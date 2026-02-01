Мои заказы

Фитнес-тур в Приэльбрусье | 7 дней | Всё включено

Фитнес-путешествие сквозь живописные вершины станет настоящим вызовом для вашего тела и души
Описание тура

Отдохните от городской суеты и позвольте себе тотальную перезагрузку с нашим фантастическим 7-дневным фитнес-туром в Приэльбрусье! Наш тур предоставит вам возможность окунуться в мир спорта, приключений и экстрима, чтобы вы смогли полностью насладиться всем тем, что предлагает природа Приэльбрусья.

Наши ежедневные спортивные тренировки помогут вам улучшить физическую форму, повысить выносливость и укрепить мышцы. Опытные инструкторы будут руководить вами на протяжении всего тура, помогая достичь ваших целей и максимизировать результаты.

Вы отправитесь в увлекательные экскурсии, включающие трекинги в горы, где вы сможете насладиться великолепными пейзажами и ощутить силу природы. Походы к водопадам и озерам окружат вас умиротворением и красотой.

Величавый Эльбрус встретит нашу команду во всем своем великолепии.

А для настоящих любителей приключений мы предлагаем экстремальный полет на параплане и зиплайне, где ваши эмоции и адреналин будет зашкаливать и бить ключом. Ощутите свободу и бесконечные возможности, паря в воздухе на высоте птичьего полета.

Но не только активные занятия будут вас ожидать. Вы сможете насладиться расслабляющими спа-процедурами в бане, которые помогут вам расслабиться и восстановить силы после напряженных тренировок. Кроме того, наши лекции по здоровому образу жизни и правильному питанию помогут вам получить ценные знания и вдохновение для здорового образа жизни.

А чтобы вы могли полностью насладиться этими незабываемыми моментами, мы предоставляем комфортное проживание и сбалансированное питание, которое обеспечит ваш организм всем необходимым для энергии и восстановления.

Не упустите возможность познать себя, восстановиться и перезагрузиться с нашим фитнес-туром в Приэльбрусье. Отправьтесь в удивительное приключение, которое принесет вам не только физическое укрепление, но и гармонию с природой и собой.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, оз. Гижгит, Знакомство

Из аэропорта Минеральных Вод в поселок Терскол нас доставляет трансфер. По пути посещаем следующие локации:

15:00 - озеро Гижгит, (чаепитие с потрясающими видами). Нас ждет небольшой трекинг на великолепное чудо природы расположенное среди гор и живописных пейзажах Кавказских гор. Это одно из наиболее красивых озер Кабардино Балкарии.

18:00 - Заселение в отель.

19:00 - Отдых.

20:00 - Ужин. Круговое знакомство. Правила в туре.

23:00 - Сон.

2 день

Водопад Девичьи косы, Обсерватория. Баня

6:30 - Подъем и кофе.

7:00 - Функциональная тренировка.

8:00 - Завтрак.

9:00 - Трекинг к водопаду Девичьи косы-это прекрасное природное явление, которое захватывает воображение своей красотой и великолепием.

Обсерватория РАН - - Вершина Терскол - Гора Кольцо -Чаепитие с потрясающими видами на Большой Кавказский хребет.

14:00 - Обед.

16:00 - Возвращение на базу и полноценный обед.

18:00 - Вечерняя тренировка по растяжке.

19:00 - Ужин.

20:00 -БАНЯ- после длительного путешествия по горам,позвольте себе полностью расслабиться и насладиться истинным удовольствием с вкусным травяным чаем.

22:00 - Отбой.

3 день

Озеро Донгуз-Орункёль, Ледник Семёрка, в. Когутай

6:30 - Подъем и кофе.

7:00 - Силовая тренировка.

8:00 - Завтрак.

9:00 - Трекинг к озеру Донгуз-Орункель:

- Поляна цветов - Ледник Семёрка.

Трех часовой маршрут венчает озеро Донгуз-Орункель,над гладью озера возвышаются красивейшие скальные и ледниковые склоны вершин Накра и Донгуз-Орун, а также знаменитый ледник Семерка.

13:00 - Прием пищи на природе и чаепитие.

15:00 - Возвращение на базу и полноценный обед.

15:30 - Отдых.

18:30 - Вечерняя тренировка по растяжке.

20:00 - Ужин.

21:00 - Настольные игры.

23:00 - Отбой.

4 день

ЭЛЬБРУС, , Конная прогулка, Лекция

6:30 - Подъем и кофе.

7:00 - Силовая тренировка.

8:00 - Завтрак.

9:00 - Восхождение к Легенде:

Незабываемый день на ЭЛЬБРУСЕ.

