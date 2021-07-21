Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Кисловодск и Долину Нарзанов разделяют всего 25 км, но во время этого пути вас ждут остановки на двух смотровых точках. А еще короткие рассказы — о туристических маршрутах Кавказских Минеральных Вод, о флоре и фауне региона, о культуре и быте его народов.
Долина, где бьют 17 источников минеральной воды, защищена горами и хребтами, поэтому здесь мягкий климат и солнечно почти круглый год. Вы пройдете по живописному ущелью, где соседствуют хвойные леса и субальпийские луга. Сравните вкус нарзана из разных источников (в том числе на туристической базе в замковом стиле) и узнаете о полезном составе воды. По желанию пообедаете в кафе кавказской кухни и купите сувениры.
Особенности поездки в мини-группе: