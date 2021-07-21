Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие в горную Долину Нарзанов

Проехать по ущелью Хасаут, увидеть Эльбрус и насладиться вкусом минеральной воды

4.3
7 отзывов
Какое удовольствие — пить крепкий, слегка опьяняющий, освежающий нарзан.

Тем более в горах Кавказа! В этом путешествии на внедорожнике в мини-группе вы отправитесь в Кабардино-Балкарию: полюбуетесь Эльбрусом с высокого плато, хвойными лесами и скалами, попробуете разные виды целебной воды из источников, наберете ее с собой.

И попутно узнаете, как живут народы края.
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов
Путешествие в горную Долину Нарзанов

Что вас ожидает

Завораживающие горные пейзажи по дороге

Кисловодск и Долину Нарзанов разделяют всего 25 км, но во время этого пути вас ждут остановки на двух смотровых точках. А еще короткие рассказы — о туристических маршрутах Кавказских Минеральных Вод, о флоре и фауне региона, о культуре и быте его народов.

  • Первая остановка — обзорная площадка на высоте 1500 м. Отсюда вы полюбуетесь Кисловодском сверху и окружающими город хребтами и ущельями.
  • Вторая остановка на плато Шаджатмаз с отметкой 2200 м. Вы взглянете на заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет, увидите обсерваторию.

Испить нарзан у подножия скал

Долина, где бьют 17 источников минеральной воды, защищена горами и хребтами, поэтому здесь мягкий климат и солнечно почти круглый год. Вы пройдете по живописному ущелью, где соседствуют хвойные леса и субальпийские луга. Сравните вкус нарзана из разных источников (в том числе на туристической базе в замковом стиле) и узнаете о полезном составе воды. По желанию пообедаете в кафе кавказской кухни и купите сувениры.

Особенности поездки в мини-группе:

  • чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации
  • можно избежать посещения и очередей в туристических кафе
  • больше внимания от сопровождающего: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы
  • «гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута

Организационные детали

  • Поездка проходит с гидом-водителем на внедорожниках Уаз Патриот, Toyota, Mitsubishi, Соболь 4×4; в каждом автомобиле — по 6-8 человек
  • Дополнительные расходы: вход в парк Долина Нарзанов (50 руб. ) и питание (по желанию)
  • В путешествии с вами буду я или другой сопровождающий-водитель из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: Кисловодск Колонада вход в парк возле памятнику Ленина
Время проведения: ежедневно в 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 42 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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7 реальных отзывов от туристов

А
21 июля 2021
Все прошло потрясающе. Масса впечатлений.
Особое спасибо гиду Андрею.
(Александр, Омск)
А
3 июня 2021
Прекрасно проведенная экскурсия! Водитель Джамал очень аккуратен, приветлив, радушен. Очень комфортно и не быстро проезжал по всему маршруту, давая возможность насладиться окружающими пейзажами. Остановки по просьбам также возможны, чтобы что-то разглядеть получше, сфотографировать, пройтись.
Если выбираете одну из первых ознакомительных экскурсий, данная экскурсия - хороший выбор.
Л
13 мая 2021
Здоровье и процветания Вашей компании. А Джамалу отдельное спасибо за прексную поездку. @
А
11 мая 2021
Отличная экскурсия, немного подкачала погода, но в остальном всё было супер!
А
9 мая 2021
К сожалению организация, которая нам предоставила так назвать экскурсию в данное направление не соответствует этому понятия, они просто организовали для нас трансфер до Долины нарзанов за 10 000 тыс руб от Кисловодска, это просто атас, мы в полном шоке, экскурсовода не было, водитель который нас отвёз, хороший дядечка к нему претензий нет, он хороший водитель, как и любой житель своего района немного знает историю, но это не профессиональный экскурсовод. По пути виды красивые, но ещё раз повторюсь это не стоит 10 тыс руб
Алий
Ответ гида:
Думаю за автомобиль который вы предпочли Lexsus премиум-класса, по вашему желанию зонтики предоставили, на данном маршруте цена адекватная, водитель местный парень который знает местный быт и культуру.
Да может он не профессиональный экскурсовод, но в целом информация думаю была предоставлена о данном маршруте
Т
4 мая 2021
Экскурсия замечательная. Водитель-гид рассказывает очень интересно, создаёт для туристов душевную теплую атмосферу, чувствуется, что человек любит свое дело и свой город. Рекомендую посетить эту экскурсию она вам точно запомнится.
Л
4 мая 2021
Прекрасно гид Джамал показал шикарные места.

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