прекрасный рассказчик. Он познакомил нас с оставшимися в Клину зданиями начала 19 века, где располагались больница, полицейский участок, дом градоначальника с винными погребами (пострадавшими в 1812 году), гимназия. Посетили мы и три церкви, в одной из которых в свое время пел Петр Ильич Чайковский, живший не подалеку. Небольшое лирическое отступление: меня приятно удивил тот факт, что в церковь можно зайти женщинам в брюках и никто вас при этом не "облает", не заставит наряжаться в имитацию юбки, что большая редкость в других городах (поймите меня правильно, я вовсе не призываю ходить в дом Бога полуголыми и в шортах, но когда женщина одета прилично, пусть и не в юбку до пят "по канону", это, по-моему, вполне допустимо в наше время). Посмотрели ряды торговой галереи, посетили сквер с памятниками П. И. Чайковскому и 700-летию города Клин. Дошли до зданий стекольного завода, ныне, к сожалению, не действующего. Все это время Дмитрий рассказывал нам о городе, его людях, интересных событиях. При этом он не просто "читал лекцию", но старался вести диалог, предлагал, например, угадать, что располагалось в том или ином здании и т. п. Это интересно, потому что делает вас не просто сторонним слушателем, а активным участником экскурсии. В заключении посоветовал куда можно сходить покушать. Если подытожить: экскурсия познавательная, динамичная, а экскурсовод хорошо владеет темой и энтузиаст своего дела. Однозначно советую.