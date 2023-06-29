Лучшее время для треккинга - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа радует яркими красками. В октябре и апреле также можно наслаждаться маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы маршрут может быть сложнее из-за снега, но для опытных туристов это не станет преградой.

Индивидуальная экскурсия по вершинам Пятигорья предлагает уникальную возможность подняться на гору Бештау, высотой 1400 метров. Путешествие проходит по живописным лесным тропам, мимо Второ-Афонского монастыря и озера. Участники смогут насладиться захватывающими видами Кавказских Минеральных Вод и узнать о местной флоре и фауне. Это незабываемое приключение для любителей природы и активного отдыха

Описание экскурсии

Пять сестёр

Гора Бештау — это визитная карточка и, можно сказать, прародительница региона. С тюркского «беш» значит «пять», а «тау» — «гора», вот и получается «пятигорье». Снизу человеку открывается вид всего на несколько возвышенностей, но если забраться на вершину Бештау, то перед вами предстанет всё великолепие Кавказских Минеральных Вод. Так что надевайте удобную обувь: нам предстоит треккинг на высоту 1400 метров над землёй. Если захочется сделать видео на память, я возьму с собой верного дрона для съёмки с воздуха.

Вверх по лесным тропам

Я заберу вас от места жительства, и на машине мы отправимся к подножию горы, откуда начнётся пеший маршрут по лесным горным тропам. По пути нам откроются прекрасные виды на лакколиты Кавказских Минеральных Вод и Большой Кавказский хребет. Мы будем проходить мимо Второ-Афонского монастыря и живописного монастырского озера. А ещё я расскажу о местной флоре и фауне. Вы узнаете о горной породе бештаунит и редких видах растений, например, мытнике Вильгельма. И послушаете красивые легенды об этих местах.

В дороге устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться.

Организационные детали