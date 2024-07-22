4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
79 900₽ за всё до 4 чел.
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
25 авг в 10:00
22 сен в 10:00
от 105 000₽ за человека
3 дня 18 часов
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМ
Расписание: По четвергам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
5 авг в 13:45
12 авг в 13:45
38 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий22 июля 2024Организатор достаточно оперативно отвечал на вопросы, оперативно организовал трансфер, отель, гид порядочный человек со знанием своего дела.
- ИИрина17 июля 2024Принимающая сторона всю программу нашего тура "Курортный роман" выполнила в полном объёме. В поездке удалось хорошо отдохнуть от городского шума
- ТТатьяна7 июня 2024Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
- ААндрей3 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняВсё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
- ЛЛариса1 мая 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
- ГГлеб15 апреля 2023Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняНужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
- ВВладимир14 июня 2022Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Домбай»
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