Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя природные чудеса в окрестностях Кисловодска! Наш маршрут приведет вас к живописным Медовым водопадам. Вы увидите «Большой Медовый» и другие каскады, спуститесь по «Тёщиным рёбрам» и насладитесь видами. После прогулки вас ждет дегустация горного чая и карачаевских угощений. Завершится экскурсия на горе Кольцо с панорамным видом на город и Эльбрус.

Алий Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Город-курорт Кисловодск приготовил для своих гостей немало интересного! Насыщенный экскурсионный маршрут в окрестностях нашего города — отличная возможность отдохнуть и полюбоваться чудесной природой. Первая локация, куда мы отправимся, — это живописнейшие Медовые водопады. Территориально это нерукотворное чудо находится в Карачаево-Черкесии. Дорога пройдет по живописному плато, откуда мы спустимся в ущелье реки Аликоновки к туристическому комплексу «Медовые водопады». Мы пройдем по крутой лестнице с народным названием «Тёщины рёбра», расположенной в расщелине скалы. Перед вами предстанут водопады: «Жемчужный» высотой 6 метров, «Девичьи косы» и «Чёртова мельница», а самый высокий водопад в ущелье — «Большой Медовый» высотой 18 метров. После прогулки приятно перекусить в национальном кафе и попробовать традиционные блюда карачаевцев — айран и хычин. Также мы заглянем в Чайный домик, где вас ждет дегустация чая на горных травах, меда, варенья, а также, большой выбор сувениров. Еще одна достопримечательность, которую мы увидим, — это гора Кольцо. Она образовалась в результате выветривания мягких песчаных пород, из которых состоит Боргустанский хребет. С холма, на котором возвышается скала Кольцо, открывается панорама на Кисловодск, а в ясную погоду над городом возвышается белоснежный Эльбрус.

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