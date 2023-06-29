Участники смогут насладиться захватывающими видами Кавказских Минеральных Вод и узнать о местной флоре и фауне. Это незабываемое приключение для любителей природы и активного отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхитительные виды на Кавказские Минеральные Воды
- 🚶♂️ Пеший маршрут по живописным тропам
- 🏞 Посещение монастыря и озера
- 📚 Интересные легенды и истории
- 🌿 Знакомство с уникальной флорой и фауной
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гора Бештау
- Второ-Афонский монастырь
- Монастырское озеро
Описание экскурсии
Пять сестёр
Гора Бештау — это визитная карточка и, можно сказать, прародительница региона. С тюркского «беш» значит «пять», а «тау» — «гора», вот и получается «пятигорье». Снизу человеку открывается вид всего на несколько возвышенностей, но если забраться на вершину Бештау, то перед вами предстанет всё великолепие Кавказских Минеральных Вод. Так что надевайте удобную обувь: нам предстоит треккинг на высоту 1400 метров над землёй. Если захочется сделать видео на память, я возьму с собой верного дрона для съёмки с воздуха.
Вверх по лесным тропам
Я заберу вас от места жительства, и на машине мы отправимся к подножию горы, откуда начнётся пеший маршрут по лесным горным тропам. По пути нам откроются прекрасные виды на лакколиты Кавказских Минеральных Вод и Большой Кавказский хребет. Мы будем проходить мимо Второ-Афонского монастыря и живописного монастырского озера. А ещё я расскажу о местной флоре и фауне. Вы узнаете о горной породе бештаунит и редких видах растений, например, мытнике Вильгельма. И послушаете красивые легенды об этих местах.
В дороге устроим небольшой привал, чтобы подкрепиться.
Организационные детали
- Старт маршрута может быть изменён в зависимости от вашего места жительства: из Пятигорска, Лермонтова или Железноводска
- Наденьте удобную (походную) обувь и одежду, возьмите воду и еду для пикника. Летом не забудьте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Стоимость услуги видеосъёмки и монтажа — 2000 руб. /1 минута видео. В течение недели пришлю вам готовый материал.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
- был влюблен в Кавказ и его красоты;
- был вежлив и спокоен даже в непредвиденных ситуациях;
- мог поделиться и историческими знаниями, и житейскими историями, и легендами,