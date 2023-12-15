Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады

Групповая экскурсия в Кисловодске
Увлекательная экскурсия по самым живописным природным памятникам Кабардино-Балкарии. Вы посетите места, которые поразят вас своей красотой и величием.
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Перевал Актопрак и Гижгитские озёра Чегемские водопады
Ближайшие даты:
15
дек
16
дек
17
дек
18
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19
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20
дек
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Чегемские водопады
  • Перевал Ак-Топрак
  • (Гижгитские озера) Былымские озёра
  • Гора Кольцо
  • Парадром
  • Некрополь
  • Башня Малкоруковых

Описание

Что вас ожидает: Живописные Чегемские водопады, прилегающий к ним рыночек, на котором продаются теплые действительно качественные вязаные из шерсти вещи, мед, варенья и т. д. Далее красочная дорога на перевал, с осмотром проезжающих по пути различных достопримечательностей. Важная информация: При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом
Что не входит
  • Парадром (по желанию) за 15-20 мин. — 4000 руб., порядком дешевле, чем в других регионах России
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и тд.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • Воду
  • Питание
  • Тёплые вещи
  • Дождевик
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Рюкзак
  • Купальник
  • Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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