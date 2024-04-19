1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Час из жизни «водяного общества» в Кисловодске
Повторить путь отдыхающих от вагона до бювета и перенестись во времена на рубеже 19-20 веков
Начало: Площадь возле ж/д вокзала
«Попьем минеральной воды в лечебном бювете 19 века — я расскажу, как врачи рекомендовали делать это и почему именно из бюветниц»
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очаровательные Ессентуки
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
«А в завершение посетите крупнейший питьевой бювет страны — «Пятитысячник»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
«Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна19 апреля 2024Уже не первый раз беру экскурсии у Ольги. Всегда с удовольствием слушаю рассказ от Ольги. Нравится, что в ее материале
- ААнастасия15 апреля 2024Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно рассказывает и отлично владеет материалом. Рассказ длился даже дольше, за что огромное спасибо!
- AAndrey2 апреля 2024Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
- PPolina30 марта 2024Спасибо за душевную атмосферу и прогулку! Отдельное спасибо за совет, где самый вкусный шашлык в городе!
- ААнна28 февраля 2024Экскурсия интересная! Сергей щедро делится информацией, подсказками по отдыху, не торопит. Автомобиль комфортный. Нам все понравилось, спасибо!
- ЕЕлена17 января 2024Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
- ГГалина17 января 2024Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
- ААлександр25 мая 2023Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
- ВВера21 апреля 2023Долина нарзанов - природный бювет под открытым небомВсе понравилось. Довольны.
- ССеливахина13 апреля 2023Долина нарзанов - природный бювет под открытым небомДолина нарзанов- всё чётко по времени, гид рассказал много интересной информации, заезжали на смотровую площадку в горах. Природные источники нарзана- чудо, вкусная вода(вкуснее, чем в нарзанной галерее).
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Бюветы»
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