Сувоворовские термальные источники №1

Индивидуальная экскурсия в Кисловодске
Термальный источник «Суворовский №1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил. Комплекс открыт для посещения круглый год. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства.
Сувоворовские термальные источники №1
Сувоворовские термальные источники №1
Сувоворовские термальные источники №1
Сувоворовские термальные источники №1
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
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дек
28
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29
дек
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31
дек
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даты

Описание

Термальные воды Воды особо рекомендуются при лечении ревматизма, при кожных заболеваниях, нарушениях системы кровообращения, которые ведут к развитию гипоксии и замедлению обмена веществ, оказывают успокаиваю

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки
Завершение: Трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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