Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Какое удовольствие — пить крепкий, слегка опьяняющий, освежающий нарзан.
Тем более в горах Кавказа! В этом путешествии на внедорожнике в мини-группе вы отправитесь в Кабардино-Балкарию: полюбуетесь Эльбрусом с высокого плато, хвойными лесами и скалами, попробуете разные виды целебной воды из источников, наберете ее с собой. И попутно узнаете, как живут народы края.
Тем более в горах Кавказа! В этом путешествии на внедорожнике в мини-группе вы отправитесь в Кабардино-Балкарию: полюбуетесь Эльбрусом с высокого плато, хвойными лесами и скалами, попробуете разные виды целебной воды из источников, наберете ее с собой. И попутно узнаете, как живут народы края.
Описание экскурсии
Завораживающие горные пейзажи по дороге
Кисловодск и Долину нарзанов разделяют всего 25 км, но во время этого пути вас ждут остановки на двух смотровых точках. А еще короткие рассказы — о туристических маршрутах Кавказских Минеральных Вод, о флоре и фауне региона, о культуре и быте его народов.
- Первая остановка — обзорная площадка на высоте 1500 м. Отсюда вы полюбуетесь Кисловодском сверху и окружающими город хребтами и ущельями.
- Вторая остановка на плато Шаджатмаз с отметкой 2200 м. Вы взглянете на заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет, увидите обсерваторию.
Испить нарзан у подножия скал
Долина, где бьют 17 источников минеральной воды, защищена горами и хребтами, поэтому здесь мягкий климат и солнечно почти круглый год. Вы пройдете по живописному ущелью, где соседствуют хвойные леса и субальпийские луга. Сравните вкус нарзана из разных источников (в том числе на туристической базе в замковом стиле) и узнаете о полезном составе воды. По желанию пообедаете в кафе кавказской кухни и купите сувениры.
Особенности поездки в мини-группе:
- чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
- можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
- больше внимания от сопровождающего: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
- «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута
Организационные детали
- Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, в каждом автомобиле — по 4-7человек
- Дополнительно оплачивается вход в Долину нарзанов — 500 ₽ с чел, дети до 3 лет бесплатно. Есть льготы — возьмите с собой подтверждающие документы
- В путешествии с вами буду я или другой сопровождающий-водитель из нашей команды
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
ежедневно в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в центре города или Колонады. у входа в парк, где главная нарзанная галерея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15444 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 116 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Собираясь на данную экскурсию, я в принципе понимала, что следует ожидать. Сама долина нарзанов ничего особенного не представляет. Можно погулять по эко-тропе, набрать воды, искупнуться в источнике, прокатиться на зип-лайне.
+2
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Д
Замечательная, уютная поездка в небольшой группе.
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Д
Очень понравилось
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М
Самая лучшая экскурсия из тех, на которых мы были, спасибо огромное ❤️ Отдельная благодарность нашему прекрасному гиду
+4
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Е
Поездка замечательная! Погода подвела, не увидели всех красот с плато. Но долина нарзанов великолепна даже в снежном марте и вода очень вкусная))
Отдельная благодарность водителю и гиду Джамалу. Вождение безупречно комфортное, не перегружал лишней информацией, отличное чувство юмора Нам очень понравилось!
Отдельная благодарность водителю и гиду Джамалу. Вождение безупречно комфортное, не перегружал лишней информацией, отличное чувство юмора Нам очень понравилось!
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М
Спонтанно решились на поездку в Долину нарзанов, выбирали организатора по отзывам и ни капельки не пожалели. Наш водитель Джамал был очень внимателен ко всем участникам нашей группы, веселил нас, рассказывал много интересной информации. Само место нам понравилось! 👍 Остались довольны! 😊 Единственное, времени нам не хватило - в следующий раз хотим съездить на весь день.
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