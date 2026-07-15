А вы слышали, что в Кисловодске тоже есть Золотое кольцо? Этот маршрут включает локации с неповторимой историей и древними памятниками. Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места. Многие из них у всех на слуху: Долина нарзанов, гора Кольцо, Медовые водопады. Но среди них будут и менее очевидные — и не менее интересные. Мы уверены, что сможем вас удивить!

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Описание экскурсии

Всё как вы любите

Термин «Золотое кольцо» появился чуть более 50 лет назад и моментально приобрёл популярность. Так называют кольцевые маршруты, объединяющие исторические локации, знаковые архитектурные объекты и созерцание великолепной природы. В Кисловодске как раз есть такой! В отличие от горных туров далеко ехать не придётся: всё рядом с городом.

Вокруг да около Кисловодска

Эта поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующем порядке:

Плато Шатджатмаз и лавочка счастья — одна из ярких видовых точек КМВ

Долина нарзанов — известный бальнеоклиматический курорт

Ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии:)

Гора Кольцо — объект Государственного музея-заповедника Лермонтова

Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов

По пути вы также отведаете блюда национальной карачаевской и кабардинской кухни. По желанию сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране.

Организационные детали

С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Трансфер от места жительства в пределах Кисловодска бесплатно. Из других городов КМВ — за отдельную оплату (от 2000 ₽)

Дополнительные расходы