Вас ждут треккинги, автопутешествия, электровелосипеды, поездки на квадроциклах, тренировки по скалолазанию, которые отлично дополнят ваше путешествие и позволят пережить его ещё более ярко и глубоко.
В рамках иммерсивной экскурсии вы узнаете, чем знаменит Кисловодск, и на собственном опыте убедитесь в красоте его природных ландшафтов и целебных свойствах нарзанных источников.
мая
июн
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.
Размещение в отелях на выбор после 14:00.
Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Кисловодску.
Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Ужин (самостоятельно).
Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер до скал, тренировка по скалолазанию.
Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.
В тренировку входят:
- разминка на земле;
- обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
- лазание на простых трассах;
- лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
- заминка на земле.
13:30 Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».
Дорога от Кисловодска к экопарку считается одной из самых красивых во всём Приэльбрусье.
Вашими верными спутниками во время пути будут красочные пейзажи, а на самых высоких участках пути вы сможете полюбоваться незабываемыми видами гор Кавказского хребта, раскинувшимися вдоль горизонта.
Особенно красив с этой дороги Эльбрус, который вы будете созерцать на протяжении всего путешествия.
Окружённый горными реками, субальпийскими лугами и лесными массивами, экопарк «Долина Нарзанов» — единственное место в мире, где на одной территории бьёт сразу множество типов нарзанных и серебряных источников, различающихся по составу и свойствам.
Обед с блюдами национальной кухни.
После обеда вы пройдёте по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка по специально оборудованным пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин (самостоятельно).
Занятие на скалах, отдых в горячих источниках
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Трансфер до места занятий.
Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.
Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.
Обед (ланч-бокс).
Возвращение в отель.
19:00 Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата за входной билет — 650 руб., оплата осуществляется гиду на месте).
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.
Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
22:00 Ориентировочное время возвращения в Кисловодск.
Время выезда на источники и возвращения в город может отличаться от заявленного в программе. Точное время отправления будет сообщено вам накануне.
Треккинг на Большое седло
Ранний выезд (в зависимости от восхода солнца в этот день) на встречу рассвета.
Завтрак (ланч-бокс).
Трансфер до Малого Седла.
Встреча рассвета.
Треккинг до Большого Седла — горы в окрестностях Кисловодска.
«Младшую сестру» этой возвышенности назвали Малое Седло, она протянулась ввысь на 1325 м.
С вершины горы вы увидите всю панораму Кавказских Минеральных Вод.
После вас ждет спуск в город через Красное солнышко по туристической тропе, общая длина которой составляет 5 900 м, а время прохождения варьируется от 1,5 до 2 часов.
Тропа идет с небольшим подъемом по склонам Джинальского хребта, огибая начало балок, и доходит до горы Малое седло — высшей точки парка (1325 м).
По пути вы увидите скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.
Далее через гроты вы пройдете по тропе Косыгина, получившей своё название от фамилии Председателя Совета Министров, который любил прогуливаться по Кисловодскому парку в одиночестве. Именно он и обнаружил эту тропу, выходящую за пределы проложенных в то время терренкуров.
Нависающие над тропой «Синие камни» напоминают животных: у вас будет возможность разглядеть их очертания в вековой породе.
Окончание программы у Санатория «Заря».
Трансфер в отель.
Обед (самостоятельно).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Велопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского края
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с проводником.
Трансфер до начала маршрута.
Отправление на велопрогулку к Верхнему Джиналу — горе, расположенной на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
В некоторых источниках гора упоминается высшей точкой Ставропольского края, хотя на деле высшей точкой является безымянная вершина в западной части Кабардинского хребта (1603 м).
Открывающаяся с Джинала панорама произведёт впечатления даже на самого большого любителя гор.
Она немногим уступает Бермамыту — лучшему панорамному пункту в дальних окрестностях Кисловодска, однако, по высоте Джингал выигрывает.
С вершины горы на юге открывается панорамный вид на Северное Приэльбрусье и различные высокогорные плато и хребты.
На дальнем плане — Эльбрус, его отроги и цепь заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Конная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-парк
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом.
