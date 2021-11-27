Что вас ожидает

Целебные Суворовские ванны

Всего час в пути — и мы в станице Суворовская, где еще в 1959 году нашли горячие источники. Благодаря уникальному составу, местная воды благотворно влияет на обмен веществ, омолаживает организм, снимает усталость и укрепляет иммунитет. Комплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой (раздевалки, шкафчики, кафе, кабинки). На территории вас ждут 3 бассейна:

закрытый бассейн с расслабляющей горячей водой — температура около + 53 °С

бассейн под открытым небом с теплой водой, температура + 40 °С

третий бассейн также открытого типа, с оптимальной для плавания температурой, + 37 °С

По дороге, если захотите, мы посетим женский монастырь, а в пути я расскажу про встречающиеся нас села и станицы: чем они интересны, как заселялись и кто здесь раньше жил.

Организационные детали