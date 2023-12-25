Термальный источник «Суворовский №1» является идеальным местом, помогающим в наше стремительное время отдохнуть так, чтобы ощутить себя свежим, здоровым и полным сил. Комплекс открыт для посещения круглый год. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства.
Ближайшие даты:
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Описание
Термальные воды Воды особо рекомендуются при лечении ревматизма, при кожных заболеваниях, нарушениях системы кровообращения, которые ведут к развитию гипоксии и замедлению обмена веществ, оказывают успокаиваю
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу из любой точкиЗавершение: Трансфер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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