Описание тура
Пять насыщенных дней в горах Кавказа.
Программа тура по дням
Встреча, Джинальский хребет и термы
Мы встретим Вас в аэропорту Минеральные воды и уже по пути в Кисловодск вы сможете любоваться яркой природой Кавказа. Днем можно пообедать в многочисленных ресторанчиках курорта, а желающие могут отправиться на прогулку по парку и бульвару Кисловодска, посмотреть крепость и первые старинные дома города, подняться на канатной дороге на самую высокую точку расположенную на Джинальском хребте и в хорошую погоду увидеть с высоты красавец Эльбрус, или сделать фото на парящих в высоте камнях. Попробовать разные виды нарзанов в питьевой галерее и бюветах, или посетить старинную крепость, а вечером мы отправимся в станицу Суворовская и будем наслаждаться купанием в горячих термальных источниках. (в случае индивидуального трансфера, чтобы успеть на купание ваш самолет/поезд должен прибывать до 17.00). Заселение в отель с 14.00. Сбор группы в 12.00 в аэропорту и жд вокзал мин. вод.
Эльбрус
Сегодня мы отправляемся в соседнюю республику - Кабардино-Балкарию. По пути полюбуемся на многоглавый Бештау и горы-лаколиты. А так же тамбуканское озеро, грязи которого используют все санатории Кавказских Минеральных вод.
Живописное Баксанское ущелье, вдоль которого течет бурная горная река Баксан. Здесь в радушном кафе национальной кухни мы сделаем остановку на завтрак и полакомимся блюдами национальной кухни горцев.
Вкусно подкрепившись мы отправимся к Былымским озёрам (второе название Гижгит). Большое былымское озеро имеет яркий бирюзово-зелёный оттенок, который переливается на солнце и делает фотографии на фоне высоких гор яркими и насыщенными. Стоя на высоком берегу озера можно увидеть необычные острые скалы - Наушидза(в переводе с кабардинского языка означает старушечьи зубы, и это название неслучайно, в чем вы сможете убедиться).
Дорога к озеру доступна только для внедорожника, поэтому здесь нет толп туристов и можно созерцать красоты природы под пение птиц.
Следующей точкой нашего путешествия является поляна Азау, раскинувшаяся у ног великого Эльбруса. У вас будет возможность подняться на канатной дороге на высоту до 3750 метров (к самой высокой станции канатной дороги в Европе: Гара-Баши), с которой открываются великолепные виды на Кавказский хребет и горы пятитысячники (единственное место в России где расположены горы таких высот), которые даже жарким летом покрыты перламутровым снегом. Свободное время для посещения фотолокаций или кафе-террас.
Вдоволь насладившись видами на белоснежные горы мы отправимся на Поляну нарзанов, где будем попробовать на вкус настоящий природный горный нарзан из разных источников и с разным вкусом.
Ориентировочное время маршрута 12 часов.
Домбай
Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.
Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус в окружении заснеженного кавкзского хребта, виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем, по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 3200 метров восхитимся впечатляющими горными пейзажами.
После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджи. Это стремительная горная река с чистейшей питьевой водой.
Далее мы посетим Шоанинский храм, расположенный высоко в горах. Этот старинный храм был возведен в X веке и с его колокольни открываются захватывающие горные панорамы. И полюбуемся на удивительное озеро Кара-кёль.
Вечером возвращаемся в отель для отдыха перед следующий насыщенным днем.
Выезд около 7 утра, ориентировочная продолжительность поездки 12 часов.
Джилысу
Отдохнув в отеле. Утром мы отправляемся в потрясающей красоты место - знаменитое урочище Джилы-су. По пути мы остановимся на горе Шатджатмаз и полюбуемся красавцем Эльбрусом, который все наше путешествие будет показывать себя снова и снова. Дорога на Джилы-су одна из самых красивых дорог России и вы сможете сами в этом убедится. Полюбуемся за зубы дракона. Поищем диких сусликов. Попробуем разные виды нарзанов, которые бьют прямо из земли.
Эта поездка подарит Вам незабываемые впечатления! Невероятно красивые горные пейзажи, мощные водопады и целебный нарзан (в котором даже можно искупаться), головокружительные панорамы на огромный Эльбрус, живописные долины чистейших рек и мистические места силы!
