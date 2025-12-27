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Описание тура

Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье, полюбил эти места, но хотел бы увидеть что-то новое! А так же для тех, кто хочет прогуляться по горным ущельям без большого количества людей вокруг.

Мы отправимся не по стандартным тропам Приэльбрусья, а по менее популярным, но не менее красивым!

Нас ждут ущелья Юсенги, Адыр-Су, Шхельда… Горные реки и озёра, множество горных вершин и незабываемые впечатления!

И всё это в достаточным комфортом! Никаких тяжёлых рюкзаков и палаток!

Ps: В этой программе 2-3 дня с нами ходит милый мохнатый вспомогательный инструктор - аляскинский маламут Зара! На фото именно она)