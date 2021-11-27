Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам

Посетить знаменитый лечебный комплекс и искупаться в термальных бассейнах под открытым небом

Индивидуально
для 4 чел.
Станица Суворовская знаменита термальными источниками — приглашаю вас оценить их лечебные свойства и расслабляющий эффект.

Вы проведете пару часов в комплексе Суворовских ванн, искупаетесь в горячих бассейнах, оборудованных всем необходимым.

А я с комфортом доставлю вас к термам из Кисловодска и обратно, а в пути расскажу истории этого края.
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Из Кисловодска — к горячим Суворовским источникам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Целебные Суворовские ванны

Всего час в пути — и мы в станице Суворовская, где еще в 1959 году нашли горячие источники. Благодаря уникальному составу, местная воды благотворно влияет на обмен веществ, омолаживает организм, снимает усталость и укрепляет иммунитет. Комплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой (раздевалки, шкафчики, кафе, кабинки). На территории вас ждут 3 бассейна:

  • закрытый бассейн с расслабляющей горячей водой — температура около + 53 °С
  • бассейн под открытым небом с теплой водой, температура + 40 °С
  • третий бассейн также открытого типа, с оптимальной для плавания температурой, + 37 °С

По дороге, если захотите, мы посетим женский монастырь, а в пути я расскажу про встречающиеся нас села и станицы: чем они интересны, как заселялись и кто здесь раньше жил.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Niva
  • Дорога в одну сторону от Кисловодска займёт 1 — 1,5 часа
  • Дополнительно оплачивается вход к источникам: 350 руб. /чел., дети до 5 лет бесплатно
  • Также по желанию дополнительно можно арендовать кабинки или бунгало: кабинки на 4 человека — 500 руб. /час, бунгало до 8-10 человек — 1000 руб. /час

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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