Что вас ожидает:
- Мы отправляемся к Баксанской долине, чтобы попасть в ущелье Адыр-Су. Ущелье отделено 200-метровой скальной ступенью. Машины попадают в ущелье с помощью подъемника-фуникулера, а люди — по ступенькам металлической лестницы. По всей длине ущелья протекает река Адыр-Су, приток Баксана.
- Поднявшись, мы отправляемся в небольшой пеший поход до горы Уллу-Тау. Помимо горы Вы будете впечатлены и ущельями, через которые к ней тянется путь. В них — прекрасные горные реки, водопады, а чуть выше — озёра небывалой красоты.
Люди, посетившие Уллу-Тау, не должны упустить возможности попросить осуществления своих мечтаний. На пути к вершине расположены женский и мужской камни желаний, где Вы сможете загадать самое заветное желание!
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Обязательно возьмите с собой тёплую одежду (погода в горах непредсказуема), термос с чаем, воду и паспорт.