Экскурсии проходящие только летом в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Клине, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Чайковского
13 июня в 17:00
14 июня в 14:00
6 650 за всё до 6 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
20 отзывов
Клин: рождение «Щелкунчика»
Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки
Начало: У метро Саларьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 450 за всё до 4 чел.
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Индивидуальная
2 часа
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Секреты производства, дегустация и уютная атмосфера - как в баре с друзьями, только лучше
Начало: в городе Клин
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    19 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
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    пожеланий, дал советы по формированию списка объектов, которые хочется посетить. Более 2-3-х мест, даже, если они находятся недалеко друг от друга посещать не стоит, лучше погулять, насладиться местом. Если набрать много музеев, время остается только для осмотра, и, послушать экскурсовода не получается. За время экскурсии Дмитрий чередовал пешеходную нагрузку с небольшими промежутками отдыха, потом привез нас в кафе. После, с новыми силами продолжили экскурсию. Очень начитанный, эрудированный специалист: колоссальные познания о биографиях писателей, композиторов, художников. Очень вежливый, внимательный к пожеланиям и интересам клиентов, Дмитрий прекрасно знает красивейшие места планеты. В заключении экскурсии привез нас к интересным храмам и живописным местам. В общем, получили разносторонние знания и удовольствие от созерцания природных красот.

  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому
  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Не смотря на плохую погоду, получили удовольствие от экскурсии. Интересно, познавательно, к организации экскурсии нет никаких претензий, экскурсовод понравился.
  • В
    Вероника
    26 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Экскурсия, проведенная по историческому центру Клина Дмитрием, нашей семье очень понравилась. Она полностью пешеходная, рассчитана часа на 2. Дмитрий -
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    прекрасный рассказчик. Он познакомил нас с оставшимися в Клину зданиями начала 19 века, где располагались больница, полицейский участок, дом градоначальника с винными погребами (пострадавшими в 1812 году), гимназия. Посетили мы и три церкви, в одной из которых в свое время пел Петр Ильич Чайковский, живший не подалеку. Небольшое лирическое отступление: меня приятно удивил тот факт, что в церковь можно зайти женщинам в брюках и никто вас при этом не "облает", не заставит наряжаться в имитацию юбки, что большая редкость в других городах (поймите меня правильно, я вовсе не призываю ходить в дом Бога полуголыми и в шортах, но когда женщина одета прилично, пусть и не в юбку до пят "по канону", это, по-моему, вполне допустимо в наше время). Посмотрели ряды торговой галереи, посетили сквер с памятниками П. И. Чайковскому и 700-летию города Клин. Дошли до зданий стекольного завода, ныне, к сожалению, не действующего. Все это время Дмитрий рассказывал нам о городе, его людях, интересных событиях. При этом он не просто "читал лекцию", но старался вести диалог, предлагал, например, угадать, что располагалось в том или ином здании и т. п. Это интересно, потому что делает вас не просто сторонним слушателем, а активным участником экскурсии. В заключении посоветовал куда можно сходить покушать. Если подытожить: экскурсия познавательная, динамичная, а экскурсовод хорошо владеет темой и энтузиаст своего дела. Однозначно советую.

  • М
    Мария
    6 февраля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю
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    города от первого его упоминания в летописи и до наших дней, о знаменитых и не очень жителях городах. Легко, ненавязчиво и познавательно. Ну, а лучшая рекомендацию Гиду - то, что это не первая наша экскурсия с ним и не последняя). Дмитрий вдумчиво подходит к выбору материала, внимательно к туристам и прекрасный рассказчик! После экскурсии, по рекомендации Дмитрия, посетили музей Елочной игрушки с мастер-классом и получили огромное удовольствие и заряд позитива😊

    Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с ДмитриемОтличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с ДмитриемОтличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с ДмитриемОтличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием
  • Н
    Наталья
    28 декабря 2023
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
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    с людьми, увлечь, пополнить багаж наших знаний. Несомненно, это Ваше ДЕЛО. Успехов, здоровья, счастья Вам и Вашим близким, мира и спокойствия! Супруги Ермолаевы, Е. И. Клейнерман.

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Летние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
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  3. В Клин - на пивоваренный завод (18+)
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  1. Клинское Подворье
  2. Торговые Ряды
  3. Соборная площадь
  4. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Клину в июне 2024
Сейчас в Клине в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 16 450. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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