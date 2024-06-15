Экскурсия «Здесь был Лермонтов» приглашает в увлекательное путешествие по местам, связанным с великим поэтом.Программа включает посещение горы Машук, где вы сможете насладиться панорамными видами на Пятигорск и Кавказ. Далее вы

отправитесь к озеру Провал, известному своими природными особенностями. Прогулка по курортному парку Цветник позволит вам увидеть архитектурные шедевры, такие как Лермонтовская галерея и грот Дианы. Завершится экскурсия на месте дуэли Лермонтова, где вы сможете прикоснуться к истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и ясная, что позволяет насладиться видами на Кавказ. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учесть возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.