Что вас ожидает

Перевал Гумбаши, поселок Архыз и поляна Таулу

Мы проедем по одному из самых высокогорных и завораживающих перевалов страны — Гумбаши. Посетим знаменитый поселок Архыз и живописную поляну Таулу. После чего отправимся в пешую прогулку к Софийским водопадам. Наш путь пройдет по феноменально красивым местам: альпийским лугам, окруженным ледяными вершинами Кавказа. В дороге я не дам вам заскучать и поделюсь легендами и традициями народов, населяющих эти места.

Великолепные Софийские водопады

Софийские водопады — зрелище, которое запомнится вам на всю жизнь. Вы увидите мощные струи воды, срывающиеся с одноименной горы с высоты 90 метров. Раскроете особенности их ледникового происхождения, попробуете знаменитую воду Архыз и узнаете, как выглядит этот пейзаж в холодное время года. Кроме того, полюбуетесь захватывающим дух видом на Скалистый хребет и живописную долину реки Кизгыч.

Организационные детали