1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Экскурсия «Эльбрус и Гижгит» - Вдохновляющие панорамы Кавказа из Кисловодска
Восхитительные виды Эльбруса и озера Гижгит ждут вас в путешествии, полном горных пейзажей и культурных открытий
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 46253 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: экскурсия из Кисловодска
Восхождение на канатной дороге, загадки озера Гижгит и величие Поляны нарзанов - все это в одной поездке
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:15
Завтра в 06:15
50004 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
65005 200₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 07:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
На Эльбрус - к месту силы
Полюбоваться кавказским Байкалом, погулять по городу-призраку и загадать желание в горах
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
- ЕЕвгения6 июня 2024Огромная благодарность Дмитрию за такую потрясающую экскурсию! Интересный маршрут, сумасшедшая красота природы, комфорт в пути, пунктуальность и забота о каждом
- ВВладислав6 июня 2024Всё понравилось, гид-водитель Артемий отлично провёл экскурсию, на любой вопрос отвечал развернуто, с ним было интересно. Все моменты в плане
- ИИрина5 июня 2024Путешествие супер! Организация на высшем уровне! Гид Абрек забрал из отеля, по дороге рассказывал про места которые проезжаем, истории интересные,
- ТТатьяна5 июня 2024Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
- ддарья3 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)
- ВВиктория31 мая 2024Экскурсия на Эльбрус очень понравилась, посетили все заявленные в программе локации. Гид Артур приятный собеседник. Узнали много нового и увидели потрясающе красивые места. С погодой нам повезло, открылись все красоты великолепного Эльбруса! Спасибо!
- AAnapka528 мая 2024Шикарный Чегет, довёл до слез радости, а Эльбрус в связи с погодными условиями был в дымке, но тоже классно!!!
- ММарина26 мая 2024Организация не понравилась. Очень долго всех собирали, возвращались, меняли машину. Из дома выехали в 6.30, к Эльбрусу приехали только в
- ККирилл24 мая 2024добрый день! прекрасная экскурсия, потрясающие виды! но основа любой экскурсии-это гид. в нашем случае это был Герман. молодой парень с
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Ущелье Адыр-Су»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
- Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
- Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Кисловодска
- Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
- Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Кисловодска в мини-группе
- Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Ущелье Адыр-Су" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 000 до 21 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Кисловодске на 2024 год по теме «Ущелье Адыр-Су», 1037 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август