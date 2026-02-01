Описание тура
Отдохните от городской суеты и позвольте себе тотальную перезагрузку с нашим фантастическим 7-дневным фитнес-туром в Приэльбрусье! Наш тур предоставит вам возможность окунуться в мир спорта, приключений и экстрима, чтобы вы смогли полностью насладиться всем тем, что предлагает природа Приэльбрусья.
Наши ежедневные спортивные тренировки помогут вам улучшить физическую форму, повысить выносливость и укрепить мышцы. Опытные инструкторы будут руководить вами на протяжении всего тура, помогая достичь ваших целей и максимизировать результаты.
Вы отправитесь в увлекательные экскурсии, включающие трекинги в горы, где вы сможете насладиться великолепными пейзажами и ощутить силу природы. Походы к водопадам и озерам окружат вас умиротворением и красотой.
Величавый Эльбрус встретит нашу команду во всем своем великолепии.
А для настоящих любителей приключений мы предлагаем экстремальный полет на параплане и зиплайне, где ваши эмоции и адреналин будет зашкаливать и бить ключом. Ощутите свободу и бесконечные возможности, паря в воздухе на высоте птичьего полета.
Но не только активные занятия будут вас ожидать. Вы сможете насладиться расслабляющими спа-процедурами в бане, которые помогут вам расслабиться и восстановить силы после напряженных тренировок. Кроме того, наши лекции по здоровому образу жизни и правильному питанию помогут вам получить ценные знания и вдохновение для здорового образа жизни.
А чтобы вы могли полностью насладиться этими незабываемыми моментами, мы предоставляем комфортное проживание и сбалансированное питание, которое обеспечит ваш организм всем необходимым для энергии и восстановления.
Не упустите возможность познать себя, восстановиться и перезагрузиться с нашим фитнес-туром в Приэльбрусье. Отправьтесь в удивительное приключение, которое принесет вам не только физическое укрепление, но и гармонию с природой и собой.
Программа тура по дням
Прилёт, оз. Гижгит, Знакомство
Из аэропорта Минеральных Вод в поселок Терскол нас доставляет трансфер. По пути посещаем следующие локации:
15:00 - озеро Гижгит, (чаепитие с потрясающими видами). Нас ждет небольшой трекинг на великолепное чудо природы расположенное среди гор и живописных пейзажах Кавказских гор. Это одно из наиболее красивых озер Кабардино Балкарии.
18:00 - Заселение в отель.
19:00 - Отдых.
20:00 - Ужин. Круговое знакомство. Правила в туре.
23:00 - Сон.
Водопад Девичьи косы, Обсерватория. Баня
6:30 - Подъем и кофе.
7:00 - Функциональная тренировка.
8:00 - Завтрак.
9:00 - Трекинг к водопаду Девичьи косы-это прекрасное природное явление, которое захватывает воображение своей красотой и великолепием.
Обсерватория РАН - - Вершина Терскол - Гора Кольцо -Чаепитие с потрясающими видами на Большой Кавказский хребет.
14:00 - Обед.
16:00 - Возвращение на базу и полноценный обед.
18:00 - Вечерняя тренировка по растяжке.
19:00 - Ужин.
20:00 -БАНЯ- после длительного путешествия по горам,позвольте себе полностью расслабиться и насладиться истинным удовольствием с вкусным травяным чаем.
22:00 - Отбой.
Озеро Донгуз-Орункёль, Ледник Семёрка, в. Когутай
6:30 - Подъем и кофе.
7:00 - Силовая тренировка.
8:00 - Завтрак.
9:00 - Трекинг к озеру Донгуз-Орункель:
- Поляна цветов - Ледник Семёрка.
Трех часовой маршрут венчает озеро Донгуз-Орункель,над гладью озера возвышаются красивейшие скальные и ледниковые склоны вершин Накра и Донгуз-Орун, а также знаменитый ледник Семерка.
13:00 - Прием пищи на природе и чаепитие.
15:00 - Возвращение на базу и полноценный обед.
15:30 - Отдых.
18:30 - Вечерняя тренировка по растяжке.
20:00 - Ужин.
21:00 - Настольные игры.
23:00 - Отбой.
ЭЛЬБРУС, , Конная прогулка, Лекция
6:30 - Подъем и кофе.