Мы посетим несколько панорамных площадок с видом на долины и величественный Эльбрус. Проедем по одной из самых красивых горных дорог России. Прогуляемся к трём мощным водопадам и покормим забавных сусликов (в теплое время года).
В урочище Джилы-су желающие могут искупаться в нарзанной ванне (по сезону) и продегустировать несколько различных видов нарзанов, свойства и вкус которых значительно отличаются. По желанию (за доп. плату) посетим также живописный экопарк Долина Нарзанов, где расположено около 40 источников нарзана, а в реках разводят местную форель, где можно прогуляться по живописным маршрутам ущелья и пообедать в кафе местной адыгской кухни.
Ориентировочная продолжительность поездки 6-9 часов.
Суслики прибегают только по собственному желанию:) обычно летом в хорошую погоду:))
Медовые водопады
В этот день мы не будем рано просыпаться, выспимся и отдохнем, что тоже необходимо в длительном путешествии (а кто-то возможно вместо сна отправится на местный рынок за деликатесами и сувенирами). Отдохнув, после завтрака отправляемся на известные медовые водопады. По пути мы посетим смотровую площадку с прекрасным видом на ущелье и качелями над пропастью. Желающие, за доплату, смогут прокатиться на самом длинном зиплайне России над высоким ущельем и оценить водопады сверху. Так же над ущельем расположены горные качели, где можно сделать прекрасные снимки. Далее спускаемся к самим водопадам где у вас будет достаточно свободного времени чтобы насладиться этим чудом природы и отведать сытные хычины. После водопадов отправимся в чайный домик, где можно бесплатно продегустировать местную продукцию (множество видов варенья и чая, конскую колбасу и др), а желающие могут совершить прогулку на лошадях (за доп. плату).
Прибытие в аэропорт 17.00 (также завезем на жд вокзал и в отели Мин. вод)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Все перемещения согласно программе и интересные рассказы об истории, легендах и современности посещаемых мест
- Встреча в аэропорту (жд вокзале Минеральных вод, Кисловодска) в день начала тура. И трансфер обратно в аэропорт (вокзал) после окончания тура
- Проживание в комфортабельном отеле, в номерах с удобствами (для двух человек двухместный номер, для трех - трехместный или двухместный +доплата за одноместный (по вашему выбору) если вас четверо, будет два двухместных (возможен, по запросу, четырехместный)
- Кофе и чай на панорамных площадках, в хорошую погоду
- Поддержка по любым вопросам до и после бронирования, и в течение поездки
Что не входит в цену
- Дорога до точки старта (авиа/жд и прочее)
- Вход в термальные источники (зависит от продолжительности посещения, возраста и выбора терм)
- Билеты на канатной дороге (стоимость зависит от высоты подъёма и вида канатной дороги. Мы расскажем все плюсы и минусы разных канатных подъемников.)
- Зиплайн, прогулки на лошадях и другие активности
- Одноместное проживание (12000 за все ночи) если вы путешествуете один/одна и нет других участников готовых разделить номер с Вами или Вы сами хотите одноместный номер
- Питание (мы всегда советуем проверенные места с вкусной кавказкой кухней)
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
Удобная и устойчивая обувь, теплая непродуваемая одежда (даже в жаркий день, на высоте может быть очень холодно). Защита от солнца (даже зимой). Солнцезащитные очки (даже зимой: отражение солнечного света от снега невероятно яркое). Перчатки, варежки (зимой обязательно). Дождевик. Аптечные средства, если вас укачивает (помните что практически каждый участник хочет сидеть впереди, поэтому мы меняемся местами в течение поездки чтобы ни кого не обидеть).
Программа может быть изменена (т. е. предложена другая поездка не входящая в программу) из-за ограничений Мчс или опасной погоды в горах, это бывает крайне редко, но если так случится, мы всегда стараемся найти замену которая всем понравится. В зимнее время, в следствии снежных заносов, поездка на водопады Джилы-су заменяется поездкой на Чегемские водопады. Мы не несем ответственности за закрытие канатных дорог, перевалов, кафе и другой туристической инфраструктуры.
