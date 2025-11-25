Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска
Почувствовать дух ушедшей эпохи в красивейших уголках города и пройти по следам Шаляпина и Есенина
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
6800 ₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Станьте частью захватывающего иммерсивного променада в Кисловодске. Окунитесь в историю города через 3D-звучание, игры и танцы
Начало: На проспекте Дзержинского
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
13 дек в 15:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в атмосферу последнего дня жизни Лермонтова. Узнайте, где он провёл свои последние часы и какие события привели к его дуэли
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 ноября 2025Отличная экскурсия! Не обычный формат, обаятельные и профессиональные экскурсоводы. Рекомендую!!!
- ИИрина24 ноября 2025Я в Кисловодске бываю регулярно, но все решила посетить эту экскурсию. Даже если Вам кажется,что Вы знаете о городе все
- ННаталья18 ноября 2025Я Кисловодск очень люблю,бывала много раз. Эта экскурсия -это совершенно другой формат. Просто прогулка с хорошим сопровождающим,даже другом. Всем рекомендую. Подходит для любого возраста,для тех кто уже все знает и для тех кто впервые. Для отличного настроения!!!!
- ЕЕлена9 ноября 2025Все повествование предзаписано и вы слушаете в наушниках, гид идет впереди и руками указывает на объекты, о которых идет речь.
- РРената8 ноября 2025Отличный маршрут. Мы первый раз в этих местах. За один день столько много посмотрели, услышали. Получили впечатление о всех городах
- ССокол2 ноября 2025Интересно, легко, весело, позновательно!
- ААнна25 октября 2025Очень понравился формат экскурсии. Рекомендую, настроение великолепное!!
- ООксана15 октября 2025Добрый день! Экскурсия состоялась 14 октября. Хочу сказать большое спасибо организаторам, было очень интересно, весело и нетривиально. Мы успели потанцевать,
- ЕЕкатерина7 октября 2025Были с детьми 11и 13 лет.
Нам и детям, очень понравилась экскурсия, много фактов про город, которые мы не знали. Самое
- ЕЕлена25 сентября 2025В целом экскурсия понравилась. Но это скорее квест. Информация о городе очень краткая. Такой формат экскурсии я бы рекомендовала для детей и подростков.
- ЕЕлена20 сентября 2025Интересно ая и необычная экскурсия, организаторы подошли с фантазией к созданию экскурсионного маршрута. Благодарю за интересно проведённое время.
- ППолина19 сентября 2025Супер)!
- ННаталия26 августа 2025Необычный формат. Девочки приятные и доброжелательные. Единственный минус: было очень жарко…
- ММансуров26 августа 2025Экскурсия отличная.
- ЭЭльвира18 августа 2025Я была на подобном формате экскурсий в других городах, поэтому знала чего примерно ожидать, но мне было интересно понаблюдать за
- ММария21 июля 2025Очень насыщенная и разносторонняя экскурсия. В один день мы смогли познакомиться с Ессентуками, Железноводском и Пятигорском, увидеть характерные особенности каждого
- ЯЯна15 июля 2025Такой формат был для меня необычен, но понравился. Особенно рекомендую с детьми -они более раскрепощенные, с ними было бы легче расслабится и погрузиться в "сказку"
- ННаталья14 июля 2025Всё отлично!
- ЕЕлена14 июля 2025Это наш третий опыт подобных экскурсий. И все 3 отличались друг от друга. Эта экскурсия позволила взглянуть на город с
- ВВоеводина13 июля 2025Очень рада,что взяла именно эту экскурсию, весело, познавательно и очень круто:)
