina
    30 марта 2024
    Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
    Спасибо за душевную атмосферу и прогулку! Отдельное спасибо за совет, где самый вкусный шашлык в городе!
  • А
    Анна
    28 февраля 2024
    Очаровательные Ессентуки
    Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!
    Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
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    на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом! Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями
  • Г
    Галина
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
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    поэтом, в Железноводске, Есентуках, Пятигорске и Кисловодске, и в т. ч. храмовый комплекс Петра и Павла в Есентуках. Нам все понравилось: тема, изложение предмета и построение маршрута. Дмитрий - хороший экскурсовод, очень любящий свой край.

  • А
    Александр
    25 мая 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
  • В
    Вера
    21 апреля 2023
    Долина нарзанов - природный бювет под открытым небом
    Все понравилось. Довольны.
  • С
    Селивахина
    13 апреля 2023
    Долина нарзанов - природный бювет под открытым небом
    Долина нарзанов- всё чётко по времени, гид рассказал много интересной информации, заезжали на смотровую площадку в горах. Природные источники нарзана- чудо, вкусная вода(вкуснее, чем в нарзанной галерее).

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Бюветы»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Бюветы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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