Уллу-Тау - место силы Кавказа

Уллу-Тау или Мать-гора издревле известна своей необычайной энергетикой и красивейшей природой

Уллу-Тау или Мать-гора издревле известна своей необычайной энергетикой и красивейшей природой.

Легенда народов Кабардино-Балкарии гласит, что Уллу-Тау — место рождения человечества.

С этим они связывают особую атмосферу и величие горы.

Если Эльбрус нарекают отцом, то Уллу-Тау — матерью.
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау - место силы Кавказа
Уллу-Тау - место силы Кавказа

Что вы увидите 🤩

  • Уллу-Тау
  • Ущелье Адыр-Су

Что вас ожидает:

  • Мы отправляемся к Баксанской долине, чтобы попасть в ущелье Адыр-Су. Ущелье отделено 200-метровой скальной ступенью. Машины попадают в ущелье с помощью подъемника-фуникулера, а люди — по ступенькам металлической лестницы. По всей длине ущелья протекает река Адыр-Су, приток Баксана.
  • Поднявшись, мы отправляемся в небольшой пеший поход до горы Уллу-Тау. Помимо горы Вы будете впечатлены и ущельями, через которые к ней тянется путь. В них — прекрасные горные реки, водопады, а чуть выше — озёра небывалой красоты.
Люди, посетившие Уллу-Тау, не должны упустить возможности попросить осуществления своих мечтаний. На пути к вершине расположены женский и мужской камни желаний, где Вы сможете загадать самое заветное желание!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (погода в горах непредсказуема), термос с чаем, воду и паспорт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Групповой билет до 6 человек
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, еда)
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 07:00

Артем З.
Артем З.
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