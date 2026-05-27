Поедем из Кисловодска в урочище Джилы-Су — по одной из самых красивых дорог Кавказа.
По пути остановимся ради видов на Эльбрус, а на месте у вас будет время дойти до водопада Каракая-Су и прогуляться среди горных пейзажей. Лёгкое путешествие, в котором главное — виды и впечатления.
Описание трансфер
Дорога из Кисловодска — 2 ч
Поедем на комфортабельном автомобиле в урочище Джилы-Су по одной из самых красивых дорог России. Будем делать остановки для фото с видами на ущелье и Эльбрус.
Прогулка в урочище Джилы-Су — 1 ч
Вы пройдётесь к водопаду Каракая-Су — одному из самых впечатляющих в этом месте. Увидите местных жителей — забавных сусликов. И наполнитесь целительной энергией природы.
Дорога в Кисловодск — 2 ч
Организационные детали
- Едем на комфортном УАЗ Patriot. За доплату (размер уточняйте в переписке) можем поехать на SsangYong Kyron, Ford Escape или Land Rover Discovery
- Детское кресло — по запросу
- С вами будет один из профессиональных водителей нашей команды
Дополнительные расходы:
- вход в нацпарк — 200 ₽ за чел.
- экосбор — 200 ₽ за чел.
- водопад Каракая-Су — 100 ₽ за чел.
- продлить время поездки — 1000 ₽ за 1 ч
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 73 туристов
Живу в курортном городе Кисловодске. Организe. однодневные и многодневные экскурсии по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и водители. К своему делу подходим с любовью и профессионализмом.
