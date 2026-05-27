Это простой и комфортный способ попасть на плато Бермамыт без хлопот. Мы заберём вас из отеля и поедем по живописной дороге с остановками на лучших смотровых.
На месте будет время спокойно погулять по плато, увидеть скалы Два монаха и сделать кадры с видом на Кавказский хребет и Эльбрус.
Описание трансфер
Организационные детали
- Поедем на комфортном УАЗ Патриот. Детское кресло по запросу.
- Дорога в одну сторону займёт 2 часа. На самом плато проведём 1 час.
- Отдельно оплачиваются посещение мостика на плато — 100 ₽ за чел., обед — по желанию, дополнительный час ожидания при необходимости — 1000 ₽.
- Можем организовать трансфер для компании 5–7 человек. Цену уточняйте в переписке.
- С вами будет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 73 туристов
Живу в курортном городе Кисловодске. Организe. однодневные и многодневные экскурсии по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и водители. К своему делу подходим с любовью и профессионализмом.
Входит в следующие категории Кисловодска
