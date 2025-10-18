Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в уникальное путешествие к впечатляющему памятнику природы — Чегемским водопадам.



В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.

Kavkaz Ваш гид в Кисловодске Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-8 человек Когда Ежедневно 06:00,06:30,07:00 10% Скидка на заказ 4444 выгода 444.40 ₽ 3999.60 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии Чегемские водопады неофициально именуют Плачущими водопадами, всё потому, что каскады воды вырываются напрямую из скал, и создается ощущение, будто скалы плачут. Эта достопримечательность представляет собой группу водопадов, берущих свое начало в реках Адай-Су, Сакал-Туп и Каяарты, которые после ниспадают в реку Чегем. Адай-Су переводится как «Девичья коса», считается самым мощным, высота его достигает тридцати метров. Следующий по величине Сакал-Туп переводится с балкарского языка как «Вода из горла», представляет собой необычную фигуру в виде желоба с водой. Третий водопад состоит из нескольких небольших потоков воды, часть из которых спускается каскадами, а другая стекает со скал. На территории Чегемских водопадов сплетаются вода и камень и вместе создают феерические картины. Посетим парадром Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Широкий погодный диапазон, типичный для Чегема, делает это место интересным для пилотов любой квалификации. Начинающие могут отрабатывать взлёт и посадку в спокойных утренних и вечерних условиях, более опытных пилотов ждёт знаменитый «чегемский термодинамик», позволяющий комфортно парить у горы Зинки по несколько часов почти каждый день. Опытные спортсмены могут попробовать свои силы в маршрутных полётах вдоль высоких гор Скалистого и отрогов Главного Кавказского хребта. Проедем через перевал Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, поз¬волявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий; через него проходил старинный торговый путь. Ущелья, которые соединяются перевалом, имеют свои особенности. Баксанское знаменито тем, что на нем расположились многочисленные курорты. А Чегемское отличается красивыми водопадами. Но также в нем находится «город мертвых» Эль-Тюбю. Это место считается аномальным — в 2009 году село было официально признано чудом России из-за долгожительства местного населения. Но кроме того, над вершинами холмов многие люди наблюдали странные и необъяснимые свечения. Пейзаж здесь загадочен и строг. Наверно, поэтому это место так притягивает эзотериков и любителей приключений. И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Здесь хорошо в любое время года: весной вся растительность цветёт и благоухает, летом в небе парят дикие орлы и выгуливаются стада животных, осенью местность превращается в волшебный багряный пейзаж, а зимой озеро Гижгит замерзает и превращается в живописный горный каток. С каждым годом поток туристов к озеру возрастает в разы. Людей привлекает, в первую очередь, необычный цвет воды (прямо как в рекламе «Баунти»), но и остальные красоты не остаются незамеченными. Озеро находится на территории Кабардино-Балкарской республики. Официальное его название — Гижгит, но часто его называют Былымским в честь ближайшего одноимённого посёлка. Длина озера — один километр. По всему своему периметру озеро поросло водорослями. Климат здесь умеренный, средняя температура в июле составляет +25 °C, а в январе она опускается до -10 °C. Весной с гор здесь дуют сухие прохладные ветра.

Ежедневно 06:00,06:30,07:00 Выбрать дату