Термин «Золотое кольцо» появился чуть более 50 лет назад и моментально приобрёл популярность. Так называют кольцевые маршруты, объединяющие глубокое погружение в историю, изучение архитектуры и созерцание великолепной природы. В Кисловодске как раз есть такой! В отличие от горных туров далеко ехать не придётся: всё рядом с городом. Но интересных рассказов и активностей будет сполна!
Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующей порядке:
В ходе тура мы поделимся легендами и историческими сведениями о жизни горских народов. Вам предстоит отведать блюда национальной Карачаевской и Кабардинской кухни, изучить быт и традиции горцев. По желанию вы сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране.