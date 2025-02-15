В путешествии вы посетите традиционные селения республики. Познакомитесь с историей и бытом местных народов.
Узнаете о прошлом аула, который был одним из самых населённых и богатых в регионе, а в наши дни оказался практически покинутым. Проедете по перевалу с головокружительными видами. Попробуете целебный нарзан из источника. И оцените горные панорамы с плато Шаджатмаз.
Узнаете о прошлом аула, который был одним из самых населённых и богатых в регионе, а в наши дни оказался практически покинутым. Проедете по перевалу с головокружительными видами. Попробуете целебный нарзан из источника. И оцените горные панорамы с плато Шаджатмаз.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
- Гора Баран. Неподалёку от Кисловодска мы поднимемся на машине на смотровую площадку, с которой вам откроются красивые панорамы окрестностей.
- Кафе с национальной кухней. По пути подкрепимся традиционными блюдами региона.
- Высокогорное село Кичи-Балык. Расположено на высоте 1650 метров. Вы увидите аутентичные сельские дома Карачаево-Черкесии и познакомитесь с местным бытом.
- Перевал «Восьмёрка». Мы проедем по зрелищной дороге, проложенной через ущелья — вас будут сопровождать виды на скалистые утёсы и могучие склоны Кавказских гор. Высота перевала — около 2060 метров. Сверху вам откроется вид на Эльбрус, плато Бермамыт и долину реки Хасаут.
- Почти аул-призрак Схауат (Хасаут). Вы познакомитесь с удивительной историей селения, пережившего на своём веку немало испытаний. Рассмотрите руины старинных построек и узнаете о нынешней жизни аула, где живёт всего несколько человек.
- Нарзаны. Также мы заедем на минеральные источники, где вот уже несколько веков люди пьют целебную воду гор.
- Плато Шаджатмаз. С одной из лучших смотровых площадок на Северном Кавказе вы полюбуетесь панорамой Главного Кавказского хребта и белоснежным Эльбрусом. А на лавочке с надписью «Счастье не за горами — оно в горах» сможете сделать открыточную фотографию.
- Водопад Шаджатмаз. Кроме того, в ущелье реки Хасаут мы остановимся у живописного водопада, расположенного прямо у дороги.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот.
- Дополнительные расходы: питание в кафе.
- По вашему желанию мы можем включить в программу посещение Парка альпак (500 ₽ с человека), Долины Нарзанов (150 ₽ с человека), а также отвезти вас к зиплайну (2500 ₽ с человека) и «небесным качелям» (500 ₽ с человека).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.Задать вопрос
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