Экскурсии к водопаду Каракая-Су

Найдено 21 экскурсия в категории «Каракая-Су» в Кисловодске, цены от 3 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе
Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Два дня в Северном Приэльбрусье: экскурсия-экспедиция
Исследовать ущелье Джилы-Су, увидеть Каменные грибы и переночевать в лагере на поляне Эммануэля
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пикник по-кавказcки с видом на Эльбрус
Увидеть горные красоты Джилы-Су и устроить пикник недалеко от водопадов
Начало: От места проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге
Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов
Начало: В Кисловодске по договоренности
8 июля в 11:00
5 авг в 11:00
14 700 за всё до 3 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день
Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии
Завтра в 07:00
9 июня в 06:00
от 25 000 за всё до 6 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
9 июня в 06:15
42703 203 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники
Посетить самое живописное урочище в окрестностях Кисловодска и насладиться видами Эльбруса
Начало: У вашего отеля
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
12 800 за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3000028 500 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
    читать дальше

    брать экскурсии) Выбрали Анастасию и не разу не пожалели! Маршрут очень живописный, красота Кавказа завораживает 😍 В долине нарзанов мы пили самый вкусный нарзан в своей жизни))) Автомобиль на котором мы ехали супер комфортабельный 👍 Отдельно хочется поблагодарить гида Абрека - это лучший гид, который нам встречался! Рассказал интересные факты о Карачаево-Черкесской республике, шутил, поддерживал беседу, отвечал на вопросы, не торопил)) С экскурсии мы приехали с бешеными эмоциями от таких красот и поддержки от нашего гида 😄 Так же Абрек нам помогал с фото и видео съемке 😎 P.S: видео и фото получились просто 🔥 Спасибо большое за ваш труд! Благодаря вам наш отдых прошел замечательно ❤️ Обязательно вернемся к вам и за экскурсиями только к Анастасии ☺️

    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Рашид — суперский гид, водитель и проводник в горы из команды Андрея. Нам очень понравилось и было очень комфортно, отдельно лайк за музыку! 💙
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
    Огромное спасибо Юрию за невероятные впечатления, отличные виды. Это самая лучшая поездка из всех наших путешествий! Профессионал своего дела, будем заказывать туры только с ним.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
    Очень насыщенный день, невероятный виды и локации. Владимир великолепный водитель, знающий все нюансы погодных фокусов, что для этого маршрута бесценно.
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    Нам удалось побывать в таких укромных уголках, о которых туристу и мечтать не приходится. Если вы любите природу, эту экскурсию пропустить никак нельзя. И именно в этой поездке удалось закрыть все гештальты, связанные с так часто публикуемыми фото/видео в социальных сетях.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Замечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водитель Абрек позвонил накануне вечером,
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    предупредил, во сколько заедет утром. Утром нас забрали на комфортабельном автомобиле вовремя, без опазданий. Для каждого учасника поезки в машине сразу была предложена бутылочка воды, что очень актуально в поездке. Маршрут очень увлекательный, интересный. Несмотря на разновозрастную группу, Абрек смог создать очень комфортную обстановку, учесть возможности и пожелания всех учасников, интересно рассказывал о достопримечательностях, показал прекрасные виды,помогал сделать незабываемые фото и видео. Было легко общаться и наслаждаться туром. Большое спасибо Абреку и Анастасии за прекрасную поездку!

    Замечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водительЗамечательные поездка! Бронировали у Анастасии. Все было организовано на высшем уровне! Как и сообщалось ранее, водитель
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Были вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёл аккуратно, рассказывал материал интересно.
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    Нигде нас не торопил, останавливался и показывал лучшие места для съёмки. Перекусили в отличном кафе. Виды конечно просто захватывающие были по дороге. Дочке больше всего понравился водопад и суслики))) Эльбрус к сожалению от нас спрятался за облаками. Всем советую посетить эту экскурсию.

    Были вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёлБыли вдвоём с дочкой (10 лет) на экскурсии 29 мая. Наш гид-водитель был Сергей. Машину вёл
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023 года в 6 утра
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    и увидели кусочек рассвета. Маршрут составляем сами, остановки на фото где угодно в рамках правил пдд. Что смотреть не хочешь, то проезжаешь мимо. Можно хоть в живописных местах небольшой пикник организовать. Водителю Сергею от меня и мамы низкий поклон. Интересные рассказы, советы по лучшим точкам для фото и безопасное вождение. С ним поехал бы на любую экскурсию.

    Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023Настоятельно рекомендую брать именно индивидуальную экскурсию. Дороговато, но оно того стоит. Выехали в начале октября 2023
  • Е
    Елизавета
    26 мая 2024
    Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
    Невероятно живописный маршрут. Очень много мест, которые можно посетить за один день. Встреча с практически ручными сусликами как отдельный бонус😆 Всем рекомендую это путешествие, это то, что вы должны испытать
    Невероятно живописный маршрут. Очень много мест, которые можно посетить за один день. Встреча с практически ручнымиНевероятно живописный маршрут. Очень много мест, которые можно посетить за один день. Встреча с практически ручнымиНевероятно живописный маршрут. Очень много мест, которые можно посетить за один день. Встреча с практически ручнымиНевероятно живописный маршрут. Очень много мест, которые можно посетить за один день. Встреча с практически ручными
  • Е
    Елизавета
    21 мая 2024
    Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
    Невероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные суслики. Шаво - прекрасный компаньон для путешествия, опытный водитель и отличный рассказчик, любящий свой родной город и природу. Однозначно рекомендую!
    Невероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные сусликиНевероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные сусликиНевероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные сусликиНевероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные сусликиНевероятные красоты, завораживающие виды, головокружительный серпантин, великолепные горы, восхительный Эльбрус, живописные скалы и водопады, забавные суслики

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Каракая-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
  2. Волшебное путешествие на Джилы-Су
  3. Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
  4. Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
  5. Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Каракая-Су" можно забронировать 21 экскурсию от 3 200 до 31 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1035 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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