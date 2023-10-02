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Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска

Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
В сокровищнице Северного Кавказа Верхняя Балкария — одна из его ярких драгоценностей.

Вы соберёте целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире.

А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснётесь к средневековой истории балкарского народа.
3
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска

Описание экскурсии

Черекская теснина и Язык дракона

Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Башни и древние поселения

  • Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
  • Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
  • Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалёку находится система укреплений 10–11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озёра

После обеда мы доберёмся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет!

После экскурсии посетим термальные источники Аушигер и отдохнём в горячей минеральной воде. Также остановимся у живописного замка Шато Эркен — романтичного дворца на острове, окружённого озером и панорамами Кавказских гор.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда зависит от состава группы
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Посещение термальных источников
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате

ежедневно в 08:00 и 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Ольга
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно размять ноги, полюбоваться на красивейшие горы и пофотогоафировать.
Мы ездили с Евгением, очень хороший гид, информации было много и она была интересной.
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
Очень красивый тур, все локации нам понравились. Здорово, что были небольшие пешие участки пути, где можно
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Людмила
За два года поездок в КМВ это наш - третий и, искренне надеюсь, последний промах на "экскурсиях". Все три раза были заказаны через трипстер и все три раза - это
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разные люди/организаторы (которых вы по сути не видите, т. к. каждый раз к вам приезжает (связывается-перезванивает) кто-то другой. Заходя на трипстер я в первую очередь ищу экскурсии, а не просто "такси", поэтому читаю описание маршрута и то, куда/зачем мы едем. Несколько раз уточнив "точно ли гид рассказывает?" и получив УТВердительный ответ, мы пораньше легли спать и утром выехали на экскурсию. Благо "гид" жил совсем рядом и забрал нас уже в 7… (хотя в описании начало стояло на 8), ну, что ж - мы встали к семи и без опоздания были у машины (привет УАЗПатриот, который в этот день подводил всю нашу сборную группу и чах на каждом подъеме). Удивление номер 1: мы едем на романтическую прогулку / шуточка от "гида". Удивление номер 2: до 10ч50м мы собираем по другим ГОРОДАМ народ в эту сборную группу - одну пару забираем в Пятигорске, вторую - у поворота на Нальчик. И в 10.50 наконец-то едем смотреть что-то. Дальше перлы от водителя,"гидом" даже в кавычках я его называть больше не буду:"Тут я не знаю, что это, придумайте сами","Они (т. е. организаторы - Михаил и Елена) пишут красиво, чтобы продать, а мы (т. е. водители, а не гиды на секунду) отвозим, куда можем доехать","У водопадов два названия всего (спрашивает наши варианты, мы не угадываем) - Девичьи слезы и Девичьи косы. Вам какое больше нравится? Вот тогда мы к нему приехали. А второй будет другой тогда","Я тут фамилию перепутал, но потом решил, что историю, расскажу, как он развелся с женой и сменил фамилию!"… Уважаемые посетители сайта, читающие мой отзыв: НЕ ведитесь на красивое описание экскурсий-поездок или чего бы ни было в Кмв - нет тут экскурсоводов, кроме как на больших автобусах или при музеях. Ну, не встретили мы ни разу их среди организаторов на Трипстере (при том, что гостили по полтора месяца в регионе). Вы за эти деньги, что указаны - получаете машину (не всегда исправную) и водителя. ВСЕ! Красоты края - не заслуга их, но одну звезду ставлю именно за это. Смотреть безусловно есть на что! Хотите знать, куда-как-мимо чего едете - гугл в помощь. Мы на "экскурсию" съездили именно так! И еще - опять же уважаемые посетители - пишите честные отзывы, а не восторженные сантименты в пользу гор и шуточек - и да, я написала в службу поддержки Трипстера, так как потраченного на такси времени/денег мне жаль. Предоплату вернули!

Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания.
С гидом, сопровождавшим группу, проведена беседа. Все замечания учтены, гид будет повышать свой
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уровень знаний. Сотрудничество с ним временно прекращено. Ранее нареканий на его работу не поступало.

Обязательно учтём Ваши пожелания и улучшим информационную составляющую тура, чтобы рассказов было больше!

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