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Пятигорск обзорный и литературный

Побывать в парке «Цветник», на озере Провал и в местах, связанных с именем Лермонтова
Вы отправитесь в путешествие по одному из старейших городов КМВ, расположенному среди гор-лакколитов у подножия Бештау.

Здесь природные источники, архитектура 19 века и судьба поэта Лермонтова складываются в цельный образ.

Мы поможем вам увидеть Пятигорск как живой город с характером — не только курорт, но и пространство памяти, легенд и человеческих историй.
5
3 отзыва
Пятигорск обзорный и литературный
Пятигорск обзорный и литературный
Пятигорск обзорный и литературный

Описание экскурсии

Лермонтовский Пятигорск

Экскурсия начнётся с места, которое хранит личную историю поэта — домика под камышовой крышей, где Михаил Лермонтов провёл последние месяцы жизни. Сейчас здесь расположен музей его имени. Вы узнаете, каким был Пятигорск в эпоху поэта и почему именно этот город стал важной частью его судьбы и творчества.

Прогулка по парку «Цветник»

Пройдём по тенистым аллеям старейшего парка города и обратим внимание на детали, которые создают настроение этого места: цветники, старинные постройки и неспешный ритм курортной жизни.
Вас ждут:

  • Лермонтовская галерея с необычными витражами
  • кофейня Гукасова с изящной архитектурой 19 века
  • грот богини Дианы, окутанный атмосферой легенд

Озеро Провал и легенды Машука

Посетим визитную карточку Пятигорска — озеро Провал на южном склоне горы Машук. Вы узнаете, как образовалось это место, почему оно стало символом города и какие истории с ним связаны.

Место дуэли Лермонтова

В завершение вы окажетесь там, где оборвалась жизнь поэта — на месте его дуэли с Николаем Мартыновым. Восстановим события того дня и по-новому взглянем на фигуру Лермонтова и его время.

Организационные детали

  • Перемещаемся на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно оплачивается вход в музей — 300 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Дети до 12 лет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1864 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Очень понравилась поездка!
Гид Андрей рассказывал интересно с подробностями о жизни Лермонтова и его современников,, такое чувство что я окунулась в те времена и стала наблюдателем тех трагических дней,,, При этом мы побывали на Провале, у Цветника, проезжали знаменитые для города места..
Большое спасибо!!!
Очень понравилась поездка!
Очень понравилась поездка!
Очень понравилась поездка!
Очень понравилась поездка!
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Наталья
Интересная экскурсия, познавательная. Народу в автобусе много было, 36 человек, но всё прошло хорошо. Гид Арсен - профессионал своего дела, спокойный, интересно рассказывающий, внимательный к отдыхающим. Вместе были пять часов, и всё это время Арсен рассказывал интересные факты про регион, про места посещения, про Лермонтова - мне понравилось. Рекомендую)
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Е
Арсену огромное спасибо за экскурсию.
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