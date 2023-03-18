Золотое кольцо Кисловодска

Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона

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А вы слышали, что в Кисловодске тоже есть Золотое кольцо? Этот маршрут включает локации с неповторимой историей и древними памятниками. Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места. Многие из них у всех на слуху: Долина Нарзанов, гора Кольцо, Медовые водопады. Но среди них будут и менее очевидные — и не менее интересные. Мы уверены, что сможем вас удивить!
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
Золотое кольцо Кисловодска
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Описание

Что вас ожидает

Всё как вы любите

Термин «Золотое кольцо» появился чуть более 50 лет назад и моментально приобрёл популярность. Так называют кольцевые маршруты, объединяющие глубокое погружение в историю, изучение архитектуры и созерцание великолепной природы. В Кисловодске как раз есть такой! В отличие от горных туров далеко ехать не придётся: всё рядом с городом. Но интересных рассказов и активностей будет сполна!

Вокруг да около Кисловодска

Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующей порядке:

  • плато Шатжатмаз — одна из ярких видовых точек КМВ;
  • Долина Нарзанов — известный бальнеоклиматический курорт;
  • ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии;
  • гора Кольцо — объект Государственного музея-заповедника Лермонтова;
  • Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов

В ходе тура мы поделимся легендами и историческими сведениями о жизни горских народов. Вам предстоит отведать блюда национальной Карачаевской и Кабардинской кухни, изучить быт и традиции горцев. По желанию вы сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер от места жительства в пределах Кисловодска бесплатно. Из других городов КМВ — за отдельную оплату (от 1000 рублей).
  • В поездку необходимо брать теплые непродуваемые вещи по погоде, удобную обувь, солнцезащитные очки и головные уборы. В летнее время — купальные принадлежности.

Дополнительные расходы

  • Билет в парк «Долина нарзанов» — 100 руб. с человека
  • Вход в этнопарк «Медовые водопады» — 100 руб. с человека
  • Посещение фермы альпака — 300 руб. с человека
  • Конные прогулки — от 300 руб. с человека
  • Обед в кафе на локациях — от 300 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Кавказ
Медовые водопады
Популярные места
Гора Кольцо
Долина Нарзанов
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