Путешествие в Сердце Осетии

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.

Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем,о местных легендах, традициях и обычаях.
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье
  • Ледники Колка и Майли
  • Даргавский некрополь
  • Дзивгисская наскальная крепость XIV века
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Мидаграбинские водопады
  • Тропа чудес
  • Кадаргаванский каньон
  • Башни Курта и Тага «Скифский акинак» и «Зеркальный барс»

Описание

Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.

Крепость, монастырь, водопады и не только

Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Важная информация:• Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в Даргавский некрополь — 100 р. с человека
  • Входные билеты на Тропу чудес — 100 р. с человека
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии по договоренности.
  • Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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