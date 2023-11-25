Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.
Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем,о местных легендах, традициях и обычаях.
Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем,о местных легендах, традициях и обычаях.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Ледники Колка и Майли
- Даргавский некрополь
- Дзивгисская наскальная крепость XIV века
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Мидаграбинские водопады
- Тропа чудес
- Кадаргаванский каньон
- Башни Курта и Тага «Скифский акинак» и «Зеркальный барс»
Описание
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.
Крепость, монастырь, водопады и не только
Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Важная информация:• Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в Даргавский некрополь — 100 р. с человека
- Входные билеты на Тропу чудес — 100 р. с человека
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Начало экскурсии по договоренности.
- Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие туры из Кисловодска
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, монастырь, три ущелья
От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
4 950₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
у вашего отеля
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
50004 500₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Ваше место проживания в пределах города
26 ноя
2 дек
3 дек
9 дек
5 000₽ за человека