Софийские водопады: на джипе и пешком

Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты

Софийские водопады — одна из «визитных карточек» Северного Кавказа.

Путь к ним нельзя назвать самым легким, но виды того стоят! Вы оцените могучие горы, ледники, альпийские луга и Скалистый хребет.

А я расскажу, как природа создала эти удивительные ландшафты, что интересного здесь происходило и в чем особенности местного растительного мира.
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком

Что вас ожидает

Перевал Гумбаши, поселок Архыз и поляна Таулу

Мы проедем по одному из самых высокогорных и завораживающих перевалов страны — Гумбаши. Посетим знаменитый поселок Архыз и живописную поляну Таулу. После чего отправимся в пешую прогулку к Софийским водопадам. Наш путь пройдет по феноменально красивым местам: альпийским лугам, окруженным ледяными вершинами Кавказа. В дороге я не дам вам заскучать и поделюсь легендами и традициями народов, населяющих эти места.

Великолепные Софийские водопады

Софийские водопады — зрелище, которое запомнится вам на всю жизнь. Вы увидите мощные струи воды, срывающиеся с одноименной горы с высоты 90 метров. Раскроете особенности их ледникового происхождения, попробуете знаменитую воду Архыз и узнаете, как выглядит этот пейзаж в холодное время года. Кроме того, полюбуетесь захватывающим дух видом на Скалистый хребет и живописную долину реки Кизгыч.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Путь от машины к водопадам в одну сторону занимает около 1, 5 часов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на проспекте Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Захар
Захар
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу более 6 лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках УАЗ Патриот, никуда не торопимся и даем гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.
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