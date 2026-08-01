Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
Мы прокатимся по невероятно красивой дороге, ведущей к снежным пикам курорта Домбай. По пути вы увидите отвесные скалы, причудливые Сырные пещеры и стремительные реки с бирюзовой водой. Искупаетесь в высокогорном озере с видом на исполинские горы и посетите храм 10 века. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3200 метров и отведаете домашнюю аланскую кухню.
Вы узнаете, сколько лет Кавказским горам в пересчёте на человеческие годы и какая сила создала их живописные ущелья. Как образовался курорт Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка, ставшая его символом. Как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит недуги местных народов. И как его покоряют отважные альпинисты. Как торговцы из Китая в Византию шли по Великому шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. А еще я расскажу о местных горцах, о происхождении айрана и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. И, конечно, покажу волшебные природные места. В программе экскурсии:
Перевал Гум-Баши — одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Мы поднимемся на подготовленном внедорожнике на 2300 метров, это самая высокая точка перевала.
Сырные пещеры — пример того, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле: вода и воздух.
Подвесной мостик — мы пройдём над ледниковой рекой Теберда и почувствуем энергию первобытной стихии
*Шоанинский и Сентинский храмы— построенные в 10 веке совместными усилиями аланов и византийских монахов, они дошли до наших дней в первозданном виде. Заедем в любой из них по вашему выбору.
Канатная дорога — вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара, на высоту до 3200 метров. С неё открывается вид на Кавказский хребет во главе с пиком Домбай-Ульген, самую высокую точку Абхазии.
И это далеко не всё! Мы также проедем по территории Тебердинского заповедника по Военно-Сухумской дороге и увидим Гоначхирское ущелье. Полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль и приблизимся к границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу.
На обратном пути на горном перевале проводим солнышко за горизонт и ещё раз посмотрим на Эльбрус под другим освещением. При желании сходим в небольшой поход к малоизвестному живописному водопаду (тайминг увеличится на 30 минут).
При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
Дополнительные расходы: канатная дорога — от 1000 ₽ до 2600 ₽, экологический сбор в Тебердинском заповеднике — 200 ₽, питание в кафе
При включении термальных источников в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 3500 ₽. Вход в комплекс: 650 ₽ за чел.
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда.
Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по читать дальшеуменьшить
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края.
Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Великолепное путешествие! С нами был Виктор и время пролетело незаметно, хотя сама поездка занимает полный день. Виктор знает места с лучшими видами, но что ещё важнее, он знает время, когда лучше на них быть, чтобы не оказаться в толпе. Он отличный рассказчик, который много знает об истории региона и его культуре. Поездка прошло супер, спасибо!
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А
Алена
Все прошло замечательно! Огромное спасибо
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Анна
Замечательная экскурсия, Виктор прекрасный гид, показал помимо программы ряд уникальных локаций, куда самостоятельно мы бы никогда не попали. Нам очень повезло с погодой, виды потрясающие, масса положительных эмоций 👍👍👍🌞, чудесная атмосфера на протяжении всей поездки, рекомендую.
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Ирина
Всё было отлично! интересная и красивая экскурсия! Будет возможность, поеду ещё раз. Рекомендую! Спасибо
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Светлана
Были на индивидуальной экскурсии с Виктором 20.07.25г. Отличная экскурсия! Живописные места, тщательно спланированный маршрут, чтобы не пересекаться кучей людей на автобусных экскурсиях и насладиться шикарными видами. Виктор отличный рассказчик. Мы получили море впечатлений, всем советуем! Особенно нас впечатлил Шоанинский христианский храм 10 века в горах! Да горы Домбая — это любовь с первого взгляда! От всей души рекомендуем!
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Е
Екатерина
Потрясающая экскурсия! Домбай - это поистине живописное место, от которого буквально захватывает дух! Виктор замечательный гид, он много рассказал нам интересных и занимательных фактов, легкий и ненавящевый. Помимо гор, мы увидели древние храмы и горные реки, пообщались с козликами)), заехали искупаться на озеро и очень вкусно пообедали в местном кафе. Большое спасибо ещё раз, мы в восторге! Очень советуем!
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