1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Чайковского
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Клин: рождение «Щелкунчика»
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
Начало: У метро Саларьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Секреты производства, дегустация и уютная атмосфера - как в баре с друзьями, только лучше
Начало: в городе Клин
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла19 апреля 2024Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
- ННаталья14 апреля 2024Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
- ММария3 марта 2024Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
- ВВероника26 февраля 2024Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
- ММария6 февраля 2024Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
- ННаталья28 декабря 2023Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
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