Из Кисловодска - к ущельям, перевалам, горным хребтам и водопадам
Хотите увидеть всё и сразу? Тогда нам по пути! За один день мы посетим легендарные Чегемские водопады, Чегемскую теснину и средневековые склепы горного аула Эльтюбю.
Подъедем максимально близко к горе Тихтенген и совершим небольшой треккинг к высочайшему в Кабардино-Балкарии водопаду Абай-су.
Прикоснёмся к истории горского народа балкарцев и к первозданной природе национального высокогорного заповедника.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По дороге к облакам
Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск. По пути вы услышите историю становления и развития этих городов. Проедете мимо гор-лакколитов во главе с Бештау и озера Тамбукан, где добывают лечебную грязь. В ясную погоду как на ладони вам откроется высочайшая гора Европы — Эльбрус. Постепенно равнинный ландшафт сменится горным: здесь начинается дорога, устремляющаяся к Главному Кавказскому хребту.
Чегемские водопады
Едем вдоль горной речки Чегем между скал к Малому Чегемскому водопаду. Словно струя из горлышка бутылки, он падает с высоты 30 м. Затем горы резко сходятся в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья, высотой до 300 м. Пройдя изгибы теснины, увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями с большой высоты. Зимой они превращаются в массивную голубую ледяную стену. При желании отведаем национальной кухни в кафе, являющимся словно продолжением скалы.
Город мёртвых
Едем выше по ущелью по грунтовой дороге к горному аулу Эльтюбю, более известному как Город мёртвых. Здесь горцы хоронили усопших в наземных склепах, начиная с 11 века. Поговорим о традициях и происхождении балкарцев. Посетим боевую башню князя Балкорукова 18 века: с этим местом связан древний обычай воровства невест на Кавказе.
Заповедные места
На этом этапе останавливаются большинство туристов, но мы едем дальше — в первозданную природу Высокогорного заповедника КБР. Дорога ведёт через хвойно-лиственные леса к снежному великану Тихтенген. Мало на Кавказе столь высоких гор, к подножию которых можно подъехать так близко! При желании совершим часовой трекинг к источнику нарзана. Другой точкой маршрута будет самый высокий однокаскадный водопад Абай-су. В подходящую погоду под ним можно искупаться! Ну а если этого будет мало, бесплатно заедем на термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Заберём вас из любой точки Кисловодска и городов КМВ
Дополнительно оплачивается обед в кафе (от 700 руб. /чел.), посещение термальных источников (400 руб. /чел.)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 711 туристов
Салют всем путешественникам! Меня зовут Виктор, мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства я ездил с родителями в горы. Эти пейзажи запали мне в душу навсегда. Вот уже читать дальше
несколько лет я провожу автомобильные экскурсии по Северному Кавказу. Буду рад поделиться с вами интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Вместе со мной экскурсии для вас проводит опытная команда гидов — Владимир, Елена, Артем и Азамат. Наши поездки проходят в простой душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, выбираем оптимальное время их посещения. В горах мы любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем «дикие» смотровые площадки. Мы ценим наших гостей и отдаёмся своему делу на 100%.