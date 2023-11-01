Что вас ожидает

На фуникулёре вы подниметесь на вершину горы-лакколита — Машук. С высоты птичьего полёта осмотрите весь Пятигорск, увидите гору Бештау и величественный Эльбрус.

Побываете в недрах горячего отрога горы Машук — в знаменитом Провале, где скрывается одноимённое озеро.

Посетите Государственный музей М. Ю. Лермонтова, домик, в котором поэт провёл последние дни своей жизни.

Прогуляетесь по курортному парку Цветник, где расположены самые главные архитектурные шедевры Пятигорска: кофейня Гукасова, Лермонтовская галерея, грот Дианы, Орёл, Китайская беседка.

Завершится экскурсия на месте дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.

Организационные детали