Последовательность направление поездок по дням определяется организатором (при этом, мы постараемся чтобы Вы посетили Все описанные локации, но возможно в другой/частично другой последовательности!). Мы меняем указанные в программе поездки местами, когда у нас есть информация о плохой погоде на одной локации и более приятной на другой (под дождем и ветром Вам самим будет некомфортно) или, нам заранее известно о мероприятиях закрытия или частичного закрытия канатных дорог (когда вы не сможете подняться наверх или потеряете много времени в очередях), информации о закрытии или частичном перекрытии дорог (чтобы никто не опоздал в аэропорт или не просидел весь день в пробках на дороге) и других форс-мажорах. При этом, мы, конечно, не можем всегда знать обо всех изменениях или событиях заранее, изредка бывают ситуации когда программу приходится менять по пути. В этом случае мы предлагаем различные возможные варианты группе и группа выбирает совместно (если группа не может придти к согласию, выбор делает организатор).
Термальные источники могут быть противопоказаны, например, при беременности и некоторых заболеваниях. В термальных источниках купание возможно только в купальниках (мужчинам так же не разрешено купание в нижнем белье, это правила термального комплекса, вас могут просто не пустить).
Помните что милые суслики, лисички, белочки и тп являются переносчиками бешенства и вы их гладите/кормите с рук, на свой страх и риск, тоже самое относится к употреблению алкоголя, желанию уйти далеко от людей в горах (в результате потеряться или придти к закрытию канатных дорог), идти близко к обрывам и залезать на камни/скалы.
У меня широкие рамки возраста участия в поездке, но пожалуйста, правильно оцените свои возможности. Путешествие достаточно лёгкое, обязательные пешие прогулки здесь совсем небольшие, хотя вы всегда можете забраться выше и прогуляться дальше, но на Эльбрус дорога занимает 3 часа (если без остановок), а резкий подъем на высоты выше 2000 метров на канатной дороге, в редких случаях, может вызвать ухудшение самочувствия. Десятки и сотни людей разного возраста ежедневно посещают эти локации, но Ваши (и Ваших детей) возможности/ограничения известны только Вам.
К сожалению, я не могу предсказывать погоду. Учитывая что вы проведете в путешествии несколько дней, даже за время вашего путешествия погода может несколько раз кардинально поменяться (зимой бывает и +16, и -16); выбирайте многослойную одежду чтобы можно было утеплиться если холодно, или снять лишнее если тепло. Утром может быть холодно, днем тепло, вечером холодно. На открытых канатках может быть ледяной ветер. На верхней станции Эльбруса снег лежит круглогодично поэтому всегда есть возможность наступить в снег и промочить ноги. Большинство отлично путешествуют в кроссовках, но по опыту: есть уникальные туристы:)
Обратите внимание, что возврат предоплаты возможен только в первые 24 часа (это правила площадки для всех организаторов!). Через 24 часа после внесения предоплаты, 15% от стоимости Всей программы становятся невозвратными (не 15 от предоплаты, а 15 от полной стоимости! те практически вся сумма предоплаты). От себя лично, я даю возможность, один раз перенести вашу поездку на другие даты (если вы сообщили мне об этом до того как номер в отеле стал неотменяем (в разных отелях разный срок). Вы так же можете найти другого желающего поехать вместо вас.
Пожалуйста, учитывайте что на рейсы ранее 18:30 мы можем не успеть! Мы гарантированно приезжаем в аэропорт к 17.00. Если вам подходят только более ранние рейсы, пожалуйста, свяжитесь со мной до бронирования.
Трансфер включенный в стоимость только групповой, это означает что даже в случае, если из-за погоды или других факторов, изменяется время выезда, группа едет совместно в другое время.
Мы передвигаемся на внедорожниках и минивенах (4-6 мест внедорожник, 8 мест минивен). Какой будет автомобиль зависит от локации (есть места куда только внедорожники), количества участников и погоды.
Дорогие туристы, в горах как правило, наиболее прекрасные виды по утрам, поэтому обычно мы выезжаем в 7 утра (чем позже выезжаешь тем больше риск облачности). В 7 утра в отелях не сервируют завтрак. Мы завтракаем в кафе или на красивой локации, по пути. В кафе в горах как правило ограниченный ассортимент, в несезон или по другим причинам кафе может быть закрыто. Тем кому необходимы определенные блюда на завтрак будет некомфортно в нашем путешествии. Пообедать на Эльбрусе и в Домбае вы можете в любом кафе в рамках свободного времени.