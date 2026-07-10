Откройте для себя природные чудеса в окрестностях Кисловодска! Наш маршрут приведет вас к живописным Медовым водопадам. Вы увидите «Большой Медовый» и другие каскады, спуститесь по «Тёщиным рёбрам» и насладитесь видами. После прогулки вас ждет дегустация горного чая и карачаевских угощений. Завершится экскурсия на горе Кольцо с панорамным видом на город и Эльбрус.
Описание экскурсииГород-курорт Кисловодск приготовил для своих гостей немало интересного! Насыщенный экскурсионный маршрут в окрестностях нашего города — отличная возможность отдохнуть и полюбоваться чудесной природой. Первая локация, куда мы отправимся, — это живописнейшие Медовые водопады. Территориально это нерукотворное чудо находится в Карачаево-Черкесии. Дорога пройдет по живописному плато, откуда мы спустимся в ущелье реки Аликоновки к туристическому комплексу «Медовые водопады». Мы пройдем по крутой лестнице с народным названием «Тёщины рёбра», расположенной в расщелине скалы. Перед вами предстанут водопады: «Жемчужный» высотой 6 метров, «Девичьи косы» и «Чёртова мельница», а самый высокий водопад в ущелье — «Большой Медовый» высотой 18 метров. После прогулки приятно перекусить в национальном кафе и попробовать традиционные блюда карачаевцев — айран и хычин. Также мы заглянем в Чайный домик, где вас ждет дегустация чая на горных травах, меда, варенья, а также, большой выбор сувениров. Еще одна достопримечательность, которую мы увидим, — это гора Кольцо. Она образовалась в результате выветривания мягких песчаных пород, из которых состоит Боргустанский хребет. С холма, на котором возвышается скала Кольцо, открывается панорама на Кисловодск, а в ясную погоду над городом возвышается белоснежный Эльбрус.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Чайный домик
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экосбор - 300 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колоннада
Завершение: Адрес вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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