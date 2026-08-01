Мы прокатимся по невероятно красивой дороге, ведущей к снежным пикам курорта Домбай. По пути вы увидите отвесные скалы, причудливые Сырные пещеры и стремительные реки с бирюзовой водой. Искупаетесь в высокогорном озере с видом на исполинские горы и посетите храм 10 века. Подниметесь по канатной дороге до высоты 3200 метров и отведаете домашнюю аланскую кухню.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День в окружении горных пейзажей

Вы узнаете, сколько лет Кавказским горам в пересчёте на человеческие годы и какая сила создала их живописные ущелья. Как образовался курорт Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка, ставшая его символом. Как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит недуги местных народов. И как его покоряют отважные альпинисты. Как торговцы из Китая в Византию шли по Великому шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. А еще я расскажу о местных горцах, о происхождении айрана и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. И, конечно, покажу волшебные природные места. В программе экскурсии:

Перевал Гум-Баши — одна из лучших смотровых площадок с видом на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Мы поднимемся на подготовленном внедорожнике на 2300 метров, это самая высокая точка перевала.

Сырные пещеры — пример того, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле: вода и воздух.

Подвесной мостик — мы пройдём над ледниковой рекой Теберда и почувствуем энергию первобытной стихии

*Шоанинский и Сентинский храмы— построенные в 10 веке совместными усилиями аланов и византийских монахов, они дошли до наших дней в первозданном виде. Заедем в любой из них по вашему выбору.

Канатная дорога — вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара, на высоту до 3200 метров. С неё открывается вид на Кавказский хребет во главе с пиком Домбай-Ульген, самую высокую точку Абхазии.

И это далеко не всё! Мы также проедем по территории Тебердинского заповедника по Военно-Сухумской дороге и увидим Гоначхирское ущелье. Полюбуемся высокогорным озером Туманлы-Кёль и приблизимся к границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу.

На обратном пути на горном перевале проводим солнышко за горизонт и ещё раз посмотрим на Эльбрус под другим освещением. При желании сходим в небольшой поход к малоизвестному живописному водопаду (тайминг увеличится на 30 минут).

При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.

Организационные детали