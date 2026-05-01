Предлагаю вам узнать побольше о традициях наших предков на практике: поиграть в те же игры — заклички и раскрикивания, сделать масленичный сувенир и, конечно, насладиться блинами! А перед этим пройтись по Торговой площади и набережной реки Сестры, где проводились ярмарки и народные гуляния.
Описание мастер-класса
Вы увидите:
- Торговую площадь, на которой проводились масленичные ярмарки
- Кукольный спектакль «Продавцы лубочных картинок»
- Набережную реки Сестры, где проходили народные гуляния
- Тропинки, по которым любил гулять Пётр Ильич Чайковский, уважающий народные традиции
Поиграете в подвижные игры наших предков и закличете весну. Узнаете о значении каждого элемента Масленицы — блинов, игр, чучела и кукол.
В историческом кафе отведаете блинов и сделаете на мастер-классе тряпичную куколку — жаворонка, веснянку или солнечного коня. Сувенир заберёте с собой.
Организационные детали
- Мастер-класс входит в стоимость. Длительность — около 40 мин
- Обед в кафе оплачивается дополнительно. Средний чек — 500–800 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Клине
С детства меня притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась: как тут жили люди 100 лет назад? О чём мечтали, что делали? Я — аккредитованный гид, краевед, переводчик английского.
