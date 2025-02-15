Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В путешествии вы посетите традиционные селения республики. Познакомитесь с историей и бытом местных народов.



Узнаете о прошлом аула, который был одним из самых населённых и богатых в регионе, а в наши дни оказался практически покинутым. Проедете по перевалу с головокружительными видами. Попробуете целебный нарзан из источника. И оцените горные панорамы с плато Шаджатмаз.