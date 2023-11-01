Познакомиться с историей города-курорта и прикоснуться к судьбе и творчеству Михаила Лермонтова
В этой программе я объединила места, связанные с жизнью великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
Вы побываете на месте его дуэли, поднимитесь на гору Машук, посетите озеро Провал, прогуляетесь по курортному парку.
Узнаете, откуда берутся природные термальные источники Пятигорья, почему Орёл растерзал Змею, где купались самые «бесстыжие» гости города и многое другое.
Вы побываете на месте его дуэли, поднимитесь на гору Машук, посетите озеро Провал, прогуляетесь по курортному парку.
Узнаете, откуда берутся природные термальные источники Пятигорья, почему Орёл растерзал Змею, где купались самые «бесстыжие» гости города и многое другое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На фуникулёре вы подниметесь на вершину горы-лакколита — Машук. С высоты птичьего полёта осмотрите весь Пятигорск, увидите гору Бештау и величественный Эльбрус.
Побываете в недрах горячего отрога горы Машук — в знаменитом Провале, где скрывается одноимённое озеро.
Посетите Государственный музей М. Ю. Лермонтова, домик, в котором поэт провёл последние дни своей жизни.
Прогуляетесь по курортному парку Цветник, где расположены самые главные архитектурные шедевры Пятигорска: кофейня Гукасова, Лермонтовская галерея, грот Дианы, Орёл, Китайская беседка.
Завершится экскурсия на месте дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.
Организационные детали
- В стоимость не входят билеты на канатную дорогу — 380 руб. /чел., и в музей М. Ю. Лермонтова — 150 руб. /чел.
- По понедельникам не работает музей и Провал.
- Экскурсия проходит на полноприводном автомобиле ГАЗ 22177.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Провела экскурсии для 591 туриста
Привет! Меня зовут Татьяна. Я коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид с многолетним опытом работы. Очень люблю свою малую родину и с радостью расскажу вам о ней: интересно, увлекательно, весело и познавательно. Поделюсь множеством удивительных историй и дам развернутые ответы на все вопросы.
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