7:00 - Силовая тренировка.
8:00 - Завтрак.
9:00 - Восхождение к Легенде:
Незабываемый день на ЭЛЬБРУСЕ.
Мы поднимемся по канатной дороге до станции *ГАРАБАШИ*-Царства вечных снегов и чистого горного воздуха. Здесь на высоте 3850 метров,перед вами откроется панорама,от которой захватывает дух: ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ,белоснежные склоны и бескрайнее небо. Это идеальный момент для фотографий,которые станут украшением вашей коллекции путешествий.
13:00 - Обед.
После прогулки среди облаков нас ждут вкуснейшие чебуреки,которые здесь готовят по особому рецепту. Нигде в мире они не кажутся такими ароматными,как на фоне двуглавого исполина.
14:00 - ПИСЬМО С КРЫШИ ЕВРОПЫ.
Хотите отправить друзьям необычный привет?
Загляните на самую высокогорную почту в Европе! Ваша открытка с печатью ЭЛЬБРУСА станет уникальным сувениром,который доберется до адресата с частичкой горной магии.
СНЕГОХОД -для самых отчаянных-головокружительный снегоходный маршрут до отметки 5100 метров. Всего несколько шагов и вы окажитесь у подножия вершины,где земля встречается с небом. (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ!!!)
15:00 - Возвращение на базу и отдых
17:00 Конная прогулка в ущелье ТЕРСКОЛ: путешествие в сердце Кавказа-это не просто прогулка,а настоящее погружение в дикую нетронутую красоту Приэльбрусья.
19:00 - Вечерняя тренировка по растяжке.
20:30 - Ужин.
21:00 - Лекция NEAT (бытовая активность).
22:00 - Отбой.
Полет на параплане. Эльбрус 4400. Прощальный вечер
6:30 - Подъем и кофе.
7:00 - Тренировка по Тай-Бо.
8:00 - Завтрак.
9:00 - Трансфер в Чегем на парадром.
Полёт на параплане:
Вас ждет незабываемый полет на параплане-это погружение в волшебный мир свободы и невесомости.
Мы посетим село Эль Тюбю(город Мертвых)- колыбель поэзии,затерянная среди снегов и скал.
Дом музей Кайсына Кулиева(книга в Камне)-дорога ведущая к дому великого поэта не просто тропа,а путь к сердцу Балкарии- суровой,мудрой и вечной.
*Здесь каждый камень помнит его шаги… *
18:00 - Возвращение на базу, обед и отдых.
19:00 - Вечерняя тренировка (растяжка).
20:00 - Ужин мангал. Прощальная вечеринка.
22:00 - Отбой.
Трекинг к водопаду Терскол. Пещера отшельника
6:30 - Подъем.
7:00 - Тренировка Тай Бо.
8:00 - Завтрак.
9:00 - Трекинг к водопаду Терскол -это место,где хочется замолчать,замереть и просто слушать голос гор,шепот ручья и далекие отголоски ледниковых времен.
Пещера отшельника-те кто осмелится подняться к пещере отшельника,чувствуют-здесь время течет иначе,а горы помнят каждого,кто приходил с чистым сердцем.
17:00 - Возвращение домой.
18:00 - Вечерняя тренировка (растяжка)
20:00 - Ужин. Чаепитие в беседке. Лекция ЗОЖ.
23:00 - Отбой.
Гедуко, Термальные источники
6:30 - Подъем.
09:00 - Тренировка
11:00 По пути в аэропорт заезжаем на
Термальные источники Гедуко-термальные ключи,дарящие дыхание земли.
15:00 - Обед. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды.
16:00 - Дорога домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трёхразовое питание и национальные блюда
- Трекинги
- Сопровождение гида
- Полет на параплане
- Зиплайн (скоростной спуск над ущельем)
- Конная прогулка
- Трансферы
- Развлечения
- Чаепития
- Походы в кафе
- Образовательные лекции
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Расходы на сувениры
- Прочие личные нужды
- СНЕГОХОД НА ЭЛЬБРУСЕ
О чём нужно знать до поездки
Каждому участнику нашего путешествия высылается памятка с необходимым списком вещей.
Пожелания к путешественнику
Отсутствие медицинских противопоказаний,аллергии и пищевых предпочтений(Вегетарианство и т. д)