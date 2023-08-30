Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
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Ответы на вопросы
В сокровищнице Северного Кавказа Верхняя Балкария — одна из его самых ярких драгоценностей.
Вы соберете целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире и покатаетесь на качелях над пропастью.
А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснетесь к средневековой истории балкарского народа.
Ближайшие даты:
29 сен
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
5 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Черекская теснина и Язык дракона
Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезем вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с ее подножия взглянете на окрестные аулы.
Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалеку находится система укреплений 10-11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Качели над пропастью и Голубые озёра
Пока нам готовят вкусный обед, есть время покататься на качелях с незабываемым видом на долину. А затем мы доберемся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет! После отдыха у водоемов по желанию группы можно будет также заехать на термальные источники.
Организационные детали
Формат путешествия
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
Посещение термальных источников
Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего участника
ежедневно в 08:00 и 08:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1884 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хочешь отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём тебя! До встречи!
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Отзывы и рейтинг
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Людмила
30 авг 2023
За два года поездок в КМВ это наш - третий и, искренне надеюсь, последний промах на "экскурсиях". Все три раза были заказаны через трипстер и все три раза - это разные люди/организаторы (которых вы по сути не видите, т. к. каждый раз к вам приезжает (связывается-перезванивает) кто-то другой. Заходя на трипстер я в первую очередь ищу экскурсии, а не просто "такси", поэтому читаю описание маршрута и то, куда/зачем мы едем. Несколько раз уточнив "точно ли гид рассказывает?" и получив УТВердительный ответ, мы пораньше легли спать и утром выехали на экскурсию. Благо "гид" жил совсем рядом и забрал нас уже в 7… (хотя в описании начало стояло на 8), ну, что ж - мы встали к семи и без опоздания были у машины (привет УАЗПатриот, который в этот день подводил всю нашу сборную группу и чах на каждом подъеме). Удивление номер 1: мы едем на романтическую прогулку / шуточка от "гида". Удивление номер 2: до 10ч50м мы собираем по другим ГОРОДАМ народ в эту сборную группу - одну пару забираем в Пятигорске, вторую - у поворота на Нальчик. И в 10.50 наконец-то едем смотреть что-то. Дальше перлы от водителя,"гидом" даже в кавычках я его называть больше не буду:"Тут я не знаю, что это, придумайте сами","Они (т. е. организаторы - Михаил и Елена) пишут красиво, чтобы продать, а мы (т. е. водители, а не гиды на секунду) отвозим, куда можем доехать","У водопадов два названия всего (спрашивает наши варианты, мы не угадываем) - Девичьи слезы и Девичьи косы. Вам какое больше нравится? Вот тогда мы к нему приехали. А второй будет другой тогда","Я тут фамилию перепутал, но потом решил, что историю, расскажу, как он развелся с женой и сменил фамилию!"… Уважаемые посетители сайта, читающие мой отзыв: НЕ ведитесь на красивое описание экскурсий-поездок или чего бы ни было в Кмв - нет тут экскурсоводов, кроме как на больших автобусах или при музеях. Ну, не встретили мы ни разу их среди организаторов на Трипстере (при том, что гостили по полтора месяца в регионе). Вы за эти деньги, что указаны - получаете машину (не всегда исправную) и водителя. ВСЕ! Красоты края - не заслуга их, но одну звезду ставлю именно за это. Смотреть безусловно есть на что! Хотите знать, куда-как-мимо чего едете - гугл в помощь. Мы на "экскурсию" съездили именно так! И еще - опять же уважаемые посетители - пишите честные отзывы, а не восторженные сантименты в пользу гор и шуточек - и да, я написала в службу поддержки Трипстера, так как потраченного на такси времени/денег мне жаль. Предоплату вернули!
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