Описание тура
Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье, полюбил эти места, но хотел бы увидеть что-то новое! А так же для тех, кто хочет прогуляться по горным ущельям без большого количества людей вокруг.
Мы отправимся не по стандартным тропам Приэльбрусья, а по менее популярным, но не менее красивым!
Нас ждут ущелья Юсенги, Адыр-Су, Шхельда… Горные реки и озёра, множество горных вершин и незабываемые впечатления!
И всё это в достаточным комфортом! Никаких тяжёлых рюкзаков и палаток!
Ps: В этой программе 2-3 дня с нами ходит милый мохнатый вспомогательный инструктор - аляскинский маламут Зара! На фото именно она)
- В активной программе нас ждёт Эльбрус с его вечными ледниками, водопады, озёра Гижгит и Живое, горные ущелья Адырсу, Адылсу, Юсенги, Шхельда и другие, а так же горные пики и массивы, нарзанные источники и многое другое…
- Мы окунёмся в быт альпинистов, попробуем Кавказскую кухни, насладимся чаем на травах с невероятными пейзажами и конечно же просто отдохнём от городской суеты!
Программа тура по дням
Знакомство с Приэльбрусьем
Встречаемся с группой в 13:00 в аэропорту Минеральные воды, садимся в автомобиль и отправляемся навстречу приключениям. Так же подсесть в трансфер можно будет по пути следования (если прибываете поездом или приезжаете накануне).
Дорога занимает около 3х часов, но по пути сделаем по необходимости остановки на обед и туалет.
Место нашего базирования - горное село Терскол, которое расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря, где заселимся в наш комфортный отель (размещение в комфортных номерах с санузлами, по 2-3 человека). Вечером немного прогуляемся, чтобы понять, что нас окружает. Ужинаем все вместе в кафе.
Ущелье Адылсу, озеро Башкара
Утром встречаемся на завтраке прямо в отеле около 8.00.
Если кому-то нужно зайти в прокат и взять необходимы для программы вещи, то обязательно сделаем это перед выездом! А далее отправимся на трансфере до с. Эльбрус, откуда направимся в ущелье Адылсу.
Поднимаемся вверх по ущелью до горного озера Башкара, прямо к Главному Кавказскому Хребту, совсем чуть чуть и за ним уже Грузия! Однако, нам туда не надо, поэтому обедаем на озере, отдыхаем и выдвигаемся обратно в наш уютный отель.
Если останутся силы, вечерами можно погулять по берегу Баксана, сходить в баню, на мастер-класс по лепке из глины или просто поиграть в настольные игры в отеле.
Пешая дистанция около 8 км, перепад высот 400 метров.
Ущелье Юсеньги
Позавтракав, нам предстоит небольшой переезд на трансфере до начала ущелья Юсенги, а дальше нас ждёт подъём по хорошей тропе в само ущелье. Первую часть пути будем идти по достаточно крутой лесной части, однако далее тропа будет становиться более пологой и в итоге мы выйдем в просторное зелёное ущелье.
Здесь пасутся лошади и яки, течёт множество чистых горных ручьёв и воздух наполнен умиротворением. За хорошую физическую работу наградим себя обедом среди гор! Вечером возвращаемся обратно в наш отель.
Пешая дистанция около 13 км, перепад высот 700 метров.
Ущелье Адыр Су
Сегодня нас ждёт пожалуй красивейшее ущелье Приэльбрусья - Адырсу.
К тому же в этот день мы не будем много ходить, чтобы немного отдохнуть и насладиться горами в спокойствии.
Мы отправляемся на автомобиле вглубь ущелья, где нас ждёт небольшая прогулка к поляне желаний и главной горе ущелья - Уллутау. Пройдёмся по настоящему альплагерю и посмотрим, как живут альпинисты, устроим пикник на природе
А по дороге наш автомобиль поднимет в ущелье настоящиё фуникулёр! Это единственный способ заехать в ущелье на авто!
Пешая дистанция около 6 км с перепадом высот 300 метров.
Эльбрус
Этот день мы посвятим главному гиганту нашей страны.
Мы поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3847 метров, откуда открываются невероятные виды на окружающие горы. Мы прогуляемся по настоящему леднику, который не тает даже в августе. Желающие добавить экстрима смогут подняться ещё выше на снегоходе или ратраке, до высоты более 5000 метров! А остальные могут прогуляться чуть выше до отметки 4000+ метров над уровнем моря.
Ущелье Шхельда
После завтрака нас снова ждёт небольшой переезд на автомобиле к началу маршрута.
мы отправляемся вдоль реки Шхельда по одноимённому ущелью выше, к невероятным величественным вершинам. При хорошем темпе сможем добраться до ледника, располагающегося в верховьях ущелья. Но конечно нам важна не столько конечная точка, как сам маршрут. Идём неспешно, останавливаясь на фото привалы и конечно же нас ждёт сытный обед в ущелье)
Пешая дистанция около 10 км с перепадом высот 500 метров.
Отъезд
Утром после завтрака собираемся и выезжаем в сторону Минеральных Вод, куда трансфер доставит всех желающих примерно к 13.00.
Но не спешите улетать домой! Рекомендуем задержаться ещё на пару деньков в Пятигорске и)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до с. Терскол и обратно
- Встреча в аэропорту г. Минеральные воды
- Питание (горячие завтраки + перекус днём на выходах, кроме дней приезда/отъезда)
- Страховка на все дни программы (покрывает активный отдых - трекинг)
- Проживание в 2-3х местных номерах в Приэльбрусье (6 ночей)
- Экологические взносы (заповедники, национальные парки)
- Услуги инструкторов
- Локальные трансферы
- Подъёмник на склон Эльбруса (до высоты 3847 м)
Что не входит в цену
- Ужины
- Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки
Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение. но гарантировать этого не можем, поэтому закладывайте вероятность оплаты одноместного размещения! Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!
Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов!
Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами, так же в одни даты могут быть две параллельные группы под руководством разных инструкторов.
Список снаряжения и одежды:
Снаряжение:
Рюкзак (20-30 литров)
Накидка на рюкзак от дождя
Очки солнцезащитные
Треккинговые палки
Одежда:
Одежда для сна
Нижнее бельё
Носки или термоноски
Футболка
Теплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки(осенью)
Шапка
Головной убор (бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Тапки (для хождения по отелю)
Личные вещи:
Паспорт
Страховка
Деньги
Бутылка для воды
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Медицинский полис
Пожелания к путешественнику
Для участия в программе специальный опыт и навыки работы с каким-либо снаряжением не требуются. Однако, это не лёгкая прогулка по городскому парку.
Ежедневно мы будем проходить дистанции 5-12 км по горной местности на высотах 2000-4000 метров над уровнем моря с набором высоты (и затем спуском) до 700 метров. Тропы проходят по естественному рельефу (песок, камни, трава, снег).
Бронируя место в группе вы подтверждаете отсутствие у вас противопоказаний для занятий активным отдыхом в горной местности, а так же подтверждаете, что ваш уровень физического и психологического состояния соответствует уровню сложности программы.
Инструктор-проводник имеет право отстранить участника от активной части программы в случае несоответствия физического состояния участника уровню программы, при нарушении участником требований безопасности, общественного порядка и законодательства Рф.
Участники обязуются исполнять распоряжения инструктора-проводника на время программы.
Если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать такой формат отдыха, рекомендуем ознакомить с новой облегчённой версией программы (посмотреть можно в профиле организатора). Ну и в любом случае не стесняйтесь, пишите свои вопросы и сомнения, постараемся подобрать подходящую программу!