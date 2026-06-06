Теберда и Домбай: путешествие на джипе в край высоких гор и ледниковых озёр
Проехать по одному из самых познавательных геологических и экологических маршрутов Северного Кавказа
Приглашаем отправиться в путешествие к сокровищам Тебердинского национального парка. Вы посетите Мухинские озёра, и Кара-Кёль, узнаете, чем они особенны. Увидите горную красавицу — реку Уллу-Муруджу, одну из самых чистых в Европе. Насладитесь видами дикой природы и познакомитесь с разнообразием горных ландшафтов.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Отсюда в хорошую погоду вы полюбуетесь Эльбрусом, а также панорамами Кавказского хребта и живописными долинами.
Мухинское ущелье
Путь к озёрам пройдёт по ущелью реки Муху — оно считается одним из самых красивых и глубоких на Кавказе. Здесь вы увидите, как лесные ландшафты плавно сменяются альпийскими лугами, где пасется наша особенная порода карачаевских барашков и лошадей.
Мухинские озёра
Мы заедем на высоту 3000 метров над уровнем моря, где снова меняется пейзаж, и луга переходят в пояс суровых скал, ледников и небесно-голубых озёр. Вы подниметесь пешком на Мухинский хребет, с которого вам откроются виды на бирюзовые озёра. А на склонах, возможно, встретите горных туров.
Озеро Кара-Кёль
Далее в программе — древнее Чёрное озеро в Тебердинской долине, которое возникло при отступлении ледника 8000-10000 лет назад.
Река Уллу-Муруджу
В завершение вы увидите одну из самых чистых рек России и Европы. Её бурные воды берут своё начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике
Программа подойдёт для детей старше 10 лет
Мы можем вас также забрать из Пятигорска или Ессентуков
Дополнительные расходы: питание в проверенных кафе с местной кухней (600–800 ₽/чел.)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
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