Царская корона: путешествие к водопаду

Даже если вы уже успели побывать во всех интересных и привлекательных местах Северного Кавказа, вы наверняка еще ни разу

Даже если вы уже успели побывать во всех интересных и привлекательных местах Северного Кавказа, вы наверняка еще ни разу не ездили к водопаду Царская корона.

Он относительно недавно стал доступным для посещения, ранее сюда невозможно было добраться из-за отсутствия дороги.
Царская корона: путешествие к водопаду
Царская корона: путешествие к водопаду
Царская корона: путешествие к водопаду
Царская корона: путешествие к водопаду
Царская корона: путешествие к водопаду

Что вас ждет

Даже если вы уже успели побывать практически во всех интересных и привлекательных местах Северного Кавказа, вы наверняка еще ни разу не ездили к водопаду Царская корона. Дело в том, что он относительно недавно стал доступным для посещения, ранее сюда невозможно было добраться из-за отсутствия дороги. По этой причине лишь немногие знают о нем, особенно за пределами Кабардино-Балкарской республики. В настоящее время можно добраться до этого места, но только на внедорожнике.
Водопад Гедмишх — природное чудо недалеко от одного из старейших селений Хабаз. Туристические фирмы, стараясь заманить путешественников, придумали водопаду множество интересных имен: его называют и Царским, и 70 струй, и даже Аватарским из-за сходства с водопадами из известного фильма Д. Кэмерона. Но чаще других встречается все-таки название Царская корона.
Мы увидим невероятное зрелище — с полукруглой скалы высотой около 60 м. срываются тысячи струй чистейшей воды, не похожих одна на другую. Они стекают и каскадами, и потоками, и тоненькими нитями, и разнообразными брызгами, сверкая на солнце, переливаясь и отражая солнце, небо и цвета окрестных альпийских лугов. Довершают восхитительную картину растущие на вершине скалы могучие деревья.
Трудно найти вид более очаровательный и интересный. Жизнь этому изумительному каскаду дает родник кристально чистой воды, бьющий из-под огромного камня в ста метрах выше водопада. Особенно эффектное впечатление водопад производит в солнечный день.
Водопад Царская корона, увековеченный в фильме «Земля Санникова», – красивейший во всем северокавказском регионе.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Памятка для туристов, путешествующих с группами:
  • Время начала экскурсии зависит от расположения вашего отеля.
  • В поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям – свидетельство о рождении
  • Удобные одежда и обувь скрасят ваше путешествие
  • В горах пригодится дополнительная одежда, чтобы утеплиться по сезону, нужен головной убор, закрывающий лицо, солнцезащитные очки и крем
  • Советуем брать с собой дождевики или зонты, так как погода на Кавказе очень изменчива
  • В дальние поездки советуем брать с собой запас еды и питьевой воды, особенно если путешествуете с детьми или не собираетесь посещать кафе и рестораны, а кое-где их просто нет
  • К месту сбора нужно прибыть вовремя!
  • Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
  • За 12 часов до поездки подтвердите бронирование экскурсии по номеру 89283351333
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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