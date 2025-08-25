Мои заказы

Музеи и искусство Клина

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Клине, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
«В мемориальном музее вы приоткроете тайны жизни Чайковского и узнаете о его семье и брате Модесте — основателе музея»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
«По желанию возможно расширить маршрут: посетить музей и магазин «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музей Гайдара и другие достопримечательности»
Завтра в 09:00
29 авг в 14:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
«В необычном музее, открытом в деревне Борщево вы увидите типичные игрушки из советского детства»
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
    Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
  • Э
    Эльвира
    9 марта 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
  • К
    Камилла
    25 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
    Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
  • Е
    Екатерина
    22 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Клин отрылся с совершенно другой стороны, очень интересно! Всем рекомендую
  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
    Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень
  • Н
    Наталия
    14 июля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Провели чудесный день в Клину) Дмитрий аккуратно довёз, внимательно всё спланировал, учёл наши пожелания до поездки, но и легко подстроился
    под новые обстоятельства в процессе. Обед тоже удался) Но самое ценное: Дмитрий дал почувствовать красоту и атмосферу места, и прямо таки присутствие Чайковского. Спасибо и удачи!!

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
    продуман и логически выстроен. Хочется отметить у экскурсовода отличное знание исторических данных. Буду ещё обращаться к Дмитрию за экскурсиями по другим городам Подмосковья

  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
    только об общеизвестных фактах, которые можно найти в Интернете. Показал город, как живой организм, который развивался, разрушался, и снова восстанавливался! Это и является главным для меня при знакомстве с городами)
    И все же, исходя из названия экскурсии, мне хотелось бы больше услышать о П. И. Чайковском Это, конечно, увеличит время экскурсии! Но может, стоит подумать? ☺️

    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
  • А
    Алла
    19 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
    пожеланий, дал советы по формированию списка объектов, которые хочется посетить. Более 2-3-х мест, даже, если они находятся недалеко друг от друга посещать не стоит, лучше погулять, насладиться местом. Если набрать много музеев, время остается только для осмотра, и, послушать экскурсовода не получается. За время экскурсии Дмитрий чередовал пешеходную нагрузку с небольшими промежутками отдыха, потом привез нас в кафе. После, с новыми силами продолжили экскурсию. Очень начитанный, эрудированный специалист: колоссальные познания о биографиях писателей, композиторов, художников. Очень вежливый, внимательный к пожеланиям и интересам клиентов, Дмитрий прекрасно знает красивейшие места планеты. В заключении экскурсии привез нас к интересным храмам и живописным местам. В общем, получили разносторонние знания и удовольствие от созерцания природных красот.

  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому
  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
  • В
    Вероника
    26 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
    прекрасный рассказчик. Он познакомил нас с оставшимися в Клину зданиями начала 19 века, где располагались больница, полицейский участок, дом градоначальника с винными погребами (пострадавшими в 1812 году), гимназия. Посетили мы и три церкви, в одной из которых в свое время пел Петр Ильич Чайковский, живший не подалеку. Небольшое лирическое отступление: меня приятно удивил тот факт, что в церковь можно зайти женщинам в брюках и никто вас при этом не "облает", не заставит наряжаться в имитацию юбки, что большая редкость в других городах (поймите меня правильно, я вовсе не призываю ходить в дом Бога полуголыми и в шортах, но когда женщина одета прилично, пусть и не в юбку до пят "по канону", это, по-моему, вполне допустимо в наше время). Посмотрели ряды торговой галереи, посетили сквер с памятниками П. И. Чайковскому и 700-летию города Клин. Дошли до зданий стекольного завода, ныне, к сожалению, не действующего. Все это время Дмитрий рассказывал нам о городе, его людях, интересных событиях. При этом он не просто "читал лекцию", но старался вести диалог, предлагал, например, угадать, что располагалось в том или ином здании и т. п. Это интересно, потому что делает вас не просто сторонним слушателем, а активным участником экскурсии. В заключении посоветовал куда можно сходить покушать. Если подытожить: экскурсия познавательная, динамичная, а экскурсовод хорошо владеет темой и энтузиаст своего дела. Однозначно советую.

  • М
    Мария
    6 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
    города от первого его упоминания в летописи и до наших дней, о знаменитых и не очень жителях городах. Легко, ненавязчиво и познавательно. Ну, а лучшая рекомендацию Гиду - то, что это не первая наша экскурсия с ним и не последняя). Дмитрий вдумчиво подходит к выбору материала, внимательно к туристам и прекрасный рассказчик! После экскурсии, по рекомендации Дмитрия, посетили музей Елочной игрушки с мастер-классом и получили огромное удовольствие и заряд позитива😊

    Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием
  • И
    Ирина
    29 января 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Добрый день. Хочется выразить огромное спасибо Дмитрию за интересную и насыщенную экскурсию. Что больше всего нам понравилось это наличии аудиогида.
    То есть не обязательно идти рядом с экскурсоводом. Можно и быть дальше но все равно все отчётливо слышать. Кроме того экскурсия была насыщенной. И даже детям 8 лет тоже было интересно. Можно сказать что экскурсия прошла на отлично. Все вопросы были закрыты и разъяснены. Ещё раз большое спасибо за интересную программу.

  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
    с людьми, увлечь, пополнить багаж наших знаний. Несомненно, это Ваше ДЕЛО. Успехов, здоровья, счастья Вам и Вашим близким, мира и спокойствия! Супруги Ермолаевы, Е. И. Клейнерман.

  • Е
    Елена
    19 ноября 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Спасибо Дмитрию за очень интересную экскурсию по городу. До самого последнего момента были уверены, что Дмитрий - уроженец данного города. Всем рекомендую!
  • Т
    Тамара
    7 ноября 2023
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Дмитрий - профессионал своего дела! Спасибо)
  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Благодарим Дмитрия за познавательный тур, очень понравилась экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин: рождение «Щелкунчика»
  2. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  3. Назад в СССР: советские музеи под Клином
Какие места ещё посмотреть в Клине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Торговые Ряды
  2. Троицкий собор
  3. Клинское Подворье
  4. Соборная площадь
  5. Успенская Церковь
  6. Самое главное
  7. Воскресенская церковь
  8. музей Гайдара
Сколько стоит экскурсия по Клину в августе 2025
Сейчас в Клине в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 23 450. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2025 год по теме «Музеи», 50 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь