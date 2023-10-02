Вы соберёте целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире.
А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснётесь к средневековой истории балкарского народа.
Описание экскурсии
Черекская теснина и Язык дракона
Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
- Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
- Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
- Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалёку находится система укреплений 10–11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра
После обеда мы доберёмся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет!
После экскурсии посетим термальные источники Аушигер и отдохнём в горячей минеральной воде. Также остановимся у живописного замка Шато Эркен — романтичного дворца на острове, окружённого озером и панорамами Кавказских гор.
Организационные детали
Формат путешествия
- Время выезда зависит от состава группы
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Посещение термальных источников
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 08:00 и 08:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы ездили с Евгением, очень хороший гид, информации было много и она была интересной.
С гидом, сопровождавшим группу, проведена беседа. Все замечания учтены, гид будет повышать свой