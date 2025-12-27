Мои заказы

Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом

Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутомФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Данная программа отлично подойдёт тем, кто уже был в Приэльбрусье, полюбил эти места, но хотел бы увидеть что-то новое! А так же для тех, кто хочет прогуляться по горным ущельям без большого количества людей вокруг.

Мы отправимся не по стандартным тропам Приэльбрусья, а по менее популярным, но не менее красивым!

Нас ждут ущелья Юсенги, Адыр-Су, Шхельда… Горные реки и озёра, множество горных вершин и незабываемые впечатления!

И всё это в достаточным комфортом! Никаких тяжёлых рюкзаков и палаток!

Ps: В этой программе 2-3 дня с нами ходит милый мохнатый вспомогательный инструктор - аляскинский маламут Зара! На фото именно она)

  • В активной программе нас ждёт Эльбрус с его вечными ледниками, водопады, озёра Гижгит и Живое, горные ущелья Адырсу, Адылсу, Юсенги, Шхельда и другие, а так же горные пики и массивы, нарзанные источники и многое другое…
  • Мы окунёмся в быт альпинистов, попробуем Кавказскую кухни, насладимся чаем на травах с невероятными пейзажами и конечно же просто отдохнём от городской суеты!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Приэльбрусьем

Встречаемся с группой в 13:00 в аэропорту Минеральные воды, садимся в автомобиль и отправляемся навстречу приключениям. Так же подсесть в трансфер можно будет по пути следования (если прибываете поездом или приезжаете накануне).

Дорога занимает около 3х часов, но по пути сделаем по необходимости остановки на обед и туалет.

Место нашего базирования - горное село Терскол, которое расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря, где заселимся в наш комфортный отель (размещение в комфортных номерах с санузлами, по 2-3 человека). Вечером немного прогуляемся, чтобы понять, что нас окружает. Ужинаем все вместе в кафе.

Знакомство с ПриэльбрусьемЗнакомство с ПриэльбрусьемЗнакомство с Приэльбрусьем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ущелье Адылсу, озеро Башкара

Утром встречаемся на завтраке прямо в отеле около 8.00.

Если кому-то нужно зайти в прокат и взять необходимы для программы вещи, то обязательно сделаем это перед выездом! А далее отправимся на трансфере до с. Эльбрус, откуда направимся в ущелье Адылсу.

Поднимаемся вверх по ущелью до горного озера Башкара, прямо к Главному Кавказскому Хребту, совсем чуть чуть и за ним уже Грузия! Однако, нам туда не надо, поэтому обедаем на озере, отдыхаем и выдвигаемся обратно в наш уютный отель.

Если останутся силы, вечерами можно погулять по берегу Баксана, сходить в баню, на мастер-класс по лепке из глины или просто поиграть в настольные игры в отеле.

Пешая дистанция около 8 км, перепад высот 400 метров.

Ущелье Адылсу, озеро БашкараУщелье Адылсу, озеро БашкараУщелье Адылсу, озеро Башкара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ущелье Юсеньги

Позавтракав, нам предстоит небольшой переезд на трансфере до начала ущелья Юсенги, а дальше нас ждёт подъём по хорошей тропе в само ущелье. Первую часть пути будем идти по достаточно крутой лесной части, однако далее тропа будет становиться более пологой и в итоге мы выйдем в просторное зелёное ущелье.

Здесь пасутся лошади и яки, течёт множество чистых горных ручьёв и воздух наполнен умиротворением. За хорошую физическую работу наградим себя обедом среди гор! Вечером возвращаемся обратно в наш отель.

Пешая дистанция около 13 км, перепад высот 700 метров.

Ущелье ЮсеньгиУщелье ЮсеньгиУщелье Юсеньги
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ущелье Адыр Су

Сегодня нас ждёт пожалуй красивейшее ущелье Приэльбрусья - Адырсу.

К тому же в этот день мы не будем много ходить, чтобы немного отдохнуть и насладиться горами в спокойствии.

Мы отправляемся на автомобиле вглубь ущелья, где нас ждёт небольшая прогулка к поляне желаний и главной горе ущелья - Уллутау. Пройдёмся по настоящему альплагерю и посмотрим, как живут альпинисты, устроим пикник на природе

А по дороге наш автомобиль поднимет в ущелье настоящиё фуникулёр! Это единственный способ заехать в ущелье на авто!

Пешая дистанция около 6 км с перепадом высот 300 метров.

Ущелье Адыр СуУщелье Адыр СуУщелье Адыр Су
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Эльбрус

Этот день мы посвятим главному гиганту нашей страны.

Мы поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3847 метров, откуда открываются невероятные виды на окружающие горы. Мы прогуляемся по настоящему леднику, который не тает даже в августе. Желающие добавить экстрима смогут подняться ещё выше на снегоходе или ратраке, до высоты более 5000 метров! А остальные могут прогуляться чуть выше до отметки 4000+ метров над уровнем моря.

