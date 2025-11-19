По четырём курортам Кавказских Минеральных Вод - с местным жителем (из Кисловодска)
Посетить Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск и узнать о них самое интересное
В этой программе я объединил самые зрелищные природные и исторические локации сразу в четырёх городах-курортах! За один день вы познакомитесь с особенностями нашего региона с разных сторон. Полюбуетесь озером в Железноводске, увидите курортный парк и гору Кольцо в Кисловодске. Погуляете в Ессентуках и вспомните Лермонтова в Пятигорске.
Описание экскурсии
Уютный Железноводск
Путешествие начинается в самом маленьком городе Кавказских Минеральных Вод. Здесь вы отдохнёте у курортного озера и подышите свежим воздухом. Попутно узнаете о водолечении и попробуете разные нарзаны.
Старинная архитектура Ессентуков
Ессентуки — небольшой, приятный и живописный городок. Здесь вы посетите грязелечебницу имени Семашко — самое красивое здание Кавказских Минеральных Вод. А также рассмотрите единственную в России скульптуру Иисуса Христа в полный рост.
Окрестности Кисловодска
Следующая остановка — самый большой курортный парк России и бульвар, где шли съёмки фильма «Чебурашка» и находится нарзанная галерея с тремя питьевыми источниками. Конечно, у этого причудливого места есть свои легенды, которые я вам расскажу. Затем доедем до горы Кольцо — это арка в скале, около которой открываются дивные панорамы.
Топ-места Пятигорска
Украшенная горными пейзажами дорога приведет нас к старинной достопримечательности — пятигорскому Цветнику. Гуляя по этому парку, поговорим о том, как бывшая болотистая местность превратилась в курорт на водах. Вы также побываете на горе Машук: заглянете в пещеру Провал с озером лазурного цвета и увидите поляну, где состоялась роковая дуэль Михаила Лермонтова.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris
В середине программы предусмотрено время на обед (оплачивается отдельно по меню)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваш гид в Кисловодске
Я провожу индивидуальные экскурсии и могу найти подход к каждому, даже к очень искушённым путешествиенникам. Мои экскурсии нравятся и семьям с детьми разных возрастов, и молодёжным компаниям, влюблённым парам, пенсионерам и просто увлечённым людям. Умею понятно донести информацию и построить маршрут по интересам, чтобы превзойти ожидания гостей.