Уллу-Тау – экскурсии в Кисловодске

Найдено 6 экскурсий в категории «Уллу-Тау» в Кисловодске, цены от 3 706 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
65005 200 за человека
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
«🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау»
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 750 за человека
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
«После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора»»
Сегодня в 07:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
75 отзывов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706 за человека
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Мини-группа
10 часов
16 отзывов
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Начало: По договоренности
«Поднявшись, мы отправляемся в небольшой пеший поход до горы Уллу-Тау»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    дарья
    3 июня 2024
    Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
    Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Организация не понравилась. Очень долго всех собирали, возвращались, меняли машину. Из дома выехали в 6.30, к Эльбрусу приехали только в
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    13.30, это слишком долго и утомительно. Эльбрус не увидели, как раз перед нашим приездом все затянуло облаками, ни на одном из уровней ничего не было видно. Из плюсов - хорошие кафе со вкусной едой. Особенно понравился МаЯк на поляне нарзанов. От поездки осталось разочарование. Надо брать индивидуальный тур, чтобы никого не ждать, лучше доплатить и получить положительные впечатления и удовольствие.

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Благодарю нашего гида Алексея. Внимательный, эрудированный. Безопасное вождение. Поездка была запоминающейся.
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Всё понравилось.
  • Л
    Лариса
    5 мая 2024
    Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
    К сожалению до места назначения мы не доехали, так как был сломан подъёмник. Но гид Олег прокатил нас по другим
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    достопримечательностям Кабардино Балкарии. Отличный парень и надёжный водитель! Обязательно запланируем поездку и посетим Уллу-Тау. Надеемся поездку осуществить в ближайшее время, в качестве гида будем рады видеть Олега.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
    Нашли ребят случайно, они жемчужина так как возят в не сильно популярное место. Стартовали мы в 7 утра, забрали прямо
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    от гостиницы. Водитель-гид Камиль провел экскурсу в историю, отработал первую часть экскурсии на 10 баллов было интересно и познавательно. Первая остановка была в домашнем кафе, где нас очень вкусно накормили и напоили чаем из горных трав. Далее следовали без остановок к горе УЛУТАУ. Место огромной силы и таинств на Кавказе. Первое ваше испытание будет 310 ступеней вверх. Машину поднимают на подъемнике. Поднялись и далее 16 км Камиль нас вез и рассказывал какие природные события происходили тут (река камней, Альп лагерь, чудеса). Он проинструктировал нас что мы увидим, показал лучшие ракурсы для съемки. Далее привел к самой горе Матери и дал время остаться наедине для загадывания желаний. По дороге найдите обязательно красный камень и оставьте там. Камиль был максимально тактичен, провел нас назад к машине, устроил перекус прямо в горах! Отдельно спасибо за чай и вкусную еду). Дорога обратно была так же комфортна и быстра. По приезду в Кисловодск ответил на наши вопросы, дал рекомендации куда дальше можно еще съездить! В следующий раз только с ним в другом направлении! Бронируйте и не останетесь равнодушными 100%!!

  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
    Поездка прошла замечательно, по пути гид Магомед рассказал много интересного о местах, которые проезжали. Истории увлекательные, с юмором. Повезло с погодой и компанией. Сама гора Уллу-Тау и окрестности оставили сильное впечатление, уникальное место.
  • Н
    Наталья
    21 октября 2023
    Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
    Поездка не была запланированной. Но, приняв во внимание многочисленные отзывы и советы, я всё же решила посетить это загадочное место. Легендарная
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    Уллу-тау считается главным местом силы на Кавказе, волшебной точкой исцеления и местом, где сбываются самые заветные желания. Место действительно необыкновенное, а Уллу-тау красива, величественна и строга. Эту поездку по праву вношу в список самых незабываемых и будоражащих путешествий своей жизни!

  • О
    Ольга
    17 октября 2023
    Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
    Поездка прекрасная! Гид Дмитрий провел все замечательно!
  • Е
    Екатерина
    16 октября 2023
    По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
    Дмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-Тау - место удивительно неописуемой красоты и силы 🏔️ Советую всем посетить данную экскурсию именно с Дмитрием)
    Дмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-ТауДмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-ТауДмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-ТауДмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-ТауДмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-Тау

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Уллу-Тау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
  2. Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
  3. По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
  4. Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
  5. Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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