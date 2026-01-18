Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 09:00
20 янв в 10:00
6659 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
20 янв в 11:00
21 янв в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Клину
Увидеть центр города и получить профессиональные снимки на память
Начало: В центре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за всё до 3 чел.