ЭльбрусЭльбрусЭльбрус
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ущелье Шхельда

После завтрака нас снова ждёт небольшой переезд на автомобиле к началу маршрута.

мы отправляемся вдоль реки Шхельда по одноимённому ущелью выше, к невероятным величественным вершинам. При хорошем темпе сможем добраться до ледника, располагающегося в верховьях ущелья. Но конечно нам важна не столько конечная точка, как сам маршрут. Идём неспешно, останавливаясь на фото привалы и конечно же нас ждёт сытный обед в ущелье)

Пешая дистанция около 10 км с перепадом высот 500 метров.

Ущелье ШхельдаУщелье ШхельдаУщелье Шхельда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Отъезд

Утром после завтрака собираемся и выезжаем в сторону Минеральных Вод, куда трансфер доставит всех желающих примерно к 13.00.

Но не спешите улетать домой! Рекомендуем задержаться ещё на пару деньков в Пятигорске и)

ОтъездОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до с. Терскол и обратно
  • Встреча в аэропорту г. Минеральные воды
  • Питание (горячие завтраки + перекус днём на выходах, кроме дней приезда/отъезда)
  • Страховка на все дни программы (покрывает активный отдых - трекинг)
  • Проживание в 2-3х местных номерах в Приэльбрусье (6 ночей)
  • Экологические взносы (заповедники, национальные парки)
  • Услуги инструкторов
  • Локальные трансферы
  • Подъёмник на склон Эльбруса (до высоты 3847 м)
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки

Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение. но гарантировать этого не можем, поэтому закладывайте вероятность оплаты одноместного размещения! Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!

Программа тура может корректироваться инструктором в зависимости от погодных условий, физического состояния группы и прочих внешних факторов!

Важно! В зависимости от дат программы могут проводиться разными инструкторами, так же в одни даты могут быть две параллельные группы под руководством разных инструкторов.

Список снаряжения и одежды:

Снаряжение:

Рюкзак (20-30 литров)

Накидка на рюкзак от дождя

Очки солнцезащитные

Треккинговые палки

Одежда:

Одежда для сна

Нижнее бельё

Носки или термоноски

Футболка

Теплая флисовая кофта с горловиной (капюшоном)

Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

Перчатки(осенью)

Шапка

Головной убор (бандана, кепка, шляпа)

Накидка от дождя с капюшоном

Треккинговые ботинки

Тапки (для хождения по отелю)

Личные вещи:

Паспорт

Страховка

Деньги

Бутылка для воды

Туалетная бумага

Индивидуальная аптечка

Солнцезащитный крем (30+) и гигиеническая помада

Предметы личной гигиены

Медицинский полис

Пожелания к путешественнику

Для участия в программе специальный опыт и навыки работы с каким-либо снаряжением не требуются. Однако, это не лёгкая прогулка по городскому парку.

Ежедневно мы будем проходить дистанции 5-12 км по горной местности на высотах 2000-4000 метров над уровнем моря с набором высоты (и затем спуском) до 700 метров. Тропы проходят по естественному рельефу (песок, камни, трава, снег).

Бронируя место в группе вы подтверждаете отсутствие у вас противопоказаний для занятий активным отдыхом в горной местности, а так же подтверждаете, что ваш уровень физического и психологического состояния соответствует уровню сложности программы.

Инструктор-проводник имеет право отстранить участника от активной части программы в случае несоответствия физического состояния участника уровню программы, при нарушении участником требований безопасности, общественного порядка и законодательства Рф.

Участники обязуются исполнять распоряжения инструктора-проводника на время программы.

Если вы не уверены в своих силах, но хотите попробовать такой формат отдыха, рекомендуем ознакомить с новой облегчённой версией программы (посмотреть можно в профиле организатора). Ну и в любом случае не стесняйтесь, пишите свои вопросы и сомнения, постараемся подобрать подходящую программу!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В 2015 году побывав на Кавказе влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места не
читать дальшеуменьшить

только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а так же пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи…. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и тд. Однако, больше всего полюбился Кавказ, где и провожу большинство времени) Сводил более 20 групп на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт класса, которые будут под силу большинству людей. Работаю официально, имею компанию, официально зарегистрированную в реестре туроператоров. В команду беру только проверенных ребят, которые не просто приезжают чтобы отвести программу, но и сами проживают в этих же местах и знают не только маршрут программы, но и о жизни в горах более подробно)

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Похожие туры на «Нетипичное Приэльбрусье с аляскинским маламутом»

Присоединись в любой момент. Цикличный тур по Кавказу
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Присоединись в любой момент. Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 46 600 ₽ за человека
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
На автобусе
6 дней
6 отзывов
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
6 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 39 825 ₽ за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
-
4%
4 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
5 ноя в 10:00
26 900 ₽28 000 ₽ за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
На автобусе
На микроавтобусе
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
10 сен в 10:00
26 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кисловодске
Все туры из Кисловодска
от 68 800 ₽ за человека