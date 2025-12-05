Наш маршрут пройдёт по Ессентукскому лечебному парку и прилегающим к нему улочкам Старого города до величественного здания Грязелечебницы. Мы посетим галереи источников №4 и №17. Обсудим, в чём секрет их популярности сейчас — и непопулярности в начале 20 века. А также вспомним именитых деятелей культуры, которые любили посещать курорт.
Описание экскурсии
- Мы дойдём до щелочной горы, где раскроем знаменитую нумерацию Ессентуков №4 и №17
- Посетим самое старое здание города — галерею источника №17 и попробуем легендарную воду прямо из недр земли.
- Зайдём внутрь уникального здания Механотерапии — единственного в России
- Пройдём в галереи источника №14 и посмотрим, как струится вода сквозь щелочную гору.
- Увидим штольни источников и поговорим о том, как они разрабатывались
- Рассмотрим оригинальное здание Верхних Николаевских ванн и Компанейской гостиницы
- Посетим величественное здание Грязелечебницы, где у вас будет 15 мин. свободного времени
На автомобиле мы проедем по старым улочкам Ессентуков, полюбуемся на оригинальную архитектуру частных дач начала 20 века и завершим экскурсию у современного арт-объекта «Рио-де-Кавказ».
Поговорим:
- о казаках, положивших начало русской цивилизации у реки Ессентук
- первых исследователях, открывших местные источники
- причине, по которой эти источники долгое время они были непопулярны среди российской элиты 20 века
- «плохом» театре города, в котором ставил Станиславский, и первых санаториях, в которых он проводил курортные сезоны в кругу Рахманинова и Шаляпина
и многом другом!
Организационные детали
- Едем на Suzuki Grand Vitara XL-7
- Можно с детьми от 6 лет
- Длина пешего маршрута 2,5 км
- При желании можем зайти в местное кафе на обед
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1619 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные туры по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Marina
5 дек 2025
Экскурсия нам понравилась. Виктор интересный рассказчик. Узнали много нового про Ессентуки, Кисловодск и регион КМВ. Выезжали после обеда, поэтому Виктор специально перестроил маршрут, чтобы мы успели попасть в зал механотерапии. Экскурсия достаточно динамичная, наполненная интересными моментами, скучно точно не будет!
