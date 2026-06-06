Приглашаем отправиться в путешествие к сокровищам Тебердинского национального парка. Вы посетите Мухинские озёра, и Кара-Кёль, узнаете, чем они особенны. Увидите горную красавицу — реку Уллу-Муруджу, одну из самых чистых в Европе. Насладитесь видами дикой природы и познакомитесь с разнообразием горных ландшафтов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Отсюда в хорошую погоду вы полюбуетесь Эльбрусом, а также панорамами Кавказского хребта и живописными долинами.

Мухинское ущелье

Путь к озёрам пройдёт по ущелью реки Муху — оно считается одним из самых красивых и глубоких на Кавказе. Здесь вы увидите, как лесные ландшафты плавно сменяются альпийскими лугами, где пасется наша особенная порода карачаевских барашков и лошадей.

Мухинские озёра

Мы заедем на высоту 3000 метров над уровнем моря, где снова меняется пейзаж, и луга переходят в пояс суровых скал, ледников и небесно-голубых озёр. Вы подниметесь пешком на Мухинский хребет, с которого вам откроются виды на бирюзовые озёра. А на склонах, возможно, встретите горных туров.

Озеро Кара-Кёль

Далее в программе — древнее Чёрное озеро в Тебердинской долине, которое возникло при отступлении ледника 8000-10000 лет назад.

Река Уллу-Муруджу

В завершение вы увидите одну из самых чистых рек России и Европы. Её бурные воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.

Организационные детали

Экскурсия проходит на внедорожнике

Программа подойдёт для детей старше 10 лет

Мы можем вас также забрать из Пятигорска или Ессентуков

Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (600–800 ₽/чел.)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.