Андрей проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Красивейшая дорога Северного Кавказа

Наш путь в Домбай пройдет через завораживающий перевал Гумбаши, который достоин отдельного путешествия. По дороге мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Заглянем в фактурную Сырную пещеру из пористого песчаника, которая представляет из себя несколько полостей, связанных узким коридором. Посетим древний Сентинский храм, один из старейших на территории России, и проедем через Гоначхирское ущелье и полюбуемся Туманным озером. В пути с нашей помощью вы погрузитесь в историю 📖 коренных народов Карачаево-Черкессии, услышите о местных традициях и колоритном быте.

Горные тропы Домбая

В Домбае я помогу вам составить идеальную программу, опираясь на ваши интересы и физические возможности. Мы можем передвигаться только на автомобиле 🚘 или выбрать один из сложных пешеходных маршрутов: к Бадукским озерам, в Алибекское ущелье с одноименным водопадом, к живописному озеру Турье или водопаду Шумка. С любителями легких трекингов мы прогуляемся к Русской поляне и камню Высоцкого. А путешественники с детьми смогут посетить зоопарк Тебердинского заповедника, где в просторных вольерах обитают олени, кабаны, еноты, лисицы, волки, медведи, шакалы, рыси, кавказские туры и другие животные, включая краснокнижных.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортном, но подготовленном к преодолению бездорожья внедорожнике УАЗ Патриот

Патриот Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обязательно возьмите с собой паспорт

Экскурсия проводится круглых год

Дополнительные расходы