Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Приглашаем в насыщенное путешествие по Кавказу, в которое мы включили самые примечательные места региона и разнообразные виды активного отдыха.

Вас ждут треккинги, автопутешествия, электровелосипеды, поездки на квадроциклах, тренировки по скалолазанию, которые отлично дополнят ваше путешествие и позволят пережить его ещё более ярко и глубоко.

В рамках иммерсивной экскурсии вы узнаете, чем знаменит Кисловодск, и на собственном опыте убедитесь в красоте его природных ландшафтов и целебных свойствах нарзанных источников.
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Ближайшие даты:
17
мая
14
июн
19
июл
16
авг
20
сен

Что вас ожидает:

Улетная поездка
Улетная поездка
Отправимся на квадроциклах в природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом
Скалолазный рай
Скалолазный рай
Скалы обустроены целым сектором многоверёвочных маршрутов — каждый скалолаз найдет препятствие по силам
Отдых на источниках
Отдых на источниках
Искупаемся в живительных термальных бассейнах под открытым небом
Поход в горы
Поход в горы
Совершим треккинг до Большого Седла — самой высокой горы Джинальского хребта
Верхом на конях
Верхом на конях
Мы познакомимся со спокойными и дружелюбными лошадями, обучимся азам верховой езды и проедем вдоль головокружительного Аликоновского ущелья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал города Минеральные Воды до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Размещение в отелях на выбор после 14:00.

Курортный сбор (100 руб. /чел. в сутки) оплачивается в отеле по прибытию.

Обед.

Пешеходная экскурсия по Кисловодску.

Вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Неспешная прогулка по Кисловодскому курортному парку, дегустация трёх видов нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Когда-то этим местом наслаждались великие деятели культуры — А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов, А. Солженицын, Ф. Шаляпин, А. Павлова.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному паркуПрибытие в город Кисловодск. Экскурсия по Курортному парку
2 день

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер до скал, тренировка по скалолазанию.

Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.

В тренировку входят:

  • разминка на земле;
  • обучение правильному использованию снаряжения (выдаётся на прокат на время тура);
  • лазание на простых трассах;
  • лазание на 3-4 трассах максимальной сложности для конкретного участника;
  • заминка на земле.

13:30 Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов».

Дорога от Кисловодска к экопарку считается одной из самых красивых во всём Приэльбрусье.

Вашими верными спутниками во время пути будут красочные пейзажи, а на самых высоких участках пути вы сможете полюбоваться незабываемыми видами гор Кавказского хребта, раскинувшимися вдоль горизонта.

Особенно красив с этой дороги Эльбрус, который вы будете созерцать на протяжении всего путешествия.

Окружённый горными реками, субальпийскими лугами и лесными массивами, экопарк «Долина Нарзанов» — единственное место в мире, где на одной территории бьёт сразу множество типов нарзанных и серебряных источников, различающихся по составу и свойствам.

Обед с блюдами национальной кухни.

После обеда вы пройдёте по экотропе, которая расположена в глубине живописного парка по специально оборудованным пешеходным мостам, пересекающим реку Хасаут.

Возвращение в Кисловодск.

Ужин (самостоятельно).

Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»Первое занятие на скалах, путешествие в экопарк «Долина Нарзанов»
3 день

Занятие на скалах, отдых в горячих источниках

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Трансфер до места занятий.

Тренировка по скалолазанию, состоящая из тех же блоков, что и в предыдущий день.

Все тренировки по скалолазанию занимают около 4 часов.

Обед (ланч-бокс).

Возвращение в отель.

19:00 Групповая сборная поездка на Суворовские термальные источники (дополнительная плата за входной билет — 650 руб., оплата осуществляется гиду на месте).

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки.

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами, нарушении пищеварения, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и неправильном обмене веществ.

Противопоказания: повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

22:00 Ориентировочное время возвращения в Кисловодск.

Время выезда на источники и возвращения в город может отличаться от заявленного в программе. Точное время отправления будет сообщено вам накануне.

Занятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источникахЗанятие на скалах, отдых в горячих источниках
4 день

Треккинг на Большое седло

Ранний выезд (в зависимости от восхода солнца в этот день) на встречу рассвета.

Завтрак (ланч-бокс).

Трансфер до Малого Седла.

Встреча рассвета.

Треккинг до Большого Седла — горы в окрестностях Кисловодска.

«Младшую сестру» этой возвышенности назвали Малое Седло, она протянулась ввысь на 1325 м.

С вершины горы вы увидите всю панораму Кавказских Минеральных Вод.

После вас ждет спуск в город через Красное солнышко по туристической тропе, общая длина которой составляет 5 900 м, а время прохождения варьируется от 1,5 до 2 часов.

Тропа идет с небольшим подъемом по склонам Джинальского хребта, огибая начало балок, и доходит до горы Малое седло — высшей точки парка (1325 м).

По пути вы увидите скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.

Далее через гроты вы пройдете по тропе Косыгина, получившей своё название от фамилии Председателя Совета Министров, который любил прогуливаться по Кисловодскому парку в одиночестве. Именно он и обнаружил эту тропу, выходящую за пределы проложенных в то время терренкуров.

Нависающие над тропой «Синие камни» напоминают животных: у вас будет возможность разглядеть их очертания в вековой породе.

Окончание программы у Санатория «Заря».

Трансфер в отель.

Обед (самостоятельно).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Треккинг на Большое седлоТреккинг на Большое седлоТреккинг на Большое седлоТреккинг на Большое седло
5 день

Велопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского края

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с проводником.

Трансфер до начала маршрута.

Отправление на велопрогулку к Верхнему Джиналу — горе, расположенной на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

В некоторых источниках гора упоминается высшей точкой Ставропольского края, хотя на деле высшей точкой является безымянная вершина в западной части Кабардинского хребта (1603 м).

Открывающаяся с Джинала панорама произведёт впечатления даже на самого большого любителя гор.

Она немногим уступает Бермамыту — лучшему панорамному пункту в дальних окрестностях Кисловодска, однако, по высоте Джингал выигрывает.

С вершины горы на юге открывается панорамный вид на Северное Приэльбрусье и различные высокогорные плато и хребты.

На дальнем плане — Эльбрус, его отроги и цепь заснеженных вершин Главного Кавказского хребта.

Обед на маршруте (ланч-бокс).

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Велопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского краяВелопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского краяВелопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского краяВелопрогулка на электровелосипедах на высшую точку Ставропольского края
6 день

Конная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-парк

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с гидом.

Выезд на маршрут.

По пути до старта конной прогулки мы остановимся у скалы «Гора-кольцо», находящейся на северной окраине Кисловодска.

Конная прогулка.

Приехать на Кавказ и не прокатиться верхом — просто немыслимо!

На конюшне в окрестностях Кисловодска вы познакомитесь со спокойными и дружелюбными лошадями, обучитесь азам верховой езды и с опытным инструктором проедете вдоль головокружительного Аликоновского ущелья.

После посещения пастбищных лугов, по узкой тропе вы проедете по краю Аликоновского ущелья — от его величественных панорам захватывает дух!

По пути конюх расскажет о культе коней на Кавказе, о повадках лошадей и уходе за ними.

Обед с блюдами национальной кухни в кафе у Медовых водопадов.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за доп. плату), например, самый протяжённый в России зиплайн — длина стального каната для скоростного спуска составляет 1050 метров, а скорость развивается до 80 км/ч (стоимость спуска — от 1 800 руб. /чел.).

Возвращение в отель.

Ужин (самостоятельно).

Конная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-паркКонная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-паркКонная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-паркКонная прогулка по ущелью реки Аликоновка к Медовым водопадам. Экстрим-парк
7 день

Воздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - Кисловодске

8:00 Завтрак в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация полёта на воздушных шарах, отправляющихся из Берёзовой балки.

Высота места старта — 1100 м над уровнем моря.

Вы пролетите в ущельях глубиной 300 метров или над городом, который расположен в горной чаше.

