Чтобы увидеть все пять хребтов Пятигорья, придётся постараться — но оно того стоит. Мы отправимся к мысу горы Бештау на высоту 1400 метров, а дорога пройдёт по живописной лесной тропе, минуя тихий горный монастырь и живописное озеро. А в результате перед вами откроется завораживающая картина Кавказский Минеральных Вод — лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать.

Описание

Что вас ожидает

Пять сестёр

Гора Бештау — это визитная карточка и, можно сказать, прародительница региона. С тюркского «беш» значит «пять», а «тау» — «гора», вот и получается «пятигорье». Снизу человеку открывается вид всего на несколько возвышенностей, но если забраться на вершину Бештау, то перед вами предстанет панорама на всё великолепие Кавказских Минеральных Вод. Так что надевайте удобную обувь: нам предстоит треккинг на высоту 1400 метров над землёй. Если захочется сделать видео на память, я возьму с собой верного дрона для съёмки с воздуха.

Вверх по лесным тропам

Я заберу вас от места жительства и на машине мы отправимся к подножию горы, откуда начнётся пеший маршрут по лесным горным тропам. По пути нам откроются прекрасные виды на лакколиты Кавказских Минеральных Вод и Большой Кавказский хребет. Мы будем проходить мимо Второ-Афонского монастыря и живописного монастырского озера. А ещё я расскажу о местной флоре и фауне. Вы узнаете о горной породе бештаунит и редких видах растений, например, мытнике Вильгельма. И послушаете красивые легенды об этих местах.

В дороге устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться.

Организационные детали