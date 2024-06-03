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от гостиницы. Водитель-гид Камиль провел экскурсу в историю, отработал первую часть экскурсии на 10 баллов было интересно и познавательно. Первая остановка была в домашнем кафе, где нас очень вкусно накормили и напоили чаем из горных трав. Далее следовали без остановок к горе УЛУТАУ. Место огромной силы и таинств на Кавказе. Первое ваше испытание будет 310 ступеней вверх. Машину поднимают на подъемнике. Поднялись и далее 16 км Камиль нас вез и рассказывал какие природные события происходили тут (река камней, Альп лагерь, чудеса). Он проинструктировал нас что мы увидим, показал лучшие ракурсы для съемки. Далее привел к самой горе Матери и дал время остаться наедине для загадывания желаний. По дороге найдите обязательно красный камень и оставьте там. Камиль был максимально тактичен, провел нас назад к машине, устроил перекус прямо в горах! Отдельно спасибо за чай и вкусную еду). Дорога обратно была так же комфортна и быстра. По приезду в Кисловодск ответил на наши вопросы, дал рекомендации куда дальше можно еще съездить! В следующий раз только с ним в другом направлении! Бронируйте и не останетесь равнодушными 100%!!