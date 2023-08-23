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Софийские водопады: на джипе и пешком

Посетить фантастически красивые горные водопады и узнать о них интересные факты
Софийские водопады — одна из «визитных карточек» Северного Кавказа.

Путь к ним нельзя назвать самым легким, но виды того стоят! Вы оцените могучие горы, ледники, альпийские луга и Скалистый хребет.

А я расскажу, как природа создала эти удивительные ландшафты, что интересного здесь происходило и в чем особенности местного растительного мира.
5
3 отзыва
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком
Софийские водопады: на джипе и пешком

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши, поселок Архыз и поляна Таулу

Мы проедем по одному из самых высокогорных и завораживающих перевалов страны — Гумбаши. Посетим знаменитый поселок Архыз и живописную поляну Таулу. После чего отправимся в пешую прогулку к Софийским водопадам. Наш путь пройдет по феноменально красивым местам: альпийским лугам, окруженным ледяными вершинами Кавказа. В дороге я не дам вам заскучать и поделюсь легендами и традициями народов, населяющих эти места.

Великолепные Софийские водопады

Софийские водопады — зрелище, которое запомнится вам на всю жизнь. Вы увидите мощные струи воды, срывающиеся с одноименной горы с высоты 90 метров. Раскроете особенности их ледникового происхождения, попробуете знаменитую воду Архыз и узнаете, как выглядит этот пейзаж в холодное время года. Кроме того, полюбуетесь захватывающим дух видом на Скалистый хребет и живописную долину реки Кизгыч.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Путь от машины к водопадам в одну сторону занимает около 1,5 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар
Захар — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2176 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов занимается организацией туров по Кавказу уже много лет. Мы проводим экскурсии на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Pajero 4 и УАЗ Patriot, никуда не торопимся и даём гостям вдоволь насладиться красотами нашего региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
М
Наша заранее запланированная поездка на Софийские водопады чуть не сорвалась в связи с поломкой машины гида, с которым мы должны были ехать в Архыз, пришлось в спешном порядке искать другие
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варианты. Ситуацию спас Саркис, я немного переживала, как всё пройдёт, но оказалось зря. Всё прошло на высшем уровне. Поездка была очень длительной, но время пролетело незаметно, Саркис великолепный рассказчик с отменным чувством юмора, мы столько всяких интересных историй услышали, было очень весело. Дорога от Архыза до водопадов, конечно, жуткая, но наша «Нива» под чутким управлением Саркиса почти летела. Что особенно понравилось, так это то, что нас никто не торопил, мы спокойно дошли до водопадов, вдоволь нафотографировались, попили там чаю и спустились вниз. У нас это заняло 4 часа, по отзывам слышала, что местные водилы из Архиза требуют уложиться в 3 часа, но этого всё-таки мало для того, чтобы успеть насладиться этой красотой. Так что благодаря Саркису наша поездка удалась!

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А
Экскурсия хоть и долговременная, но прекрасная! Мы выехали в 7 утра, а вернулись около 21. Андрей энергичный, живой, хороший рассказчик и просто великолепный водитель с большим стажем. Посоветовал нам, где
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покушать, помог купить отличный мёд и дал много других ценных рекомендаций. Само место красивейшее. Водопад великолепен, но идти до него не просто, нужна минимальная подготовка, хотя детей на маршруте тем не менее довольно много. Нам все очень понравилось 🥰 Экскурсию рекомендуем!!!

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Т
Большое спасибо за насыщенный впечатлениями день! Очень признательны Курману за спокойствие, юмор и супервождение по дорогам и бездорожью.
Для тех, кто выберет этот маршрут - если Вы не альпинист😊, то на подъёме будут очень полезны треккинговые палки.
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Входит в следующие категории Кисловодска

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