Мы прокатимся по невероятно красивой дороге, ведущей к снежным пикам курорта Домбай. По пути вы увидите отвесные скалы, причудливые Сырные пещеры и стремительные реки с бирюзовой водой. Искупаетесь в высокогорном озере с видом на исполинские горы и посетите храм 10 века. Прокатитесь по канатной дороге и отведаете домашнюю аланскую кухню.

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Описание

Что вас ожидает

День в окружении горных пейзажей

Вы узнаете, сколько лет Кавказским горам в пересчёте на человеческие годы и какая сила создала их живописные ущелья. Как образовался курорт Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка, ставшая его символом. Как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит недуги местных народов. И как его покоряют отважные альпинисты. Как торговцы из Китая в Византию шли по Великому шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. А еще я расскажу о местных горцах, о происхождении айрана и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. И, конечно, покажу волшебные природные места. В программе экскурсии:

Перевал Гум-Баши — одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Мы поднимемся на подготовленном внедорожнике на 2300 метров, это самая высокая точка перевала.

Сырные пещеры — пример того, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле: вода и воздух.

Бадукские озера — мы пройдём по живописному подвесному мосту и увидим кристально чистые горные озера.

Река Улу-Муруджу — вы узнаете, почему её вода считается одной из самых вкусных и чистых в России. А еще, по желанию, заглянете на расположенный неподалеку колоритный рынок с изделиями из овчины и целебными бальзамами.

Шоанинский храм — построенный в 10 веке совместными усилиями аланов и византийских монахов, он дошел до наших дней в первозданном виде. Вы услышите его историю и расшифруете архитектурные особенности.

Канатная дорога — мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара, на высоту до 3200 метров. С неё открывается вид на пик Домбай-Ульген, самую высокую точку Абхазии.

И это далеко не всё! Мы также проедем по территории Тебердинского заповедника и увидим Гончхирхское ущелье. Покорим Клухорский перевал, полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль и приблизимся к границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу.

💦 При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.

Организационные детали