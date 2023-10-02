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разные люди/организаторы (которых вы по сути не видите, т. к. каждый раз к вам приезжает (связывается-перезванивает) кто-то другой. Заходя на трипстер я в первую очередь ищу экскурсии, а не просто "такси", поэтому читаю описание маршрута и то, куда/зачем мы едем. Несколько раз уточнив "точно ли гид рассказывает?" и получив УТВердительный ответ, мы пораньше легли спать и утром выехали на экскурсию. Благо "гид" жил совсем рядом и забрал нас уже в 7… (хотя в описании начало стояло на 8), ну, что ж - мы встали к семи и без опоздания были у машины (привет УАЗПатриот, который в этот день подводил всю нашу сборную группу и чах на каждом подъеме). Удивление номер 1: мы едем на романтическую прогулку / шуточка от "гида". Удивление номер 2: до 10ч50м мы собираем по другим ГОРОДАМ народ в эту сборную группу - одну пару забираем в Пятигорске, вторую - у поворота на Нальчик. И в 10.50 наконец-то едем смотреть что-то. Дальше перлы от водителя,"гидом" даже в кавычках я его называть больше не буду:"Тут я не знаю, что это, придумайте сами","Они (т. е. организаторы - Михаил и Елена) пишут красиво, чтобы продать, а мы (т. е. водители, а не гиды на секунду) отвозим, куда можем доехать","У водопадов два названия всего (спрашивает наши варианты, мы не угадываем) - Девичьи слезы и Девичьи косы. Вам какое больше нравится? Вот тогда мы к нему приехали. А второй будет другой тогда","Я тут фамилию перепутал, но потом решил, что историю, расскажу, как он развелся с женой и сменил фамилию!"… Уважаемые посетители сайта, читающие мой отзыв: НЕ ведитесь на красивое описание экскурсий-поездок или чего бы ни было в Кмв - нет тут экскурсоводов, кроме как на больших автобусах или при музеях. Ну, не встретили мы ни разу их среди организаторов на Трипстере (при том, что гостили по полтора месяца в регионе). Вы за эти деньги, что указаны - получаете машину (не всегда исправную) и водителя. ВСЕ! Красоты края - не заслуга их, но одну звезду ставлю именно за это. Смотреть безусловно есть на что! Хотите знать, куда-как-мимо чего едете - гугл в помощь. Мы на "экскурсию" съездили именно так! И еще - опять же уважаемые посетители - пишите честные отзывы, а не восторженные сантименты в пользу гор и шуточек - и да, я написала в службу поддержки Трипстера, так как потраченного на такси времени/денег мне жаль. Предоплату вернули!