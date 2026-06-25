Андрей проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор

Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
В Карачаево-Черкессии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — горной местностью, собравшей красивейшие озера, ущелья и водопады. Вы проедете через перевал Гумбаши, знакомясь с традициями народов Кавказа.

А после посетите зоопарк Тебердинского заповедника и подниметесь к вершинам Домбая по канатной дороге.
5
329 отзывов
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор

Описание экскурсии

Красивейшая дорога Северного Кавказа

Наш путь в Домбай пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия. По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Заглянем в фактурную Сырную пещеру из пористого песчаника, которая представляет из себя несколько полостей, связанных узким коридором. Посетим Сентинский или Шоанинский храм. Проедем через Гоначхирское ущелье и полюбуемся Туманным озером.

Зоопарк Тебердинского заповедника

В его просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, в том числе краснокнижные.

В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте. В самом Домбае у вас будет время для подъёма по канатной дороге и обед.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

— на внедорожниках и кроссоверах Mitsubishi, Patriot (1-4 человек)
— на микроавтобусах Mercedes (5-6 человек)
— на микроавтобусе повышенного комфорта Mercedes Viano с панорамной крышей (1-6 человек). Доплата 5000 ₽

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 3000 ₽), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 4000 ₽)

Дополнительные расходы

  • По желанию сделаем остановку в проверенном кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается отдельно на месте)
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 ₽ с чел.
  • Подъём на канатной дороге (от 900 ₽ до 2000 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 1700 ₽/льготный билет, зависит от выбранного тарифа)

Обязательно возьмите с собой паспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 16240 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Я представляю небольшую команду опытных и внимательных гидов. Мы проводим только индивидуальные экскурсии и стараемся быть лучшими в этом направлении. Все поездки проходят на комфортных автомобилях с кондиционерами.
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Вы путешествуете в своей компании — без посторонних. Мы забираем вас с места проживания и возвращаем обратно. На локациях мы не торопим и с удовольствием помогаем сделать красивые фотографии на память. Нам важно, чтобы вы получили максимум за свои деньги. Я ценю каждый день, который вы нам доверили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 329 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 23 июн 2026
Все отлично! Спасибо!
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Наталия
Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти не было, но наверху довольно прохладно, ветровку не зря прихватила)виды впечатляющие, до этого отдыхали
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в горах только в Красной Поляне, здесь совсем другие горы! Жаль не знали про купальные принадлежности, заезжали на чудесное озеро в заповеднике, вода освежающая, но вполне можно было искупаться, она чистейшая! Сергей прекрасный водитель и собеседник, заботлив, вежлив, заехали в замечательное место пообедать, порции огромные, все очень вкусно, забрали все, что не осилили с собой, поужинали. По дороге купили дыню, дешевле, чем в городе) Рекомендуем поездку всем, советуем выезжать, как можно раньше, народу меньше и горы без облачности!

Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти
Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти
Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти
Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти
Спасибо за чудесную поездку в Домбай! Поднялись на самый верхний уровень, с погодой повезло, облачности почти
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Tatiana
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих местах, мы узнали столько интересных фактов и посмотрели так много красивых мест🥰 особая благодарность за знакомство с местными различными напитками😁 мы остались в восторге ♥️ Андрей, отдельная Вам благодарность, за такую потрясающую команду гидов😌🫶🏼
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
Огромное спасибо Алексею нашему гиду, за потрясающее путешествие на Домбай! Алексей кладезь интересной информации об этих
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Марина
Были на этой экскурсии в начале мая. Все прошло очень хорошо. Водитель Сергей в течении всего дня был очень вежлив, аккуратно водит, не торопил никуда, давал время спокойно погулять. С
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погодой и повезло и нет, сначала было тепло и солнечно, но приехали на Домбай и нас застал дождь со снегом, даже до третьей смотровой не смогли подняться. Но даже это нас не расстроило) экскурсия прошла прекрасно. Хочу сказать большое спасибо Сергею водителю и организатору Андрею.

Были на этой экскурсии в начале мая. Все прошло очень хорошо. Водитель Сергей в течении всего
Были на этой экскурсии в начале мая. Все прошло очень хорошо. Водитель Сергей в течении всего
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Оксана
Домбай — место, куда хочется возвращаться!

Это была поездка, которая превзошла все ожидания! Домбай — это не просто горный курорт, это настоящая сказка, где природа показывает себя во всей красе.

Дорога до
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посёлка уже сама по себе приключение: живописные серпантины, захватывающие виды на Кавказские вершины. Погода в горах переменчива — то солнце, то дождь, но это только добавляет колорита.

Главный «must-have» — канатная дорога. Подъём на три высоты открывает панорамы, от которых захватывает дух! Виды на горы-исполины Домбая, сверкающие снежные вершины — всё это останется в памяти надолго.

Отдельное удовольствие — местная кухня. Хычины — это просто божественно! Тонкое тесто, сочная начинка, аромат топлёного масла — пальчики оближешь. Шорпа, логман, шашлык — всё невероятно вкусное.

Если еще и повезет с водителем-гидом, то это однозначно будет лучшая локация Северного Кавказа!

Всем советуем! ❤️🏔️

Домбай — место, куда хочется возвращаться!
Домбай — место, куда хочется возвращаться!
Домбай — место, куда хочется возвращаться!
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Наталья
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею, путешествие состоялось 19.05.2026г. в Домбай, машина Mitsubishi Outlander 815. Поездкой остались довольны, получили незабываемые впечатления от красивой республики, Сергей был вежлив, внимателен, аккуратен в вождении, учитывал все наши пожелания. Однозначно рекомендуем посетить этот маршрут, в сопровождении гида Сергея!
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею, путешествие состоялось 19.05.2026г. в Домбай, машина Mitsubishi Outlander 815. Поездкой
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею, путешествие состоялось 19.05.2026г. в Домбай, машина Mitsubishi Outlander 815. Поездкой
Хотим выразить благодарность нашему гиду Сергею, путешествие состоялось 19.05.2026г. в Домбай, машина Mitsubishi Outlander 815. Поездкой
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