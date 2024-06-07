Ущелье Адыр-Су – экскурсии в Кисловодске

Найдено 13 экскурсий в категории «Ущелье Адыр-Су» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
101 отзыв
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700 за человека
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
15 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000 за человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
65005 200 за человека
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 750 за человека
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
415 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 000 за человека
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 07:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
75 отзывов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706 за человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
На Эльбрус - к месту силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
    читать дальше

    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
    Огромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальность и забота о каждом
    читать дальше

    путешественнике! Хотелось отметить комфортное и безопасное вождение, подробные рассказы, легкость в общении) также Дмитрий не просто довозит до точки, но и сопровождает в течение всего пешего маршрута. Обязательно вернёмся снова, спасибо!

    Огромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальностьОгромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальность
  • В
    Владислав
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Всё понравилось, гид-водитель Артемий отлично провёл экскурсию, на любой вопрос отвечал развернуто, с ним было интересно. Все моменты в плане
    читать дальше

    безопасного посещения Эльбруса были разъяснены. В плане одежды нам понадобились плюшевые кофты, штаны, очки, кепки и непромокаемая обувь для ходьбы по снегу. По мимо Эльбруса, конечно же, очень понравилось озеро Гижгит.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места которые проезжаем, истории интересные,
    читать дальше

    подача гида непринужденная, виды дух захватывает. Это было незабываемое путешествие в прекрасной компании с кучей впечатлений. Обратно тоже привезли к отелю)

    Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про местаПутешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про местаПутешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
    читать дальше

    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • д
    дарья
    3 июня 2024
    Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
    Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)
  • В
    Виктория
    31 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
    Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. УзналиЭкскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали
  • A
    Anapka5
    28 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
    Шикарный Чегет, довёл до слез радости, а Эльбрус в связи с погодными условиями был в дымке, но тоже классно!!!
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Организация не понравилась. Очень долго всех собирали, возвращались, меняли машину. Из дома выехали в 6.30, к Эльбрусу приехали только в
    читать дальше

    13.30, это слишком долго и утомительно. Эльбрус не увидели, как раз перед нашим приездом все затянуло облаками, ни на одном из уровней ничего не было видно. Из плюсов - хорошие кафе со вкусной едой. Особенно понравился МаЯк на поляне нарзанов. От поездки осталось разочарование. Надо брать индивидуальный тур, чтобы никого не ждать, лучше доплатить и получить положительные впечатления и удовольствие.

  • К
    Кирилл
    24 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
    добрый день! прекрасная экскурсия, потрясающие виды! но основа любой экскурсии-это гид. в нашем случае это был Герман. молодой парень с
    читать дальше

    прекрасно поставленной речью и влюбляющий в горы буквально с того момента, как мы выехали из Кисловодска. очень интересно рассказывал о культуре и обычиях. вобщем-Герман, если читаешь, то отдельное тебе спасибо от нас, Кирилл и Ольга, Эльбрус 23.05. пасхалка - ложка в айране) обязательно вернёмся, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ущелье Адыр-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
  3. Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
  4. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
  5. Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Ущелье Адыр-Су" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 000 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Ущелье Адыр-Су», 1037 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам