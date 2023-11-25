Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день

Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.

Крепость, монастырь, водопады и не только

Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Важная информация:• Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.