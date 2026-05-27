Поедем из Кисловодска в урочище Джилы-Су — по одной из самых красивых дорог Кавказа. По пути остановимся ради видов на Эльбрус, а на месте у вас будет время дойти до водопада Каракая-Су и прогуляться среди горных пейзажей. Лёгкое путешествие, в котором главное — виды и впечатления.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Дорога из Кисловодска — 2 ч

Поедем на комфортабельном автомобиле в урочище Джилы-Су по одной из самых красивых дорог России. Будем делать остановки для фото с видами на ущелье и Эльбрус.

Прогулка в урочище Джилы-Су — 1 ч

Вы пройдётесь к водопаду Каракая-Су — одному из самых впечатляющих в этом месте. Увидите местных жителей — забавных сусликов. И наполнитесь целительной энергией природы.

Дорога в Кисловодск — 2 ч

Организационные детали

Едем на комфортном УАЗ Patriot. За доплату (размер уточняйте в переписке) можем поехать на SsangYong Kyron, Ford Escape или Land Rover Discovery

Детское кресло — по запросу

С вами будет один из профессиональных водителей нашей команды

Дополнительные расходы: