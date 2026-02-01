-
Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
89 550 ₽
99 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
62 100 ₽
69 000 ₽ за всё до 4 чел.
Туда, где горы и минеральная вода: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Домбай
Прогуляться по паркам и улочкам курортов, подняться выше 3000 метров и отведать кавказских блюд
Начало: Аэропорт Минеральные Воды (ближайший к Кисловодску...
1 окт в 15:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Домбай на внедорожниках из Кисловодска: Гум-Баши, Мусса-Ачитара и Алибекский водопад
Посетить Сырные пещеры, увидеть древнее озеро Туманлы-Кёль и Эльбрус, осмотреть храм 10 века
Начало: Кисловодск, 10:00
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
36 600 ₽ за человека
