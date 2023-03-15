Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа

Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой

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Мы прокатимся по невероятно красивой дороге, ведущей к снежным пикам курорта Домбай. По пути вы увидите отвесные скалы, причудливые Сырные пещеры и стремительные реки с бирюзовой водой. Искупаетесь в высокогорном озере с видом на исполинские горы и посетите храм 10 века. Прокатитесь по канатной дороге и отведаете домашнюю аланскую кухню.
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
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Описание

Что вас ожидает

День в окружении горных пейзажей

Вы узнаете, сколько лет Кавказским горам в пересчёте на человеческие годы и какая сила создала их живописные ущелья. Как образовался курорт Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка, ставшая его символом. Как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит недуги местных народов. И как его покоряют отважные альпинисты. Как торговцы из Китая в Византию шли по Великому шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. А еще я расскажу о местных горцах, о происхождении айрана и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. И, конечно, покажу волшебные природные места. В программе экскурсии:

  • Перевал Гум-Баши — одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Мы поднимемся на подготовленном внедорожнике на 2300 метров, это самая высокая точка перевала.
  • Сырные пещеры — пример того, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле: вода и воздух.
  • Бадукские озера — мы пройдём по живописному подвесному мосту и увидим кристально чистые горные озера.
  • Река Улу-Муруджу — вы узнаете, почему её вода считается одной из самых вкусных и чистых в России. А еще, по желанию, заглянете на расположенный неподалеку колоритный рынок с изделиями из овчины и целебными бальзамами.
  • Шоанинский храм — построенный в 10 веке совместными усилиями аланов и византийских монахов, он дошел до наших дней в первозданном виде. Вы услышите его историю и расшифруете архитектурные особенности.
  • Канатная дорога — мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара, на высоту до 3200 метров. С неё открывается вид на пик Домбай-Ульген, самую высокую точку Абхазии.

И это далеко не всё! Мы также проедем по территории Тебердинского заповедника и увидим Гончхирхское ущелье. Покорим Клухорский перевал, полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль и приблизимся к границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу.

💦 При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. С радостью возьму на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
  • Я не ограничиваю гостей по времени посещения мест. Понимаю, что любоваться красотой гор можно только в безмятежной обстановке.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб., экологический сбор в Тебердинском заповеднике — 200 руб.
  • С нами всегда горячий травяной чай, глинтвейн, сухое домашнее вино
  • Питание в кафе не включено в стоимость
  • При включении термальных источников в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 2500 руб. Вход в комплекс: 550 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Смотровые площадки
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