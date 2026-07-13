Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Какое удовольствие — пить крепкий, слегка опьяняющий, освежающий нарзан. Тем более в горах Кавказа! В этом путешествии на внедорожнике в мини-группе вы отправитесь в Кабардино-Балкарию: полюбуетесь Эльбрусом с высокого плато, хвойными лесами и скалами, попробуете разные виды целебной воды из источников, наберете ее с собой. И попутно узнаете, как живут народы края.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Завораживающие горные пейзажи по дороге

Кисловодск и Долину нарзанов разделяют всего 25 км, но во время этого пути вас ждут остановки на двух смотровых точках. А еще короткие рассказы — о туристических маршрутах Кавказских Минеральных Вод, о флоре и фауне региона, о культуре и быте его народов.

Первая остановка — обзорная площадка на высоте 1500 м. Отсюда вы полюбуетесь Кисловодском сверху и окружающими город хребтами и ущельями.

Вторая остановка на плато Шаджатмаз с отметкой 2200 м. Вы взглянете на заснеженный Эльбрус и Кавказский хребет, увидите обсерваторию.

Испить нарзан у подножия скал

Долина, где бьют 17 источников минеральной воды, защищена горами и хребтами, поэтому здесь мягкий климат и солнечно почти круглый год. Вы пройдете по живописному ущелью, где соседствуют хвойные леса и субальпийские луга. Сравните вкус нарзана из разных источников (в том числе на туристической базе в замковом стиле) и узнаете о полезном составе воды. По желанию пообедаете в кафе кавказской кухни и купите сувениры.

Особенности поездки в мини-группе:

чем меньше в группе участников, тем меньше вероятность опозданий в точке сбора и тем больше времени у вас будет в каждой локации

можно избежать посещения и очередей в туристических кафе

больше внимания от сопровождающего: в маленькой группе мы сможем уделить внимание каждому участнику и ответить на все вопросы

«гибкая» программа: если все участники мини-группы согласны, можно добавить/заменить/отменить любую точку маршрута

Организационные детали