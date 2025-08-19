Е Елена Клин зовёт читать дальше Клин для нас родной город, но на экскурсии узнали и увидели много нового! Для меня в день рождения, лучший подарок город детства и чудесный, позновательный маршрут с замечательной экскурсией! Очень понравилось, от души рекомендуем! Отличная экскурсия! Интересная, познавательная и совсем неутомительная прогулка. Павел - прекрасный гид, замечательно рассказывает, с уважением и любовью к городу!

О Ольга Клин зовёт Добрый день, были на экскурсии 16.08.2025г. по г. Клин, очень интересно и познавательно. Хорошо сохранился центр города, есть что посмотреть. Спасибо Павлу, нашему гиду

А Алексей Клин зовёт Павел прекрасно провёл экскурсию по Клину. Рассказывает очень интересно и знает много необычных фактов про местные достопримечательности.

С Светлана Клин зовёт читать дальше самому центру Клина, много ходить не пришлось. Дождик не помешал, было интересно. Желаем городу процветания, а экскурсоводу новых экскурсантов по древнему городу и почтовой столице времен Петра I. Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по

А Алёна Клин зовёт читать дальше объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!) Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции

О Ольга Клин зовёт

Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие читать дальше знания о регионе и увлекательные истории сделали экскурсию не только познавательной, но и невероятно интересной. Мы узнали много нового о культуре и истории Клина, а также о значимых личностях, связанных с этим местом.

Маршрут был хорошо продуман: мы посетили самые интересные достопримечательности. Павел всегда был готов ответить на наши вопросы и делился интересными фактами.

Рекомендую экскурсию "Клин зовет" всем, кто хочет узнать больше об этом уютном городе. Большое спасибо Павлу за экскурсию! Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие

Р Равгат Клин зовёт

Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в читать дальше его историю.

То что Павел любит своё дело и свой - видно и слышно с первых минут знакомства: предельная вежливость, такт, абсолютная лояльность к вопросам слушателей и сопереживающие состоянию и изменениям происходящим в городе.

Рекомендуем, однозначно. Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в

Е Елена Клин зовёт Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.

К Ксения Клин зовёт Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)

Т Татьяна Клин зовёт читать дальше погодных условиях провел прекрасную экскурсию. От всей нашей компании выражаем ему искреннюю благодарность! Обязательно вернёмся в Клин досматривать достопримечательности о которых рассказывал Павел, но мы, в силу ограниченного времени, не успели посмотреть. Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых

Т Татьяна Клин зовёт Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!

Р Роман Клин зовёт читать дальше Павла, Клин раскрывается как город с вековой историй, город который не исчез с карты России, а продолжает жить и развиваться.

Огромное спасибо Павлу за экскурсию! Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии

А Александр Клин зовёт Отличная экскурсия, спасибо, Павел!

Г Галина Клин зовёт Прекрасная экскурсия по Клину!

Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!

Т Татьяна Клин зовёт Отличная экскурсия, интересная!

Л Любовь Клин зовёт читать дальше города, посмотреть фотографии, которые Павел подготовил о прошлом облике города, пройтись по знаковым местам. Получили новую информацию и впечатления! Спасибо Павлу! Клин- город небольшой, но с давней историей с 1317 года. Было интересно послушать рассказ Павла об исторических событиях, о настоящем

А Анастасия Клин зовёт Павел провел прекрасную экскурсию! Я думаю, мы узнали за короткое время достаточно информации об этом интересном месте. Спасибо ему!!!

Л Лариса Клин зовёт Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!

А Антон Клин зовёт Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!