Что вас ждет

Даже если вы уже успели побывать практически во всех интересных и привлекательных местах Северного Кавказа, вы наверняка еще ни разу не ездили к водопаду Царская корона. Дело в том, что он относительно недавно стал доступным для посещения, ранее сюда невозможно было добраться из-за отсутствия дороги. По этой причине лишь немногие знают о нем, особенно за пределами Кабардино-Балкарской республики. В настоящее время можно добраться до этого места, но только на внедорожнике.

Водопад Гедмишх — природное чудо недалеко от одного из старейших селений Хабаз. Туристические фирмы, стараясь заманить путешественников, придумали водопаду множество интересных имен: его называют и Царским, и 70 струй, и даже Аватарским из-за сходства с водопадами из известного фильма Д. Кэмерона. Но чаще других встречается все-таки название Царская корона.

Мы увидим невероятное зрелище — с полукруглой скалы высотой около 60 м. срываются тысячи струй чистейшей воды, не похожих одна на другую. Они стекают и каскадами, и потоками, и тоненькими нитями, и разнообразными брызгами, сверкая на солнце, переливаясь и отражая солнце, небо и цвета окрестных альпийских лугов. Довершают восхитительную картину растущие на вершине скалы могучие деревья.

Трудно найти вид более очаровательный и интересный. Жизнь этому изумительному каскаду дает родник кристально чистой воды, бьющий из-под огромного камня в ста метрах выше водопада. Особенно эффектное впечатление водопад производит в солнечный день.

Водопад Царская корона, увековеченный в фильме «Земля Санникова», – красивейший во всем северокавказском регионе.

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