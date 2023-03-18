А вы слышали, что в Кисловодске тоже есть Золотое кольцо? Этот маршрут включает локации с неповторимой историей и древними памятниками. Лучшие панорамные площадки и важные для русской культуры места. Многие из них у всех на слуху: Долина Нарзанов, гора Кольцо, Медовые водопады. Но среди них будут и менее очевидные — и не менее интересные. Мы уверены, что сможем вас удивить!

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Описание

Что вас ожидает

Всё как вы любите

Термин «Золотое кольцо» появился чуть более 50 лет назад и моментально приобрёл популярность. Так называют кольцевые маршруты, объединяющие глубокое погружение в историю, изучение архитектуры и созерцание великолепной природы. В Кисловодске как раз есть такой! В отличие от горных туров далеко ехать не придётся: всё рядом с городом. Но интересных рассказов и активностей будет сполна!

Вокруг да около Кисловодска

Данная обзорная поездка на внедорожнике предполагает посещение нескольких локаций в следующей порядке:

плато Шатжатмаз — одна из ярких видовых точек КМВ;

Долина Нарзанов — известный бальнеоклиматический курорт;

ферма по разведению южноамериканских верблюдов — приготовьтесь к альпакатерапии;

гора Кольцо — объект Государственного музея-заповедника Лермонтова;

Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов

В ходе тура мы поделимся легендами и историческими сведениями о жизни горских народов. Вам предстоит отведать блюда национальной Карачаевской и Кабардинской кухни, изучить быт и традиции горцев. По желанию вы сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер от места жительства в пределах Кисловодска бесплатно. Из других городов КМВ — за отдельную оплату (от 1000 рублей).

В поездку необходимо брать теплые непродуваемые вещи по погоде, удобную обувь, солнцезащитные очки и головные уборы. В летнее время — купальные принадлежности.

Дополнительные расходы