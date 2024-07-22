Туры в Домбай из Кисловодска

Найдено 4 тура в категории «Домбай» в Кисловодске, цены от 30 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
На машине
2 отзыва
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
79 900 за всё до 4 чел.
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Пешая
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
25 авг в 10:00
22 сен в 10:00
от 105 000 за человека
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
На автобусе
19 отзывов
3 дня 18 часов
Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
Начало: Аэропорт или место вашего пребывания по городам КМ
Расписание: По четвергам в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за человека
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
На автобусе
5 дней
Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
Начало: Кисловодск, бул. Курортный, 8
Расписание: Понедельник в 13:45
5 авг в 13:45
12 авг в 13:45
38 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    22 июля 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Организатор достаточно оперативно отвечал на вопросы, оперативно организовал трансфер, отель, гид порядочный человек со знанием своего дела.
    Организатор достаточно оперативно отвечал на вопросы, оперативно организовал трансфер, отель, гид порядочный человек со знанием своего дела
  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Принимающая сторона всю программу нашего тура "Курортный роман" выполнила в полном объёме. В поездке удалось хорошо отдохнуть от городского шума
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    и видов мегаполиса. Каждый день мы наблюдали красивые пейзажи гор, рек, полей, садов. Везде пасутся животные - коровы, лошади, овцы. Смотришь на всё это и глаз отдыхает… Ощущаешь полное единение с природой. Группа была небольшая и мобильная -10 человек (45-50+), передвигались на комфортном автобусе. Гидом группы был Эдуард. Очень понравилось, что наш гид позволял нам самим задавать удобный для нас темп ходьбы, не подгонял нас, не навязывал своего темпа, давал нам достаточное количество свободного времени на осмотр достопримечательностей или приобретение сувениров. Это очень редкое качество для гида. Мы все были за это ему благодарны. Эдик рассказывал нам много интересного о регионе и его истории, всегда отвечал на наши многочисленные вопросы. Нам всё понравилось.

    Принимающая сторона всю программу нашего тура &quot;Курортный роман&quot; выполнила в полном объёме. В поездке удалось хорошо
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
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    для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор». Тур пришелся на конец мая - начало июня. Очень повезло с погодой. Чистейший горный воздух, умеренный континентальный климат. Формат тура идеальный. Организация на высоте. Виктор, огромное спасибо Вам за столь насыщенный, продуманный и гибкий маршрут! За Ваши рассказы и истории, за легенды, за любовь к своему краю, за это невероятное путешествие! За каждый день, проведеный в единении с природой, завораживающей своей красотой. Это сказочный край. Невероятные пейзажи, красивейшие дороги, величественный Эльбрус, заснеженные горные вершины, живописные ущелья, удивительное урочище Джилы-Су, мощные, красивейшие водопады, завораживающий Домбай, горные реки, старинные улицы Кисловодска, крупнейший парк Европы, многочисленные источники с целебной водой, всего не перечислить. Здесь важны не только конечные точки маршрутов, но и каждый километр пути. Это надо обязательно увидеть и влюбиться, а затем вернуться и не раз. Мы очень удачно продлили путешествие на один день, что позволило в середине тура передохнуть, насладиться впечатлениями, уделить время прогулке по городу и с новыми силами отправиться на очередное знакомств о со сказочным краем. Путешествовали на комфортном автомобиле, Виктор встречал и провожал нас в аэропорту. Проживали в небольшом комфортном домике, все продумано до мелочей, все необходимое в наличии, бытовая техника, посуда, TV, санузел и прочее, уютная терраса и т. п. Помимо экскурсий, благодаря Виктору, попробовали блюда истиной национальной кухни. Это лучший тур для первой встречи с Северным Кавказом. Очень комфортный. Виктор, огромное спасибо Вам и Азамату за незабываемое путешествию!

  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

  • А
    Андрей
    3 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Всё очень понравилось спасибо организаторам тура! Только положительные впечатления.
  • Л
    Лариса
    1 мая 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка подарила массу положительных впечатлений! Гид Илья интересно рассказывал обо всех местах где мы побывали за время тура. Путешествовать было комфортно. Все организовано отлично. Ну а красоту мест где мы побывали тяжело описать словами
  • Г
    Глеб
    15 апреля 2023
    Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Нужно было сделать заявку в кухню погоды, чтобы на эти дни там не дрыхли наверху, а обеспечили побольше солнышка. Но с Эльбрусом здорово повезло!!!
  • В
    Владимир
    14 июня 2022
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
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    Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Домбай»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  3. Все курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
  4. Это Кавказ: путешествие по городам КМВ
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Медовые водопады
  4. Нарзанная галерея
  5. Чегемское ущелье
  6. Приэльбрусье
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Кисловодский парк
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Домбай" можно забронировать 4 тура от 30 000 до 105 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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