Экскурсия «Здесь был Лермонтов» приглашает в увлекательное путешествие по местам, связанным с великим поэтом.
Программа включает посещение горы Машук, где вы сможете насладиться панорамными видами на Пятигорск и Кавказ. Далее вы
Программа включает посещение горы Машук, где вы сможете насладиться панорамными видами на Пятигорск и Кавказ. Далее вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с горы Машук
- 🏞 Посещение озера Провал
- 🏛 Интересные факты о Лермонтове
- 🌿 Прогулка по парку Цветник
- 📚 Исторические места дуэли
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами на Кавказ. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Машук
- Озеро Провал
- Государственный музей М.Ю. Лермонтова
- Парк Цветник
- Место дуэли Лермонтова
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На фуникулёре вы подниметесь на вершину горы-лакколита — Машук. С высоты птичьего полёта осмотрите весь Пятигорск, увидите гору Бештау и величественный Эльбрус.
Побываете в недрах горячего отрога горы Машук — в знаменитом Провале, где скрывается одноимённое озеро.
Посетите Государственный музей М. Ю. Лермонтова, домик, в котором поэт провёл последние дни своей жизни.
Прогуляетесь по курортному парку Цветник, где расположены самые главные архитектурные шедевры Пятигорска: кофейня Гукасова, Лермонтовская галерея, грот Дианы, Орёл, Китайская беседка.
Завершится экскурсия на месте дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым.
Организационные детали
- Вас будут сопровождать опытный водитель и аттестованный гид-экскурсовод.
- В стоимость не входят билеты на канатную дорогу — 400 руб. /чел., и в музей М. Ю. Лермонтова — 200 руб. /чел.
- Музей М. Ю. Лермонтова закрыт по понедельникам и вторникам, Провал не работает по понедельникам.
- Экскурсия проходит на полноприводном автомобиле ГАЗ 22177.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1691 туриста
Я — коренная кисловодчанка и профессиональный аттестованный гид. Люблю Кавказ всей душой и горжусь, что могу показать гостям его могущественные горы, великолепные водопады, кристально-чистые озёра и рассказать настоящую историю региона. Когда-то
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия!!! Нас забрали с Кисловодска и наша экскурсия и путешествие началось. Интересная информация о регионе, факты и история. В своем темпе прошли все знаковые места Пятигорска, связанные с жизнь великого писателя.
Татьяна прекрасный рассказчик, с юмором и очень интересно. Благодарность от всей нашей компании!!!
Татьяна прекрасный рассказчик, с юмором и очень интересно. Благодарность от всей нашей компании!!!
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