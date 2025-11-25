читать дальше

Гид и ее помощница прекрасны, дружелюбны и участливы.



Вцелом экскурсия любопытная, но не информативная, для первого знакомства с городом не советовала бы (не хватает фактов, возможности задать вопрос гиду и тд). Повествование монотонное, от него быстро устаешь и теряешь фокус, в самом повествовании много молчаливых пауз, когда включается музыка во время перехода между локациями, ребенок 10 лет несколько раз говорил, что скучно и снимал наушники - было бы здорово эти паузы заполнить информацией или интерактивом.



Честно, не хватило эмоций, из описания экскурсии сложились другие ожидания и в реальности показалось, что такая экскурсия не отличается от прослушивания аудиогида в приложении.