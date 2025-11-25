Мои заказы

Филармония – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Филармония» в Кисловодске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барские дачи Кисловодска
Пешая
2.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 7 чел.
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Пешая
1.5 часа
206 отзывов
Аудиогид
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Последний день Лермонтова
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
Пешая
3 часа
209 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Отличная экскурсия! Не обычный формат, обаятельные и профессиональные экскурсоводы. Рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    24 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Я в Кисловодске бываю регулярно, но все решила посетить эту экскурсию. Даже если Вам кажется,что Вы знаете о городе все
    читать дальше

    - она Вас порадует необычной подачей информации и энергетикой экскурсовода. Экскурсия пешая, поэтому рассчитывайте свои силы на 1,5 интенсивной прогулки.
    Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Я Кисловодск очень люблю,бывала много раз. Эта экскурсия -это совершенно другой формат. Просто прогулка с хорошим сопровождающим,даже другом. Всем рекомендую. Подходит для любого возраста,для тех кто уже все знает и для тех кто впервые. Для отличного настроения!!!!
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Все повествование предзаписано и вы слушаете в наушниках, гид идет впереди и руками указывает на объекты, о которых идет речь.
    читать дальше

    Гид и ее помощница прекрасны, дружелюбны и участливы.

    Вцелом экскурсия любопытная, но не информативная, для первого знакомства с городом не советовала бы (не хватает фактов, возможности задать вопрос гиду и тд). Повествование монотонное, от него быстро устаешь и теряешь фокус, в самом повествовании много молчаливых пауз, когда включается музыка во время перехода между локациями, ребенок 10 лет несколько раз говорил, что скучно и снимал наушники - было бы здорово эти паузы заполнить информацией или интерактивом.

    Честно, не хватило эмоций, из описания экскурсии сложились другие ожидания и в реальности показалось, что такая экскурсия не отличается от прослушивания аудиогида в приложении.

    Все повествование предзаписано и вы слушаете в наушниках, гид идет впереди и руками указывает на объекты
  • Р
    Рената
    8 ноября 2025
    Последний день Лермонтова
    Отличный маршрут. Мы первый раз в этих местах. За один день столько много посмотрели, услышали. Получили впечатление о всех городах
    читать дальше

    КМВ. Побывали в самых знаковых местах. Узнали ранее неизвестные нам факты из жизни Лермонтова. Огромное спасибо Дмитрию! Приятно слушать, приятно общаться!

  • С
    Сокол
    2 ноября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Интересно, легко, весело, позновательно!
  • А
    Анна
    25 октября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Очень понравился формат экскурсии. Рекомендую, настроение великолепное!!
  • О
    Оксана
    15 октября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Добрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело и нетривиально. Мы успели потанцевать,
    читать дальше

    увидели жизнь города изнутри, старинные дворики Кисловодска. И конечно ознакомились с центральными улицами и парком города.
    Идея с наушниками оказалась замечательной. Во-первых, удобно слушать гида, можно задержаться, что бы сделать фото. А во-вторых, ты погружаешься в отдельный мир, становишься созерцателем, и переносишься во времени в другую эпоху. Предлагаю организаторам, расширить географию городов. Буду рада пройтись с вами ещё.

    Добрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело иДобрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело иДобрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело иДобрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело иДобрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело и
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Были с детьми 11и 13 лет.
    Нам и детям, очень понравилась экскурсия, много фактов про город, которые мы не знали. Самое
    читать дальше

    главное, что это не совсем экскурсия, вернее, совсем не обычная, а интересное необычное мероприятие, которое поднимает настроение 😀заряжает энергией и позитивом.
    Рекомендаций по возрасту не даю, так как с нами были с 7 лет до 65в группе, и как видела я, дело совсем не в возрасте.

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    В целом экскурсия понравилась. Но это скорее квест. Информация о городе очень краткая. Такой формат экскурсии я бы рекомендовала для детей и подростков.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Интересно ая и необычная экскурсия, организаторы подошли с фантазией к созданию экскурсионного маршрута. Благодарю за интересно проведённое время.
  • П
    Полина
    19 сентября 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Супер)!
  • Н
    Наталия
    26 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Необычный формат. Девочки приятные и доброжелательные. Единственный минус: было очень жарко…
  • М
    Мансуров
    26 августа 2025
    Последний день Лермонтова
    Экскурсия отличная.
  • Э
    Эльвира
    18 августа 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Я была на подобном формате экскурсий в других городах, поэтому знала чего примерно ожидать, но мне было интересно понаблюдать за
    читать дальше

    эмоциями сестры, которая в первый раз участвовала в таком формате экскурсии, маршрут построен очень удобно, как точка старта, так и финиш, откуда удобно пойти сразу смотреть центральную улицу или обедать, сам спектакль был такой активный, что фотографии просто некогда было делать, нам понравилось, особенно маленький презент в конце спектакля)

  • М
    Мария
    21 июля 2025
    Последний день Лермонтова
    Очень насыщенная и разносторонняя экскурсия. В один день мы смогли познакомиться с Ессентуками, Железноводском и Пятигорском, увидеть характерные особенности каждого
    читать дальше

    города. И конечно совершенно ошеломляет возможность пройти тот путь, который проделал Лермонтов в свой последний день. Наш гид Дмитрий - дружелюбный, тактичный и приятный собеседник и очень аккуратный водитель! Большое спасибо!

  • Я
    Яна
    15 июля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Такой формат был для меня необычен, но понравился. Особенно рекомендую с детьми -они более раскрепощенные, с ними было бы легче расслабится и погрузиться в "сказку"
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Всё отлично!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Это наш третий опыт подобных экскурсий. И все 3 отличались друг от друга. Эта экскурсия позволила взглянуть на город с
    читать дальше

    другого ракурса, немного пошалить, почувствовать себя дамой 19 века, мечтателем, поймавшим свою звезду, загадать желание под цветочным календарем, потанцевать под только тебе слышную музыку. . в общем, нетревиально, легко но интересно. Рекомендую? Да, 100%!

    Это наш третий опыт подобных экскурсий. И все 3 отличались друг от друга. Эта экскурсия позволилаЭто наш третий опыт подобных экскурсий. И все 3 отличались друг от друга. Эта экскурсия позволилаЭто наш третий опыт подобных экскурсий. И все 3 отличались друг от друга. Эта экскурсия позволила
  • В
    Воеводина
    13 июля 2025
    Экскурсия-спектакль в Кисловодске
    Очень рада,что взяла именно эту экскурсию, весело, познавательно и очень круто:)

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Филармония»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Барские дачи Кисловодска
  2. Экскурсия-спектакль в Кисловодске
  3. Последний день Лермонтова
  4. Знакомьтесь, Кисловодск
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Джилы-су
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Плато Бермамыт
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Филармония" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 508 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кисловодске на 2025 год по теме «Филармония», 508 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль