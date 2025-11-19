В этой программе я объединил самые зрелищные природные и исторические локации сразу в четырёх городах-курортах! За один день вы познакомитесь с особенностями нашего региона с разных сторон. Полюбуетесь озером в Железноводске, увидите курортный парк и гору Кольцо в Кисловодске. Погуляете в Ессентуках и вспомните Лермонтова в Пятигорске.

Описание экскурсии

Уютный Железноводск

Путешествие начинается в самом маленьком городе Кавказских Минеральных Вод. Здесь вы отдохнёте у курортного озера и подышите свежим воздухом. Попутно узнаете о водолечении и попробуете разные нарзаны.

Старинная архитектура Ессентуков

Ессентуки — небольшой, приятный и живописный городок. Здесь вы посетите грязелечебницу имени Семашко — самое красивое здание Кавказских Минеральных Вод. А также рассмотрите единственную в России скульптуру Иисуса Христа в полный рост.

Окрестности Кисловодска

Следующая остановка — самый большой курортный парк России и бульвар, где шли съёмки фильма «Чебурашка» и находится нарзанная галерея с тремя питьевыми источниками. Конечно, у этого причудливого места есть свои легенды, которые я вам расскажу. Затем доедем до горы Кольцо — это арка в скале, около которой открываются дивные панорамы.

Топ-места Пятигорска

Украшенная горными пейзажами дорога приведет нас к старинной достопримечательности — пятигорскому Цветнику. Гуляя по этому парку, поговорим о том, как бывшая болотистая местность превратилась в курорт на водах. Вы также побываете на горе Машук: заглянете в пещеру Провал с озером лазурного цвета и увидите поляну, где состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова.

Организационные детали