Выезд на маршрут.
По пути до старта конной прогулки мы остановимся у скалы «Гора-кольцо», находящейся на северной окраине Кисловодска.
Конная прогулка.
Приехать на Кавказ и не прокатиться верхом — просто немыслимо!
На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликоновского ущелья.
После посещения пастбищных лугов, по узкой тропе вы проедете по краю Аликоновского ущелья — от его величественных панорам захватывает дух!
По пути конюх расскажет о культе коней на Кавказе, о повадках лошадей и уходе за ними.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе у Медовых водопадов.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за доп. плату), например, самый протяжённый в России зиплайн — длина стального каната для скоростного спуска составляет 1050 метров, а скорость развивается до 80 км/ч (стоимость спуска — от 1 800 руб. /чел.).
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
Воздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - Кисловодске
8:00 Завтрак в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация полёта на воздушных шарах, отправляющихся из Берёзовой балки.
Высота места старта — 1100 м над уровнем моря.
Вы пролетите в ущельях глубиной 300 метров или над городом, который расположен в горной чаше.
Обед (самостоятельно).
15:00Встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).
Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.
На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.
И все это на фоне знаковых памятников, Курортного бульвара и живописного Кисловодского парка.
Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.
По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города. Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.
Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.
У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.
В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.
Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.
Возвращение в отель (самостоятельно).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с водителем.
Выезд к месту старта маршрута на квадроциклах.
«Долина очарования» — природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом.
Своим поэтическим названием долина обязана театральному деятелю К. С. Станиславскому.
Проводя свой отдых на Кавказских Минеральных Водах, он выезжал с друзьями в это живописнейшее место.
Обед на маршруте (ланч-бокс).
Путешествие к горе Кабан — одной из вершин Джинальского хребта (1281 м).
С вершины открывается панорама на город Кисловодск и прекрасный вид на Эльбрус.
Возвращение в город.
Возвращение в отель — самостоятельно.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник
Длительность маршрута: км
Продолжительность прогулки: 4-5 часов
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Встреча с гидом.
Выезд на маршрут.
Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.
Прогулка на электровелосипедах вокруг горы, после которой — подъём на вершину.
Маршрут пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!
Обед (пикник).
С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!
Спуск.
Трансфер в отель.
Ужин (самостоятельно).
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время в городе солнца.
Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал —самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местный номер
|1-местный номер
|Дополнительная ночь (цена за двухместный номер)
Отель по программе 3*
(Амира парк, Благодать)
|97 000
|109 000
|4 900
Отель по программе 4*
(Проспект, Парк отель, Ария)
|105 000
|127 000
|6 900
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Амира Парк 3
Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей сервируют завтрак по меню.
Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.
Отель Проспект 4
Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.
Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.
Парк отель 4
Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.
Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.
Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.
«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».
В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодск
- Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 9 ночей с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
- Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку и дегустация 3-х видов нарзана
- Иммерсивная экскурсия по Кисловодску
- Конная прогулка по ущелью с посещением Медовых водопадов
- Поездка на электровелосипедах
- Треккинг на Малое, Большое седло, на Бештау
- Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов»
- Поездка на квадроциклах
- Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
- Трансферы по программе тура
- Инструктор по скалолазанию 2 дня
- Питание по программе тура, включая сухие пайки на маршрутах, пикник по программе тура, обед с национальной кухней региона
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки
- Обратный трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
- Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
- Плата за входной билет на Суворовские термальные источники - 650 руб. /час
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Питание, указанное как самостоятельное в программе тура: все ужины, обеды в 4, 7, 10 дни
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Развлечения в экстрим-парке
- Спуск на зиплайне - от 1 800 руб. /чел
- Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
- Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:
- ветрозащитная куртка;
- спортивные брюки или шорты (леггинсы);
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
- кофта (флисовая);
- футболка спортивная или майка для лазания;
- перчатки и шапка для холодного времени года;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
- термос или бутылка с водой;
- треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).
Рекомендуем взять с собой вещи для купания:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2 шт.);
- резиновые тапочки.
Как организована встреча?
Встреча: групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы: обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б.
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.