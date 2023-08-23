Софийские водопады — одна из «визитных карточек» Северного Кавказа. Путь к ним нельзя назвать самым легким, но виды того стоят! Вы оцените могучие горы, ледники, альпийские луга и Скалистый хребет. А я расскажу, как природа создала эти удивительные ландшафты, что интересного здесь происходило и в чем особенности местного растительного мира.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши, поселок Архыз и поляна Таулу

Мы проедем по одному из самых высокогорных и завораживающих перевалов страны — Гумбаши. Посетим знаменитый поселок Архыз и живописную поляну Таулу. После чего отправимся в пешую прогулку к Софийским водопадам. Наш путь пройдет по феноменально красивым местам: альпийским лугам, окруженным ледяными вершинами Кавказа. В дороге я не дам вам заскучать и поделюсь легендами и традициями народов, населяющих эти места.

Великолепные Софийские водопады

Софийские водопады — зрелище, которое запомнится вам на всю жизнь. Вы увидите мощные струи воды, срывающиеся с одноименной горы с высоты 90 метров. Раскроете особенности их ледникового происхождения, попробуете знаменитую воду Архыз и узнаете, как выглядит этот пейзаж в холодное время года. Кроме того, полюбуетесь захватывающим дух видом на Скалистый хребет и живописную долину реки Кизгыч.

Организационные детали