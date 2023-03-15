Вы узнаете, сколько лет Кавказским горам в пересчёте на человеческие годы и какая сила создала их живописные ущелья. Как образовался курорт Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка, ставшая его символом. Как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит недуги местных народов. И как его покоряют отважные альпинисты. Как торговцы из Китая в Византию шли по Великому шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. А еще я расскажу о местных горцах, о происхождении айрана и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. И, конечно, покажу волшебные природные места. В программе экскурсии:
И это далеко не всё! Мы также проедем по территории Тебердинского заповедника и увидим Гончхирхское ущелье. Покорим Клухорский перевал, полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль и приблизимся к границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу.
💦 При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.