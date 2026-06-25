Андрей проводит ещё 6 экскурсий

В Карачаево-Черкессии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — горной местностью, собравшей красивейшие озера, ущелья и водопады. Вы проедете через перевал Гумбаши, знакомясь с традициями народов Кавказа. А после посетите зоопарк Тебердинского заповедника и подниметесь к вершинам Домбая по канатной дороге.

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Описание экскурсии

Красивейшая дорога Северного Кавказа

Наш путь в Домбай пройдёт через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия. По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Заглянем в фактурную Сырную пещеру из пористого песчаника, которая представляет из себя несколько полостей, связанных узким коридором. Посетим Сентинский или Шоанинский храм. Проедем через Гоначхирское ущелье и полюбуемся Туманным озером.

Зоопарк Тебердинского заповедника

В его просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, в том числе краснокнижные.

В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте. В самом Домбае у вас будет время для подъёма по канатной дороге и обед.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

— на внедорожниках и кроссоверах Mitsubishi, Patriot (1-4 человек)

— на микроавтобусах Mercedes (5-6 человек)

— на микроавтобусе повышенного комфорта Mercedes Viano с панорамной крышей (1-6 человек). Доплата 5000 ₽

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия проводится круглый год

Экскурсия также может начинаться в Ессентуках (доплата составит 3000 ₽), в Пятигорске и Железноводске (доплата составит 4000 ₽)

Дополнительные расходы

По желанию сделаем остановку в проверенном кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни (оплачивается отдельно на месте)

Посещение Тебердинского заповедника — 200 ₽ с чел.

Подъём на канатной дороге (от 900 ₽ до 2000 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 1700 ₽/льготный билет, зависит от выбранного тарифа)

Обязательно возьмите с собой паспорт.