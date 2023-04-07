Забраться на вершину Бештау и насладиться панорамой Кавказских Минеральных Вод
Мы отправимся к мысу горы Бештау на высоту 1400 метров, а дорога пройдёт по живописной лесной тропе, минуя тихий горный монастырь и живописное озеро.
А в результате перед вами откроется завораживающая картина Кавказский Минеральных Вод — лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пять сестёр
Гора Бештау — это визитная карточка и, можно сказать, прародительница региона. С тюркского «беш» значит «пять», а «тау» — «гора», вот и получается «пятигорье». Снизу человеку открывается вид всего на несколько возвышенностей, но если забраться на вершину Бештау, то перед вами предстанет панорама на всё великолепие Кавказских Минеральных Вод. Так что надевайте удобную обувь: нам предстоит треккинг на высоту 1400 метров над землёй. Если захочется сделать видео на память, я возьму с собой верного дрона для съёмки с воздуха.
Вверх по лесным тропам
Я заберу вас от места жительства и на машине мы отправимся к подножию горы, откуда начнётся пеший маршрут по лесным горным тропам. По пути нам откроются прекрасные виды на лакколиты Кавказских Минеральных Вод и Большой Кавказский хребет. Мы будем проходить мимо Второ-Афонского монастыря и живописного монастырского озера. А ещё я расскажу о местной флоре и фауне. Вы узнаете о горной породе бештаунит и редких видах растений, например, мытнике Вильгельма. И послушаете красивые легенды об этих местах.
В дороге устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться.
Организационные детали
- Старт маршрута может варьироваться от вашего места жительства: из Пятигорска, Лермонтова или Железноводска.
- Наденьте удобную (походную) обувь и одежду, возьмите воду и еду для пикника. Летом не забудьте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Стоимость услуги видеосъёмки и монтажа — 2000 руб. /1 минута видео. В течение недели пришлю вам готовый материал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.