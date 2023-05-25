Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кисловодске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
30 авг в 09:30
2 сен в 09:30
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
На машине
7 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
На машине
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    25 мая 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
  • А
    Анна
    29 марта 2023
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Провели отличный день в компании Ирины, начали с экскурсии по Кисловодску, были на Медовых водопадах, съездили в Ессентуки, осмотрели все
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    основные достопримечательности, у Ирины много дополнительного материала: фотографий мест, дореволюционных афиш, картин, объявлений, портретов, карикатур. Рассказывает Ирина спокойно и интересно, по её совету попробовали кофе с гранатовым соком, это очень вкусно. Нам понравилось!

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2022
    Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
    Ирина оказалась очень интересным и ответственным человеком. Показала основные достопримечательности, познакомила с историей региона - все это было в сопровождении интересного рассказа и демонстрацией фотографий того времени. После экскурсии отвезла в домашнюю винодельню с не менее ответственными хозяевами, любящих своё дело.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
  2. Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
  3. Последний день Лермонтова
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Медовые водопады
  6. Гижгит
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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