Мы поднимемся по канатной дороге до станции *ГАРАБАШИ*-Царства вечных снегов и чистого горного воздуха. Здесь на высоте 3850 метров,перед вами откроется панорама,от которой захватывает дух: ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ,белоснежные склоны и бескрайнее небо. Это идеальный момент для фотографий,которые станут украшением вашей коллекции путешествий.

13:00 - Обед.

После прогулки среди облаков нас ждут вкуснейшие чебуреки,которые здесь готовят по особому рецепту. Нигде в мире они не кажутся такими ароматными,как на фоне двуглавого исполина.

14:00 - ПИСЬМО С КРЫШИ ЕВРОПЫ.

Хотите отправить друзьям необычный привет?

Загляните на самую высокогорную почту в Европе! Ваша открытка с печатью ЭЛЬБРУСА станет уникальным сувениром,который доберется до адресата с частичкой горной магии.

СНЕГОХОД -для самых отчаянных-головокружительный снегоходный маршрут до отметки 5100 метров. Всего несколько шагов и вы окажитесь у подножия вершины,где земля встречается с небом. (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ!!!)

15:00 - Возвращение на базу и отдых

17:00 Конная прогулка в ущелье ТЕРСКОЛ: путешествие в сердце Кавказа-это не просто прогулка,а настоящее погружение в дикую нетронутую красоту Приэльбрусья.

19:00 - Вечерняя тренировка по растяжке.

20:30 - Ужин.

21:00 - Лекция NEAT (бытовая активность).

22:00 - Отбой.

5 день

Полет на параплане. Эльбрус 4400. Прощальный вечер

6:30 - Подъем и кофе.

7:00 - Тренировка по Тай-Бо.

8:00 - Завтрак.

9:00 - Трансфер в Чегем на парадром.

Полёт на параплане:
Вас ждет незабываемый полет на параплане-это погружение в волшебный мир свободы и невесомости.

Мы посетим село Эль Тюбю(город Мертвых)- колыбель поэзии,затерянная среди снегов и скал.

Дом музей Кайсына Кулиева(книга в Камне)-дорога ведущая к дому великого поэта не просто тропа,а путь к сердцу Балкарии- суровой,мудрой и вечной.

*Здесь каждый камень помнит его шаги… *

18:00 - Возвращение на базу, обед и отдых.

19:00 - Вечерняя тренировка (растяжка).

20:00 - Ужин мангал. Прощальная вечеринка.

22:00 - Отбой.

6 день

Трекинг к водопаду Терскол. Пещера отшельника

6:30 - Подъем.

7:00 - Тренировка Тай Бо.

8:00 - Завтрак.

9:00 - Трекинг к водопаду Терскол -это место,где хочется замолчать,замереть и просто слушать голос гор,шепот ручья и далекие отголоски ледниковых времен.

Пещера отшельника-те кто осмелится подняться к пещере отшельника,чувствуют-здесь время течет иначе,а горы помнят каждого,кто приходил с чистым сердцем.

17:00 - Возвращение домой.

18:00 - Вечерняя тренировка (растяжка)

20:00 - Ужин. Чаепитие в беседке. Лекция ЗОЖ.

23:00 - Отбой.

7 день

Гедуко, Термальные источники

6:30 - Подъем.

09:00 - Тренировка

11:00 По пути в аэропорт заезжаем на

Термальные источники Гедуко-термальные ключи,дарящие дыхание земли.

15:00 - Обед. Трансфер в аэропорт Минеральные Воды.

16:00 - Дорога домой.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трёхразовое питание и национальные блюда
  • Трекинги
  • Сопровождение гида
  • Полет на параплане
  • Зиплайн (скоростной спуск над ущельем)
  • Конная прогулка
  • Трансферы
  • Развлечения
  • Чаепития
  • Походы в кафе
  • Образовательные лекции
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Расходы на сувениры
  • Прочие личные нужды
  • СНЕГОХОД НА ЭЛЬБРУСЕ
О чём нужно знать до поездки

Каждому участнику нашего путешествия высылается памятка с необходимым списком вещей.

Пожелания к путешественнику

Отсутствие медицинских противопоказаний,аллергии и пищевых предпочтений(Вегетарианство и т. д)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Меня зовут Евгений. Я тревел эксперт с богатым опытом путешествий по России и Юго-Восточной Азии. Моя страсть к активному отдыху и фитнесу вдохновила меня на создание уникальных фитнес туров. Являюсь действующим гидом
читать дальше

ФЕДЕРАЦИИ АЛЬПИНИЗМА РОССИИ. Мечта: Исследовать красоты Новой Зеландии и побывать в ПАТАГОНИИ. Цели в фитнес-туре: наполнить жизнь красками и объединить вокруг себя единомышленников, быть примером и мотивацией для людей ведущих активный образ жизни.

