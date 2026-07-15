А вы слышали, что в Кисловодске тоже есть Золотое кольцо? Этот маршрут включает локации с неповторимой историей и древними памятниками. Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места. Многие из них у всех на слуху: Долина нарзанов, гора Кольцо, Медовые водопады. Но среди них будут и менее очевидные — и не менее интересные. Мы уверены, что сможем вас удивить!
Описание экскурсии
Всё как вы любите
Термин «Золотое кольцо» появился чуть более 50 лет назад и моментально приобрёл популярность. Так называют кольцевые маршруты, объединяющие исторические локации, знаковые архитектурные объекты и созерцание великолепной природы. В Кисловодске как раз есть такой! В отличие от горных туров далеко ехать не придётся: всё рядом с городом.
Вокруг да около Кисловодска
Эта поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующем порядке:
- Плато Шатджатмаз и лавочка счастья — одна из ярких видовых точек КМВ
- Долина нарзанов — известный бальнеоклиматический курорт
- Ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии:)
- Гора Кольцо — объект Государственного музея-заповедника Лермонтова
- Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов
По пути вы также отведаете блюда национальной карачаевской и кабардинской кухни. По желанию сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране.
Организационные детали
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
- Трансфер от места жительства в пределах Кисловодска бесплатно. Из других городов КМВ — за отдельную оплату (от 2000 ₽)
Дополнительные расходы
- Билет в парк «Долина нарзанов» — от 200 ₽ за чел., в зависимости от проводимых активностей парка, дети до 2-х лет — бесплатно
- Вход в этнопарк «Медовые водопады» — 200 ₽ за чел., дети до 5 лет — бесплатно
- Посещение фермы альпак — 700 ₽ за чел.
- Полёт на зиплайне — от 1500 ₽ за чел.
- Конные прогулки — от 600 ₽ за чел.
- Обед в кафе на локациях — от 400 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3700 ₽
|5 и более человек
|22 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3079 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ездили с Сергеем на экскурсию по Золотому кольцу Кисловодска на комфортном автомобиле. По прогнозу погоды стоял очень дождливый день, но благодаря организации маршрута Сергеем под дождь мы почти не попали,
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И
Мы всей семьёй в восторге от экскурсии, которую нам провел экскурсовод Сергей. Посетили вме локации, увидели все, что запланировали. Погода не подвела. Сергей приехал в назначенное и согласованное нами время,
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Д
Поездка просто огонь. Посетили медовые водопады,доверились нашему гиду и поехали еще на красивейшие места. Огромная благодарность Николаю. Очень познавательно,грамотно и интересно слушать знающего профи своего дела. Обязательно будем обращаться еще и советовать друзьям. Ездили семьей 4 человека на очень комфортабельном внедорожнике,чувствуешь себя комфортно на любом маршруте. Доверие полное и оно оправдано. Команда отличная. Желаю им только интересных туристов и процветания.
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Отличная экскурсия с Сергеем по "золотому кольцу Кисловодска"! Это лучший гид за наше путешествие. Он великолепно сочетает исторические знания с живой, увлекательной манерой рассказа, все построено на диалоге, чувствуешь себя не на лекции, а в компании увлеченного друга. Машина комфортабельная и ухоженная, езда аккуратная и безопасная. Рекомендую Сергея безоговорочно!
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Сергей отличный гид и рассказчик!
Во время экскурсии выяснилось,что мы уже были в одной из локаций, Сергей оперативно предложил несколько альтернативных мест для посещения.
Рекомендую всем Сергея как ответственного гида и эрудированного собеседника!
Буду рекомендовать обращаться к нему всем своим знакомым и обязательно вернемся ещё!
Во время экскурсии выяснилось,что мы уже были в одной из локаций, Сергей оперативно предложил несколько альтернативных мест для посещения.
Рекомендую всем Сергея как ответственного гида и эрудированного собеседника!
Буду рекомендовать обращаться к нему всем своим знакомым и обязательно вернемся ещё!
Сергей
Ответ организатора:
Денис, благодарю, что нашли время и оставили отзыв на сайте. Буду рад видеть вас и ваших друзей в поездках с командой наших гидов. До встречи в новых сезонах.
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Дорого времени суток! Потрясающая экскурсия! Сергей организовал нам (2 взрослых +3 детей 6 лет, 8 лет и 10 лет) поездку с Дмитрием. Поездка была 3 июня, мы выезжали из Кисловодска,
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