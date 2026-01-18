Мои заказы

Развлечения в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Клине, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 09:00
20 янв в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
20 янв в 11:00
21 янв в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка в Клину
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
до 3 чел.
Увидеть центр города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Клин зовёт;
  2. Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином;
  3. Фотопрогулка в Клину.
Какие места ещё посмотреть в Клине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Торговые Ряды;
  2. Троицкий собор;
  3. Самое главное;
  4. Воскресенская церковь;
  5. музей Гайдара;
  6. Скорбященская церковь;
  7. Клинское Подворье;
  8. Соборная площадь;
  9. Успенская Церковь;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Клину в январе 2026
Сейчас в Клине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