Обед (самостоятельно).

15:00Встреча с гидом у памятника Ф. Э. Дзержинскому (добраться до места встречи нужно самостоятельно).

Иммерсивная экскурсия по Кисловодску.

На иммерсивном променаде вы станете частью жизни Кисловодска, следуя за его голосами.

И все это на фоне знаковых памятников, Курортного бульвара и живописного Кисловодского парка.

Благодаря 3D звучанию и продуманному сюжету вы словно попадете на аудио-свидание с городом: события развернутся в реальности, декорациями станут улицы, актерами — все прохожие вокруг.

По улице Герцена вы дойдете до вокзала, а по пути заглянете во дворик — в таких течет настоящая жизнь города. Полюбуетесь филармонией и домами на Курортном бульваре, любимом уголке гостей Кисловодска.

Через сквер Реброва выйдете к Нарзанной галерее.

У павильона «Подкова» раскроете, как с городом связан бренд Chanel.

В парке вас также ждут Грот Демона, колоннада, Цветочный календарь.

Финалом станет Лермонтовская площадка, откуда открывается чудесный вид.

Возвращение в отель (самостоятельно).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Воздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - КисловодскеВоздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - КисловодскеВоздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - КисловодскеВоздушные шары. Иммерсивная экскурсия по парку. Активные выходные в городе солнца - Кисловодске
8 день

Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с водителем.

Выезд к месту старта маршрута на квадроциклах.

«Долина очарования» — природный заказник с уникальным реликтовым буковым лесом.

Своим поэтическим названием долина обязана театральному деятелю К. С. Станиславскому.

Проводя свой отдых на Кавказских Минеральных Водах, он выезжал с друзьями в это живописнейшее место.

Обед на маршруте (ланч-бокс).

Путешествие к горе Кабан — одной из вершин Джинальского хребта (1281 м).

С вершины открывается панорама на город Кисловодск и прекрасный вид на Эльбрус.

Возвращение в город.

Возвращение в отель — самостоятельно.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Поездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора КабанПоездка на квадроциклах в Долину Очарования. Гора Кабан
9 день

Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник

Длительность маршрута: км

Продолжительность прогулки: 4-5 часов

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Встреча с гидом.

Выезд на маршрут.

Трансфер к подножию горы Бештау, самой высокой вершины Кавказских Минеральных Вод — 1402 м.

Прогулка на электровелосипедах вокруг горы, после которой — подъём на вершину.

Маршрут пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.

Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, однако, их с лихвой окупят полученные впечатления и невероятные пейзажи!

Обед (пикник).

С вершины горы в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления — перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех — овеянный легендами, вечно-снежный Эльбрус!

Спуск.

Трансфер в отель.

Ужин (самостоятельно).

Вокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. ПикникВокруг Бештау на электровелосипедах. Восхождение на Бештау. Пикник
10 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время в городе солнца.

Трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал —самостоятельно.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местный номер1-местный номерДополнительная ночь (цена за двухместный номер)

Отель по программе 3*

(Амира парк, Благодать)

97 000109 0004 900

Отель по программе 4*

(Проспект, Парк отель, Ария)

105 000127 0006 900

Варианты проживания

Отель Благодать 3

9 ночей

Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.

Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.

На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.

Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.

Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3Отель Благодать 3

Амира Парк 3

9 ночей

Отель Amira Parc расположен в Кисловодске, недалеко от центра города и станицы Буденновская. Расстояние до улицы Кисловодская составляет примерно 5,8 км, до поселка Зеленегорский — 7,2 км, до железнодорожной станции Минутка — 7,4 км. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Для гостей сервируют завтрак по меню.

Поселок Мирный и поселок Элькуш находятся соответственно в 8,2 км и в 9,2 км от отеля Amira Parc. До ближайшего аэропорта Минеральные Воды — 56 км.

Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3Амира Парк 3

Отель Проспект 4

9 ночей

Апартаменты «Проспект» с террасой расположен в городе Кисловодск. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом, письменным столом, телевизором с плоским экраном и чайником. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере отеля «Проспект» предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

На территории отеля «Проспект» обустроена детская игровая площадка.

