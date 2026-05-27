Архыз — место, где граница между землёй и космосом почти стирается.
Вы подниметесь к обсерватории, посмотрите фильм о современных исследованиях, услышите истории о звёздах и увидите их в новом формате. В этом путешествии главное — ощущение близости к чему-то бесконечному.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Кисловодска
Ранний старт и дорога по живописным маршрутам Кавказа. По пути — рассказы о регионе, природе и культуре.
10:00 — прибытие в обсерваторию (2070 м)
Первые панорамные виды на горы и знакомство с уникальным научным объектом.
10:15 — кинозал
Просмотр фильма о космосе и современных исследованиях — лёгкое и зрелищное погружение в тему.
11:00 — лекция научного сотрудника
Живой рассказ об астрономии, открытиях и работе учёных с возможностью задать вопросы.
11:45 — прогулка у обсерватории
Свободное время для фото и отдыха среди горных пейзажей.
12:00 — планетарий
Виртуальное путешествие по Вселенной с эффектом полного погружения.
13:00 — обед (по желанию)
Перерыв в кафе с блюдами кавказской кухни.
14:00 — выезд обратно
Возвращение около 15:00.
Вы узнаете:
- как устроена современная астрономия и какие открытия делают учёные
- зачем обсерватории строят в горах и какие условия нужны для наблюдений
- как ориентироваться в небе и чем отличаются объекты Вселенной
- как создаются космические изображения и какие технологии помогают увидеть то, что недоступно глазу
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле
- Отдельно по желанию оплачивается обед в кафе кавказской кухни
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 710 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
