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Треккинг по вершинам Пятигорья

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Пятигорью! Треккинг на Бештау, монастырь и озеро - незабываемые виды и эмоции
Индивидуальная экскурсия по вершинам Пятигорья предлагает уникальную возможность подняться на гору Бештау, высотой 1400 метров. Путешествие проходит по живописным лесным тропам, мимо Второ-Афонского монастыря и озера.

Участники смогут насладиться захватывающими видами Кавказских Минеральных Вод и узнать о местной флоре и фауне. Это незабываемое приключение для любителей природы и активного отдыха
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Восхитительные виды на Кавказские Минеральные Воды
  • 🚶‍♂️ Пеший маршрут по живописным тропам
  • 🏞 Посещение монастыря и озера
  • 📚 Интересные легенды и истории
  • 🌿 Знакомство с уникальной флорой и фауной

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для треккинга - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а природа радует яркими красками. В октябре и апреле также можно наслаждаться маршрутом, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы маршрут может быть сложнее из-за снега, но для опытных туристов это не станет преградой.
Сейчас август — это идеальное время.
Треккинг по вершинам Пятигорья
Треккинг по вершинам Пятигорья
Треккинг по вершинам Пятигорья

Что можно увидеть

  • Гора Бештау
  • Второ-Афонский монастырь
  • Монастырское озеро

Описание экскурсии

Пять сестёр

Гора Бештау — это визитная карточка и, можно сказать, прародительница региона. С тюркского «беш» значит «пять», а «тау» — «гора», вот и получается «пятигорье». Снизу человеку открывается вид всего на несколько возвышенностей, но если забраться на вершину Бештау, то перед вами предстанет всё великолепие Кавказских Минеральных Вод. Так что надевайте удобную обувь: нам предстоит треккинг на высоту 1400 метров над землёй. Если захочется сделать видео на память, я возьму с собой верного дрона для съёмки с воздуха.

Вверх по лесным тропам

Я заберу вас от места жительства, и на машине мы отправимся к подножию горы, откуда начнётся пеший маршрут по лесным горным тропам. По пути нам откроются прекрасные виды на лакколиты Кавказских Минеральных Вод и Большой Кавказский хребет. Мы будем проходить мимо Второ-Афонского монастыря и живописного монастырского озера. А ещё я расскажу о местной флоре и фауне. Вы узнаете о горной породе бештаунит и редких видах растений, например, мытнике Вильгельма. И послушаете красивые легенды об этих местах.
В дороге устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться.

Организационные детали

  • Старт маршрута может быть изменён в зависимости от вашего места жительства: из Пятигорска, Лермонтова или Железноводска
  • Наденьте удобную (походную) обувь и одежду, возьмите воду и еду для пикника. Летом не забудьте головные уборы и солнцезащитные очки.
  • Стоимость услуги видеосъёмки и монтажа — 2000 руб. /1 минута видео. В течение недели пришлю вам готовый материал.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 921 туриста
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Александра
Если вам хочется, чтобы гид:
- был влюблен в Кавказ и его красоты;
- был вежлив и спокоен даже в непредвиденных ситуациях;
- мог поделиться и историческими знаниями, и житейскими историями, и легендами,
читать дальшеуменьшить

и вкусными местечками;
- искренне хотел показать как можно больше и знал, где самые чудесные водопады;
- уверенно водил авто и мог сказать по-осетински «я тебя люблю» с красивейшим произношением)))), тогда обращайтесь к Алексею.
Благодарим и желаем, чтобы на экскурсиях всегда везло с погодой, а в жизни – с людьми!

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