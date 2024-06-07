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13.30, это слишком долго и утомительно. Эльбрус не увидели, как раз перед нашим приездом все затянуло облаками, ни на одном из уровней ничего не было видно. Из плюсов - хорошие кафе со вкусной едой. Особенно понравился МаЯк на поляне нарзанов. От поездки осталось разочарование. Надо брать индивидуальный тур, чтобы никого не ждать, лучше доплатить и получить положительные впечатления и удовольствие.