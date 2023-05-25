8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне
30 авг в 09:30
2 сен в 09:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги (из Кисловодска)
Открыть для себя одну из самых живописных областей Северной Осетии
1 сен в 06:00
2 сен в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр25 мая 2023Спасибо за экскурсию! Много интересной информации, которая подается продуманно и профессионально. Продемонстрированы исторические фото, можно сравнить как было и как стало. Комфортабельный микроавтобус с водителем. Олег спасибо Вам за наше сопровождение.
- ААнна29 марта 2023Провели отличный день в компании Ирины, начали с экскурсии по Кисловодску, были на Медовых водопадах, съездили в Ессентуки, осмотрели все
- ТТатьяна22 июля 2022Ирина оказалась очень интересным и ответственным человеком. Показала основные достопримечательности, познакомила с историей региона - все это было в сопровождении интересного рассказа и демонстрацией фотографий того времени. После экскурсии отвезла в домашнюю винодельню с не менее ответственными хозяевами, любящих своё дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Нескучные экскурсии»
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