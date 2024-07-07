Хотите увидеть всё и сразу? Тогда нам по пути! За один день мы посетим легендарные Чегемские водопады, Чегемскую теснину и средневековые склепы горного аула Эльтюбю. Подъедем максимально близко к горе Тихтенген и совершим небольшой треккинг к высочайшему в Кабардино-Балкарии водопаду Абай-су. Прикоснёмся к истории горского народа балкарцев и к первозданной природе национального высокогорного заповедника.

от 24 000 ₽ за 1-4 человека или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге к облакам

Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск. По пути вы услышите историю становления и развития этих городов. Проедете мимо гор-лакколитов во главе с Бештау и озера Тамбукан, где добывают лечебную грязь. В ясную погоду как на ладони вам откроется высочайшая гора Европы — Эльбрус. Постепенно равнинный ландшафт сменится горным: здесь начинается дорога, устремляющаяся к Главному Кавказскому хребту.

Чегемские водопады

Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду. Словно струя из горлышка бутылки, он падает с высоты 30 м. Затем горы резко сходятся в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья, высотой до 300 м. Пройдя изгибы теснины, увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями с большой высоты. Зимой они превращаются в массивную голубую ледяную стену. При желании отведаем национальной кухни в кафе, являющимся словно продолжением скалы.

Город мёртвых

Едем выше по ущелью по грунтовой дороге к горному аулу Эльтюбю, более известному как Город мёртвых. Здесь горцы хоронили усопших в наземных склепах, начиная с 11 века. Поговорим о традициях и происхождении балкарцев. Посетим боевую башню князя Балкорукова 18 века: с этим местом связан древний обычай воровства невест на Кавказе.

Заповедные места

На этом этапе останавливаются большинство туристов, но мы едем дальше — в первозданную природу Высокогорного заповедника КБР. Дорога ведёт через хвойно-лиственные леса к снежному великану Тихтенген. Мало на Кавказе столь высоких гор, к подножию которых можно подъехать так близко! При желании совершим часовой трекинг к источнику нарзана. Другой точкой маршрута будет самый высокий однокаскадный водопад Абай-су. В подходящую погоду под ним можно искупаться! Ну а если этого будет мало, бесплатно заедем на термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня.

Организационные детали