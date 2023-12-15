Увлекательная экскурсия по самым живописным природным памятникам Кабардино-Балкарии. Вы посетите места, которые поразят вас своей красотой и величием.
Ближайшие даты:
15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Предлагаемые локации на выбор:
- Чегемские водопады
- Перевал Ак-Топрак
- (Гижгитские озера) Былымские озёра
- Гора Кольцо
- Парадром
- Некрополь
- Башня Малкоруковых
Описание
Что вас ожидает: Живописные Чегемские водопады, прилегающий к ним рыночек, на котором продаются теплые действительно качественные вязаные из шерсти вещи, мед, варенья и т. д. Далее красочная дорога на перевал, с осмотром проезжающих по пути различных достопримечательностей. Важная информация: При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
- Проведение экскурсии гидом
- Что не входит
- Парадром (по желанию) за 15-20 мин. — 4000 руб., порядком дешевле, чем в других регионах России
- Возможность организации пикника гидом (шашлык, и тд.)
- Возможность организации профессиональной фотосессии
- Возможность посещения дополнительных локаций
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
- Воду
- Питание
- Тёплые вещи
- Дождевик
- Удобную обувь
- Головной убор
- Рюкзак
- Купальник
- Полотенца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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