Описание экскурсииНачинаем наше путешествие из города Ессентуки далее движемся по Баксанскому ущелью Кабардино-Балкарской Республики. Первая остановка это бирюзовое озеро Гижгит, где вы сможете сделать красивые фотографии, затем едем по перевалу Актопрак где делаем несколько остановок в самых красивых местах. Следующая остановка древнее балкарское селение Эл-Тюбю где вы сможете проникнуться местным колоритом, продолжаем путешествие по Чегемскому ущелью к водопадам, где отведаем местную кухню.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Эл-Тюбю
- Чегемские водопады
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание, полëт на параплане
Место начала и завершения?
По договорëнности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак
Погрузитесь в мир Кабардино-Балкарии, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Уникальная возможность увидеть Чегемские водопады и древние селения
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
Завтра в 07:00
14 ноя в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит в Кисловодске
Отправьтесь в Кабардино-Балкарию и насладитесь видами Эльбруса и озера Гижгит. Узнайте о кавказских традициях и попробуйте местный нарзан
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
14 ноя в 06:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия к ледяной красоте Эльбруса и озеру Гижгит
Проведите день среди природных красот Приэльбрусья. Посетите ледяную поляну Азау, поднимитесь на смотровую площадку «Мир» и полюбуйтесь озером Гижгит
Начало: У вашего места проживания
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.