Откройте для себя Северную Осетию — край гор, легенд и древних традиций! Вас ждут потрясающие пейзажи: заснеженные вершины, бурные реки и средневековые башни.
Вы увидите символ Осетии, высеченный в скале, посетите самый высокогорный монастырь России и загадочный «город мертвых» Даргавс. Также мы погрузимся в историю Куртатинского ущелья и узнаем о трагедии Кармадона.
Описание экскурсии
Северная Осетия яркая и самобытнаяПриглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. За один день вы увидите все топовые места Северной Осетии:
- памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй;
- Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры, где сохранились средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни;
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России с каменными высокими стенами и боевыми башнями, напоминающий средневековую крепость;
- башню Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии;
- арт-объект «Æ» — экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем;
- «город мертвых» Даргавс — отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинувшихся на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии;
- Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой, вы увидите посвящённый им памятник. Важная информация: Выбирайте удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем), а также спортивную закрытую обувь. Возьмите с собой документы (паспорт и свидетельство о рождении для детей), ветровки, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные для кафе, питьевую воду и перекус.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Даргавс - 150 руб.
- Питание
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем), а также спортивную закрытую обувь
- Возьмите с собой документы (паспорт и свидетельство о рождении для детей), ветровки, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные для кафе, питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
7 ноя 2025
Всем советую посетить Северную Осетию. Безумно красивая природа, добрые люди, вкусная кухня. Экскурсия очень насыщенная, но при этом прошла так легко и увлекательно. Столько красивых мест увидели и нового узнали. Спасибо нашему гиду Андрею, именно он сделал нашу поездку такой незабываемой.
N
Natalia
24 окт 2025
O
Olga
27 сен 2025
Поездка превзошла все мои ожидания. Во первых была отличная погода, но самое главное нам повезло с водителем/ гидом (его звали Борис). Эрудированный, с хорошо поставленной грамотной речью, мы были покорены.
О
Ольга
28 авг 2025
Отличная организация и прекрасный гид Кирилл! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Получили массу положительных впечатлений.
И
Иван
28 авг 2025
Кирилл — замечательный эрудированный гид и настоящий профессионал. Его рассказ был увлекательным и дружелюбным. Время пролетело незаметно, а впечатлений и красоты было на целое море!
А
Анна
16 авг 2025
Кирилл — прекрасный и спокойный водитель. Экскурсия для нашей мини-группы прошла очень душевно и интересно, он никуда не торопился и всех развез по домам. Было очень комфортно и познавательно узнать о жизни в Осетии.
А
Артем
12 авг 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Природа Осетии восхищает, а гид Кирилл идеально выстроил маршрут и провел программу в дружеской атмосфере. Отдельное спасибо за приятный сюрприз во время поездки.
В
Владимир
10 авг 2025
Всё было прекрасно: удивительная природа, древние крепости и вкусный обед в хорошем ресторане. Спасибо нашему гиду за отличную поездку!
Н
Наталья
9 авг 2025
Очарованы красотой Северной Осетии! Гид Александр — внимательный и интересный собеседник, который чувствует настроение группы. Поездка очень понравилась, маршрут однозначно рекомендую.
А
Андрей
8 авг 2025
Григорий — прекрасный гид. Его увлекательные рассказы идеально дополняли невероятные пейзажи. Этот тур никого не оставит равнодушным, очень рекомендую.
А
Артем
7 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию высшего уровня. Было очень интересно, и на все вопросы получили исчерпывающие ответы.
А
Алина
5 авг 2025
Большое спасибо гиду Дмитрию за увлекательное путешествие! Он познакомил нас с культурой, традициями и потрясающей природой Осетии. Особенно впечатлила история башни в скале. Было комфортно и очень интересно.
Д
Денис
2 авг 2025
Спасибо за отличную организацию: комфортный автомобиль, чудесный гид Мурат и незабываемые пейзажи. Уезжаем с уверенностью, что вернемся.
С
Сергей
1 авг 2025
Выражаю огромную благодарность гиду Павлу за познавательную и увлекательную экскурсию. Он прекрасный рассказчик, глубоко знающий историю и обычаи своего народа. Спасибо за доброжелательность и заботу о нашем комфорте.
А
Анна
28 июл 2025
Экскурсия с гидом Михаилом оставила прекрасные впечатления! Было очень комфортно в просторном автомобиле, а его живые и интересные рассказы понравились даже моей дочери. Михаил создал доброжелательную атмосферу в группе, а маршрут получился ярким и незабываемым.
Входит в следующие категории Кисловодска