Город Пятигорск находится в 31 км, а город Минеральные Воды — в 47 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды, ближайшего от отеля, составляет 45 км.

Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4Отель Проспект 4

Парк отель 4

9 ночей

Гостиница «Парк-Отель» расположена в самом центре города-курорта Кисловодск.

Гостиница располагает сорока пятью комфортабельными, просторными и уютными номерами различной категории со всеми удобствами, чтобы отдых гостей был легким и приятным.

Ресторан «Чайка», функционирующий при гостинице, предлагает гостям лучшие блюда кавказской и европейской кухни. В ресторане возможны организация и проведение праздничных и деловых мероприятий.

«Парк Отель» также предлагает своим гостям воспользоваться услугами созданного на базе гостиницы медицинского центра «Меда-Парк».

В шаговой доступности Нарзанная Галерея и Колоннада.

Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4Парк отель 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды - Кисловодск
  • Проживание в отелях на выбор 3* или 4* - 9 ночей с завтраком. Оператор расселяет в отели по своему усмотрению
  • Обзорная экскурсия по городу Кисловодск и Кисловодскому курортному парку и дегустация 3-х видов нарзана
  • Иммерсивная экскурсия по Кисловодску
  • Конная прогулка по ущелью с посещением Медовых водопадов
  • Поездка на электровелосипедах
  • Треккинг на Малое, Большое седло, на Бештау
  • Путешествие в Кабардино-Балкарию, в экопарк «Долина Нарзанов»
  • Поездка на квадроциклах
  • Сборная экскурсия на Суворовские термальные источники
  • Трансферы по программе тура
  • Инструктор по скалолазанию 2 дня
  • Питание по программе тура, включая сухие пайки на маршрутах, пикник по программе тура, обед с национальной кухней региона
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки
  • Обратный трансфер в аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды
  • Индивидуальные трансферы - аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск или Кисловодск - аэропорт
  • Плата за входной билет на Суворовские термальные источники - 650 руб. /час
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Питание, указанное как самостоятельное в программе тура: все ужины, обеды в 4, 7, 10 дни
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Развлечения в экстрим-парке
  • Спуск на зиплайне - от 1 800 руб. /чел
  • Обратный трансфер в аэропорт/вокзал
  • Аренда личного туристического снаряжения
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой для скалолазных тренировок и прогулок:

  • ветрозащитная куртка;
  • спортивные брюки или шорты (леггинсы);
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • тапочки (сланцы или кроксы) для отдыха между прохождениями скальных трасс;
  • кофта (флисовая);
  • футболка спортивная или майка для лазания;
  • перчатки и шапка для холодного времени года;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка» или каремат для вещей и отдыха;
  • термос или бутылка с водой;
  • треккинговые палки (прокат от 350 рублей в день).

Рекомендуем взять с собой вещи для купания:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2 шт.);
  • резиновые тапочки.
Как организована встреча?

Встреча: групповой трансфер из аэропорта / ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Скалолазный ретрит». От ж/д вокзала г. Кисловодска наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы: обратный трансфер не включен в стоимость тура. Для туристов, могут быть организованы индивидуальные трансферы по запросу за дополнительную плату в размере от 2000 руб.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где вкуснее всего можно покушать?

Рекомендуемые рестораны, кафе:

  • Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19.
  • Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5.
  • Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б.
  • Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2.
  • Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20.
  • Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а.
  • Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б.
  • Курортная столовая, ул. Герцена 3-1.
Можно ли изменить питание в туре?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
5 фев 2024
Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
А
14 янв 2024
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Отмечаем самой высшей оценкой всё!
Прежде всего люди - Гаджимурады (гид, водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки).
Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.
Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
Е
7 ноя 2023
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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25 авг
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
г. Минеральные Воды
19 мая
16 июня
21 июля
18 авг
от 116 100 за человека
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
г. Минеральные Воды
23 мая
20 июня
25 июля
22 авг
от 32 000 за человека
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