Вы отправитесь в путешествие по одному из старейших городов КМВ, расположенному среди гор-лакколитов у подножия Бештау. Здесь природные источники, архитектура 19 века и судьба поэта Лермонтова складываются в цельный образ. Мы поможем вам увидеть Пятигорск как живой город с характером — не только курорт, но и пространство памяти, легенд и человеческих историй.

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Описание экскурсии

Лермонтовский Пятигорск

Экскурсия начнётся с места, которое хранит личную историю поэта — домика под камышовой крышей, где Михаил Лермонтов провёл последние месяцы жизни. Сейчас здесь расположен музей его имени. Вы узнаете, каким был Пятигорск в эпоху поэта и почему именно этот город стал важной частью его судьбы и творчества.

Прогулка по парку «Цветник»

Пройдём по тенистым аллеям старейшего парка города и обратим внимание на детали, которые создают настроение этого места: цветники, старинные постройки и неспешный ритм курортной жизни.

Вас ждут:

Лермонтовская галерея с необычными витражами

кофейня Гукасова с изящной архитектурой 19 века

грот богини Дианы, окутанный атмосферой легенд

Озеро Провал и легенды Машука

Посетим визитную карточку Пятигорска — озеро Провал на южном склоне горы Машук. Вы узнаете, как образовалось это место, почему оно стало символом города и какие истории с ним связаны.

Место дуэли Лермонтова

В завершение вы окажетесь там, где оборвалась жизнь поэта — на месте его дуэли с Николаем Мартыновым. Восстановим события того дня и по-новому взглянем на фигуру Лермонтова и его время.

Организационные детали