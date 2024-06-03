1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Живописная дорога выведет нас через ущелье Адыр-Су, и перед вами предстанет вид на реку, разлившуюся по долине, скалы и величественную Уллу-Тау»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
14 июня в 06:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе
Отправиться из Кисловодска к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
65005 200₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
13 часов
По маршрутам альпинистов: поездка к ущелью Адыр-Су и горе Уллу-Тау в мини-группе
Увидеть неизвестные места Приэльбрусья и пройти живописными тропами к альплагерям
Начало: По месту вашего проживания в Кисловодске
«🗻 Поднявшись с отметки 1525 м на высоту 1580 м, мы перейдём на правый берег Адыр-Су и продолжим путь в сторону хребта Уллу-Тау»
14 июня в 06:00
16 июня в 06:00
50004 750₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
«После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора»»
Сегодня в 07:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
«Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа | Тур к горе желаний
Начало: По договоренности
«Поднявшись, мы отправляемся в небольшой пеший поход до горы Уллу-Тау»
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ддарья3 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, отдельное спасибо нашему гиду Камилю. Было интересно) Внимательно отношение) Только положительные эмоции.)
- ММарина26 мая 2024Организация не понравилась. Очень долго всех собирали, возвращались, меняли машину. Из дома выехали в 6.30, к Эльбрусу приехали только в
- ССветлана20 мая 2024Благодарю нашего гида Алексея. Внимательный, эрудированный. Безопасное вождение. Поездка была запоминающейся.
- ААлександр14 мая 2024Всё понравилось.
- ЛЛариса5 мая 2024К сожалению до места назначения мы не доехали, так как был сломан подъёмник. Но гид Олег прокатил нас по другим
- ННаталья2 мая 2024Нашли ребят случайно, они жемчужина так как возят в не сильно популярное место. Стартовали мы в 7 утра, забрали прямо
- ЕЕлена22 октября 2023Поездка прошла замечательно, по пути гид Магомед рассказал много интересного о местах, которые проезжали. Истории увлекательные, с юмором. Повезло с погодой и компанией. Сама гора Уллу-Тау и окрестности оставили сильное впечатление, уникальное место.
- ННаталья21 октября 2023Поездка не была запланированной. Но, приняв во внимание многочисленные отзывы и советы, я всё же решила посетить это загадочное место. Легендарная
- ООльга17 октября 2023Поездка прекрасная! Гид Дмитрий провел все замечательно!
- ЕЕкатерина16 октября 2023Дмитрий очень приятный собеседник, внимательный водитель и отличный фотограф - поездка прошла на одном дыхании)) Уллу-Тау - место удивительно неописуемой красоты и силы 🏔️ Советую всем посетить данную экскурсию именно с Дмитрием)
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Уллу-Тау»
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