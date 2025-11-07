А Алия Всем советую посетить Северную Осетию. Безумно красивая природа, добрые люди, вкусная кухня. Экскурсия очень насыщенная, но при этом прошла так легко и увлекательно. Столько красивых мест увидели и нового узнали. Спасибо нашему гиду Андрею, именно он сделал нашу поездку такой незабываемой.

N Natalia

O Olga читать дальше Информации получили очень много, Борис постоянно, что то рассказывал. Один из лучших эскусоводом, что я встречала в своей жизни (а опыт у меня не малый). Много остановок, он никого не торопил, можно было спокойно осмотреть и сделать фото. Машина хорошая, чистая, вел аккуратно. Поездка длинная, у нас она заняла 15 часов, мы ехали из Кисловодска, если из Пятигорска на 2 часа меньше соответственно, поэтому с маленькими детьми не рекомендую, будет тяжеловато. Я раньше не была в Северной Осетии раньше не была, только проездом, когда ездила в Грузию, осталась в восторге от проведенного дня. Поездка превзошла все мои ожидания. Во первых была отличная погода, но самое главное нам повезло с водителем/ гидом (его звали Борис). Эрудированный, с хорошо поставленной грамотной речью, мы были покорены.

О Ольга Отличная организация и прекрасный гид Кирилл! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Получили массу положительных впечатлений.

И Иван Кирилл — замечательный эрудированный гид и настоящий профессионал. Его рассказ был увлекательным и дружелюбным. Время пролетело незаметно, а впечатлений и красоты было на целое море!

А Анна Кирилл — прекрасный и спокойный водитель. Экскурсия для нашей мини-группы прошла очень душевно и интересно, он никуда не торопился и всех развез по домам. Было очень комфортно и познавательно узнать о жизни в Осетии.

А Артем Экскурсия превзошла все ожидания! Природа Осетии восхищает, а гид Кирилл идеально выстроил маршрут и провел программу в дружеской атмосфере. Отдельное спасибо за приятный сюрприз во время поездки.

В Владимир Всё было прекрасно: удивительная природа, древние крепости и вкусный обед в хорошем ресторане. Спасибо нашему гиду за отличную поездку!

Н Наталья Очарованы красотой Северной Осетии! Гид Александр — внимательный и интересный собеседник, который чувствует настроение группы. Поездка очень понравилась, маршрут однозначно рекомендую.

А Андрей Григорий — прекрасный гид. Его увлекательные рассказы идеально дополняли невероятные пейзажи. Этот тур никого не оставит равнодушным, очень рекомендую.

А Артем Большое спасибо за экскурсию высшего уровня. Было очень интересно, и на все вопросы получили исчерпывающие ответы.

А Алина Большое спасибо гиду Дмитрию за увлекательное путешествие! Он познакомил нас с культурой, традициями и потрясающей природой Осетии. Особенно впечатлила история башни в скале. Было комфортно и очень интересно.

Д Денис Спасибо за отличную организацию: комфортный автомобиль, чудесный гид Мурат и незабываемые пейзажи. Уезжаем с уверенностью, что вернемся.

С Сергей Выражаю огромную благодарность гиду Павлу за познавательную и увлекательную экскурсию. Он прекрасный рассказчик, глубоко знающий историю и обычаи своего народа. Спасибо за доброжелательность и заботу о нашем комфорте.